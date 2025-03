Israël lance des opérations terrestres à Gaza

13 personnes tuées dans de nouvelles frappes israéliennes

La Défense civile de la bande de Gaza a annoncé mercredi matin la mort de 13 personnes dans de nouvelles frappes israéliennes sur le territoire depuis minuit.

Des enfants palestiniens blessés lors des récentes attaques israéliennes sur Gaza sont amenés à l'hôpital Nasser de Khan Yunis, à Gaza, le 19 mars 2025. Photo: Anadolu via Getty Images

Israël «a mené plusieurs frappes aériennes [...] qui ont entraîné la mort de 13 personnes et fait des dizaines de blessés, y compris des femmes et des enfants, à Khan Younès [sud, NDLR] et Gaza-ville», a déclaré à l'AFP Mahmoud Bassal, porte-parole de ce service de premiers secours.

Source: AFP