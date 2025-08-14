Les Houthis revendiquent un tir de missile contre Israël, intercepté par l'armée
L'armée israélienne a annoncé tôt jeudi avoir intercepté un missile du Yémen, revendiqué par les rebelles Houthis qui visent régulièrement Israël en soutien, selon eux, à la population de Gaza.
«Il y a peu, un missile lancé depuis le Yémen a été intercepté par les forces aériennes d'Israël», a indiqué l'armée dans un communiqué. Le porte-parole militaire des Houthis, Yahya Saree, a affirmé plus tard que les rebelles avaient visé l'aéroport Ben Gourion, près de Tel-Aviv, «à l'aide d'un missile balistique hypersonique».
Source: AFP
L'armée israélienne dit avoir intercepté un missile tiré du Yémen
L'armée israélienne a dit tôt jeudi avoir intercepté un missile du Yémen, d'où les rebelles Houthis visent régulièrement Israël en soutien, selon eux, à la population de Gaza.
«Il y a peu, un missile lancé depuis le Yémen a été intercepté par les forces aériennes d'Israël», a indiqué l'armée dans un communiqué.
Source: AFP
L'Egypte demande à Israël des explications sur l'idéologie du «Grand Israël»
L'Egypte a condamné mercredi l'idéologie du «Grand Israël» et a demandé des explications, a déclaré le ministère égyptien des Affaires étrangères.
«L'Egypte affirme son engagement à établir la paix au Moyen-Orient et condamne ce qui a été rapporté dans certains médias israéliens à propos de ce qui est appelé 'le Grand Israël'. Elle a demandé des clarifications à ce sujet, au vu de ce que cela reflète en termes de provocation à l'instabilité, de rejet de l'option de la paix dans la région et d'insistance sur l'escalade», a écrit le ministère dans un communiqué publié mercredi soir.
Source: AFP
Tsahal a «approuvé» la nouvelle stratégie pour Gaza, avec l'objectif de «vaincre» le Hamas
Le chef de l'armée israélienne a «approuvé» le nouveau plan des opérations militaires «à venir à Gaza», indique un communiqué de l'armée publié mercredi.
Après 22 mois de guerre, Israël entend prendre le contrôle de cette ville du nord du territoire et de camps de réfugiés voisins, l'une des zones les plus densément peuplées de la bande de Gaza, afin d'y démanteler ce qu'il présente comme les derniers bastions du Hamas.
Le mouvement islamiste palestinien a dénoncé mercredi «des incursions agressives dans la ville de Gaza» et une «escalade dangereuse de la part d'Israël».
Sur ordre du cabinet militaire du Premier ministre Benjamin Netanyahu, l'armée, qui exerce actuellement son contrôle sur les trois-quarts du territoire, se prépare à lancer cette nouvelle phase de ses opérations afin de libérer tous les otages israéliens retenus à Gaza et y «vaincre» le Hamas, selon ses objectifs affichés.
Source: AFP
Un contrôleur d'aéroport français suspendu pour avoir dit «Free Palestine»
Un contrôleur aérien de l'aéroport Paris-CDG a été suspendu pour avoir dit lundi «Free Palestine» lors d'un échange radio avec l'équipage d'un vol de la compagnie israélienne El Al, a annoncé mardi le ministère des Transports.
«L'analyse des enregistrements prouve que les faits sont avérés», a écrit mardi sur X le ministre Philippe Tabarot, précisant que le contrôleur s'est «vu retirer toute possibilité d'exercer jusqu'à nouvel ordre». Les propos ont été tenus lors d'un vol lundi matin au départ de Paris-Charles-de-Gaulle, a fait savoir à l'AFP le ministère des Transports.
«Une procédure disciplinaire a été immédiatement engagée. La sanction devra être à la hauteur de la gravité des faits», a déclaré Philippe Tabarot. Pour le ministre, ces faits contreviennent «aux règles des radiocommunications, qui doivent se limiter à la sécurité et à la régularité du trafic aérien» et témoignent «d'un non-respect du devoir de réserve du fonctionnaire», statut des contrôleurs aériens en France.
Une enquête administrative avait été ouverte plus tôt dans la journée, après un signalement par la compagnie porte-drapeau d'Israël, El Al.
Source: AFP
Israël annonce avoir tué cinq combattants se faisant passer pour des humanitaires à Gaza
L'armée israélienne a annoncé mardi avoir tué cinq combattants palestiniens qui se faisaient passer pour des travailleurs humanitaires, dans une frappe aérienne la semaine dernière dans la bande de Gaza.
Les cinq hommes armés se tenaient «près d'un véhicule marqué du symbole de l'organisation internationale d'aide humanitaire 'World Central Kitchen' (WCK), malgré l'absence d'affiliation avec l'organisation, et tout en présentant une menace pour nos troupes», a écrit l'armée dans un communiqué.
L'armée a également publié des images aériennes montrant ces hommes armés près de la voiture avec le logo de WCK et portant des gilets jaunes, habituellement portés par les travailleurs humanitaires. Toujours selon l'armée, les gilets étaient portés afin de «dissimuler leur activité et éviter d'être pris pour cible». Elle n'a pas précisé à quel groupe appartenaient ces hommes.
