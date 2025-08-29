L'armée israélienne déclare Gaza-ville «zone de combat dangereuse»
L'armée israélienne a déclaré vendredi que Gaza-ville était désormais une «zone de combat dangereuse», sans pour autant appeler la population à évacuer immédiatement, alors qu'Israël menace d'y lancer une offensive militaire d'envergure contre le Hamas.
«A partir d'aujourd'hui (vendredi), à 10h (ndlr: 7h GMT), la pause tactique locale dans l'activité militaire ne s'appliquera pas à la zone de la ville de Gaza, qui constitue une zone de combat dangereuse», indique un communiqué militaire.
Cette «pause tactique locale» quotidienne avait été annoncée fin juillet pour Gaza-ville et d'autres zones de la bande de Gaza pour, selon l'armée, «permettre le passage en toute sécurité des convois de l'ONU» et d'ONG humanitaires dans le territoire palestinien affamé et dévasté par la guerre.
L'armée israélienne a ajouté qu'elle continuera «de soutenir les efforts humanitaires en marge des manœuvres et des opérations militaires contre les organisations terroristes dans la bande de Gaza».
Source: AFP
Londres écarte les responsables gouvernementaux israéliens d'un salon de l'armement
Les responsables gouvernementaux israéliens ne seront pas invités au salon de l'armement DSEi de Londres, qui se tient début septembre, a indiqué vendredi le gouvernement britannique, mais les entreprises israéliennes de défense ne seront pas empêchées d'y participer.
«La décision du gouvernement israélien d'intensifier son opération militaire à Gaza est erronée. Par conséquent, nous pouvons confirmer qu'aucune délégation gouvernementale israélienne ne sera invitée à participer au DSEI UK 2025», a indiqué un porte-parole du ministère de la Défense dans une déclaration transmise à l'AFP.
Source: AFP
Le chef de l'ONU déplore un «catalogue d'horreurs sans fin» à Gaza
Le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres a dénoncé jeudi «un catalogue sans fin d'horreurs» à Gaza, estimant que «le niveau de mort et de destruction» dans le territoire palestinien était «sans équivalent dans les temps récents».
«Gaza est jonchée de décombres, jonchée de corps, et jonchée d'exemples de ce qui pourrait constituer de graves violations du droit international», a encore déclaré le chef de l'ONU lors d'une prise de parole en amont d'un Conseil de sécurité sur Haïti.
Source: AFP
Des experts de l'ONU dénoncent des «disparitions forcées»
Dans une déclaration commune, sept experts des droits de l'Homme de l'ONU ont qualifié de «crime odieux» jeudi des informations faisant état de «disparitions forcées» de Palestiniens. Ils étaient en quête de nourriture dans des sites de distribution d'aide à Rafah gérés par la Fondation humanitaire de Gaza (GHF).
L'armée israélienne était «directement impliquée dans ces disparitions», ont déclaré les experts, mandatés par le Conseil des droits de l'Homme de l'ONU, mais qui ne parlent pas au nom des Nations unies. «Ce n'est pas seulement choquants, mais équivalent à de la torture, ont-ils ajouté. Utiliser la nourriture comme un outil pour mener des disparitions ciblées et massives doit cesser immédiatement.»
De son côté, la GHF a déclaré jeudi qu'il n'y avait «aucune preuve de disparitions forcées» dans ses sites d'aide dans les territoires palestiniens.
Source: AFP
Les forces israéliennes opèrent partout, «jour et nuit», lance Israël après un raid rapporté près de Damas
Les forces israéliennes opèrent «jour et nuit» partout où cela est nécessaire pour la sécurité du pays, a déclaré jeudi le ministre de la Défense israélien Israël Katz dans un message sibyllin après des informations sur un raid terrestre près de Damas.
«Nos forces opèrent sur tous les théâtres de guerre, jour et nuit, pour la sécurité d'Israël», écrit Israël Katz sans plus de détails sur son compte X. Selon des médias syriens, des troupes terrestres israéliennes ont mené mercredi soir une opération contre un site près de Damas qui avait été précédemment bombardé. Interrogé par l'AFP, l'armée israélienne n'a fait aucun commentaire.
