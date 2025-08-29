L'armée israélienne déclare Gaza-ville «zone de combat dangereuse»

L'armée israélienne a déclaré vendredi que Gaza-ville était désormais une «zone de combat dangereuse», sans pour autant appeler la population à évacuer immédiatement, alors qu'Israël menace d'y lancer une offensive militaire d'envergure contre le Hamas.

«A partir d'aujourd'hui (vendredi), à 10h (ndlr: 7h GMT), la pause tactique locale dans l'activité militaire ne s'appliquera pas à la zone de la ville de Gaza, qui constitue une zone de combat dangereuse», indique un communiqué militaire.

Cette «pause tactique locale» quotidienne avait été annoncée fin juillet pour Gaza-ville et d'autres zones de la bande de Gaza pour, selon l'armée, «permettre le passage en toute sécurité des convois de l'ONU» et d'ONG humanitaires dans le territoire palestinien affamé et dévasté par la guerre.

L'armée israélienne a ajouté qu'elle continuera «de soutenir les efforts humanitaires en marge des manœuvres et des opérations militaires contre les organisations terroristes dans la bande de Gaza».

