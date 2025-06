22 arrestations pour «espionnage» au profit d'Israël dans une province iranienne

La police de la province iranienne de Qom a annoncé samedi que 22 personnes accusées d'«espionnage» au profit d'Israël avaient été arrêtées en huit jours de guerre avec Israël, a rapporté l'agence de presse Fars.

Depuis les premières frappes israéliennes le 13 juin, «22 personnes ont été identifiées et arrêtées car elles sont accusées d'être liées au services d'espionnage du régime sioniste et de perturber l'opinion publique», affirme l'agence, citant le chef du renseignement policier de la province du centre du pays.

Jeudi, le commandant de la police de l'ouest de Téhéran, Kiumars Azizi, cité par l'agence de presse Tasnim, avait annoncé l'arrestation de 24 personnes «qui espionnaient pour l'ennemi sioniste, en ligne et hors ligne, et qui cherchaient à perturber l'opinion publique ainsi qu'à ternir et détruire l'image du système sacré de la République islamique d'Iran».

Et vendredi, Tasnim avait rapporté l'arrestation d'un ressortissant européen présenté comme un «espion», sans préciser sa nationalité ou la date de son arrestation. L'Iran arrête régulièrement des individus présentés comme des espions et avait accusé Israël, avant même le début du conflit, d'être à l'origine d'assassinats ciblés ou de sabotages en lien avec son programme nucléaire.

Photo: AFP

Plusieurs personnes accusées d'espionnage au profit d'Israël ont également été exécutées ces dernières semaines en Iran. L'Iran, qui détient plusieurs ressortissants occidentaux ou binationaux, est accusé par leurs soutiens, des ONG et des chancelleries occidentales, de s'en servir comme monnaie d'échange.

Source: AFP