L'ONG confirme
Avant de mener la frappe, l'armée affirme avoir vérifié avec WCK que le véhicule qu'elle avait identifié dans la région de Deir el-Balah, dans le centre de Gaza, n'avait aucun lien avec l'organisation. «Les cinq terroristes ont été éliminés par une frappe aérienne», ajoute le communiqué.
WCK a confirmé à l'AFP que «le véhicule et les personnes concernées n'étaient pas affiliés» à l'ONG. «Nous condamnons fermement quiconque se faisant passer pour World Central Kitchen ou d'autres humanitaires, car cela met en danger les civils et les travailleurs humanitaires. La sécurité de nos équipes est notre priorité absolue», a ajouté WCK.
Source: AFP
Israël «autorisera» les Gazaouis fuyant la guerre à émigrer à l'étranger
Israël «autorisera» l'émigration à l'étranger des habitants de la bande de Gaza qui veulent fuir la guerre en cours dans le territoire palestinien assiégé, a déclaré mardi le Premier ministre Benjamin Netanyahu.
Interrogé, lors d'une interview en hébreu à la chaîne de télévision internationale I24 News, sur la possible émigration de Gazaouis à l'étranger, Netanyahu a estimé que «cela arrive dans tous les conflits».
«En Syrie, des millions sont partis (...), en Ukraine, des millions sont partis, en Afghanistan, des millions sont partis... Et soudain ils (la communauté internationale) décident qu'à Gaza, les civils doivent être emprisonnés? Donnez-leur la possibilité de partir, tout d'abord, de quitter les zones de combat et généralement de quitter le territoire, s'ils le souhaitent», a plaidé le Premier ministre.
«Nous autoriserons cela, tout d'abord, à l'intérieur de Gaza, pendant les combats, et nous leur permettrons certainement de quitter Gaza également. Nous ne les poussons pas dehors, mais nous leur permettons de partir, et c'est ce qui se passe (...)», a-t-il affirmé.
«Nous parlons à plusieurs possibles pays d'accueil, je ne peux pas détailler cela ici.» Mais «la chose la plus naturelle, pour tous ceux qui parlent, ceux qui disent se soucier des Palestiniens et veulent les aider, est d'ouvrir leurs portes», a-t-il souligné.
Source: AFP
L'Egypte travaille avec le Qatar et les Etats-Unis pour relancer un plan de trêve de 60 jours
Le ministre égyptien des Affaires étrangères a déclaré mardi que Le Caire travaillait avec Doha et Washington en vue d'un cessez-le-feu de 60 jours à Gaza, dans le cadre d'un nouvel effort visant à mettre fin à la guerre entre Israël et le Hamas.
«Nous travaillons activement en pleine coopération avec les Qataris et les Américains», a affirmé le ministre, Badr Abdelatty, lors d'une conférence de presse dans la capitale égyptienne.
«L'objectif principal est de revenir à la proposition initiale: instaurer un cessez-le-feu de 60 jours, avec la libération de certains otages et détenus palestiniens, ainsi que l'acheminement sans conditions et sans restrictions de l'aide humanitaire et médicale vers Gaza», a-t-il ajouté.
Source: AFP
La mère de l'otage émacié Evyatar David a vu la présidente du CICR
La mère de l’otage israélien émacié aperçu sur une récente vidéo, Evyatar David, ainsi que d’autres proches de personnes retenues à Gaza, ont rencontré mardi après-midi à Genève la présidente du Comité international de la Croix-Rouge (CICR), Mirjana Spoljaric. Elles lui ont remis une lettre destinée à leurs fils et demandé de tenter de la leur transmettre. «La rencontre était très sincère», a affirmé la mère de l’otage Guy Dalal, ajoutant que les familles acceptaient «la neutralité» du CICR.
«La rencontre a duré environ une heure», a précisé Galia David, la mère d’Evyatar, accompagnée de sa fille. Chacune a exprimé ses inquiétudes et Mirjana Spoljaric leur a promis de «faire tout ce qu’elle pouvait». Galia David a confié ne pas avoir voulu regarder la vidéo montrant son fils très affaibli, de peur «d’être anéantie». «Je veux qu’ils le nourrissent, qu’ils lui donnent des médicaments et je veux savoir s’il est toujours vivant», a-t-elle insisté, estimant qu’il pourrait ne survivre que quelques jours dans son état.
Selon un rapport publié mardi par le ministère israélien de la santé, après des recherches sur douze anciens otages libérés entre janvier et février, des «violations systématiques du droit international humanitaire» ont été constatées. Le document établit «une corrélation claire entre la durée de la captivité, les conditions difficiles, les abus expérimentés et les capacités de récupération» des otages.
Plusieurs pays, dont l'UE, dénoncent une situation de famine à Gaza
L'Union européenne, le Royaume-Uni et le Japon ont dénoncé mardi une situation de «famine» à Gaza, appelant à agir de manière «urgente» pour y mettre fin.
«La détresse humanitaire à Gaza a atteint un niveau inimaginable. Une famine se déroule sous nos yeux», écrivent l'UE et 24 pays dans un communiqué commun, également signé par le Canada et l'Australie.
Source: AFP
