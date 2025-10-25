Kiev lourdement bombardée dans la nuit

Des attaques de missiles sur Kiev font au moins deux morts

Des attaques russes de missiles et de drones ont causé la mort d'au moins deux personnes et fait plusieurs blessés samedi en Ukraine, selon les autorités locales. A Dnipropetrovsk, le chef de l'administration militaire régionale a déclaré que deux personnes avaient été tuées et sept autres blessées lors d'attaques de missiles et de drones.

Vue du site d'une attaque russe nocturne à Kiev, en Ukraine, le 23 octobre 2025. Photo: IMAGO/Anadolu Agency

«Explosions dans la capitale. La ville subit une attaque balistique. Veuillez vous rendre aux abris», a indiqué le maire de la capitale Vitali Klitschko sur Telegram, faisant état de «huit blessés» dont trois ayant été hospitalisés. Des incendies importants se sont également déclarés dans les quartiers de Desnyansky et Darnytsky, sans toucher d'habitations, a-t-il précisé.

«La défense aérienne est à l'oeuvre dans la capitale. L'ennemi attaque la ville avec des missiles», a déclaré pour sa part le chef de l'administration militaire de la ville de Kiev, Timour Tkatchenko. Il a décrit des scènes avec des vitres brisées, des voitures endommagées et un cratère dans la cour d'un immeuble résidentiel du quartier de Dniprovsky.

Source: AFP