Source: AFP
Israël exige le retrait du rapport soutenu par l'ONU déclarant la famine à Gaza
Israël a annoncé mercredi exiger le retrait du rapport soutenu par l'ONU déclarant la famine à Gaza, selon un responsable du ministère des Affaires étrangères israélien.
«Israël exige que l'IPC retire immédiatement son rapport fabriqué de toutes pièces», a déclaré à la presse le directeur général du ministère des Affaires étrangères d'Israël, Eden Bar Tal, qui a affirmé que le Cadre intégré de classification de la sécurité alimentaire (IPC) était «un institut de recherche politisé».
Source: AFP
L'armée israélienne affirme que l'évacuation de Gaza-ville est «inévitable»
Un porte-parole de l'armée israélienne a affirmé mercredi que l'évacuation de Gaza-ville était «inévitable» dans le cadre de la poursuite des opérations militaires dans le territoire palestinien.
«L'évacuation de la ville de Gaza est inévitable (...) chaque famille qui se relocalise dans le sud recevra l'aide humanitaire la plus généreuse possible», a avancé sur X le porte-parole arabophone de l'armée, Avichay Adraee, alors que de nombreux acteurs humanitaires jugent ce projet irréaliste et dangereux.
L'ONU estime à près d'un million de personnes la population actuelle du gouvernorat de Gaza, qui comprend Gaza-ville et ses environs, dans le nord du territoire palestiniens ravagé par près de deux ans de guerre.
Source: AFP
Mobilisation pour les otages en Israël avant une réunion à la Maison Blanche
Plusieurs dizaines de milliers de personnes se sont rassemblées à Tel-Aviv pour clore une journée de solidarité avec les otages à Gaza et demander la fin de la guerre, au sujet de laquelle Donald Trump va présider une réunion mercredi à la Maison Blanche.
Après bientôt 23 mois d'offensive israélienne dans le territoire palestinien dévasté et en proie à la famine selon l'ONU, les opérations militaires israéliennes ont fait au moins 35 morts mardi selon la Défense civile, organisation de premiers secours dont l'AFP n'est pas en mesure de vérifier les informations compte tenu des restrictions imposées aux médias et des difficultés d'accès sur le terrain.
A travers Israël toute la journée, des manifestants se sont réunis à des carrefours et devant des domiciles de ministres en Israël pour réclamer du gouvernement un accord de trêve à Gaza.
Source: AFP
Trump présidera mercredi une «grande réunion» sur Gaza
Donald Trump présidera mercredi une «grande réunion» à la Maison Blanche sur l'après-conflit à Gaza, a annoncé mardi son émissaire spécial Steve Witkoff.
«Nous avons une grande réunion à la Maison Blanche demain (mercredi), sous la direction du président, et nous élaborons un plan très complet sur le jour d'après» dans le territoire palestinien dévasté par la guerre depuis près de deux ans, a-t-il déclaré sur Fox News, sans donner plus de détails.
«Je pense que beaucoup de gens vont constater à quel point c'est solide et guidé par de bonnes intentions», a-t-il affirmé, ajoutant que le plan «reflétait les motivations humanitaires du président Trump».
Le président américain avait lancé en février l'idée d'une prise de contrôle de la bande de Gaza par les Etats-Unis pour la reconstruire et en faire la «Riviera du Moyen-Orient», une fois vidée de ses habitants. Il a répété que ces derniers pourraient être déplacés vers l'Egypte et la Jordanie.
Source: AFP
Le Hamas rejette les arguments «infondés» de l'armée israélienne après la mort de journalistes
Le Hamas a rejeté mardi soir les déclarations de l'armée israélienne sur la frappe sur un hôpital de Gaza lundi ayant tué cinq journalistes, les qualifiant «d'infondées», selon un communiqué du mouvement islamiste.
Réagissant à l'enquête «initiale» de l'armée israélienne expliquant avoir visé une caméra du Hamas destinée à «filmer ses troupes», le mouvement islamiste a déclaré qu'il s'agissait «d'une allégation infondée, dépourvue de toute preuve, et visant uniquement à échapper à la responsabilité juridique et morale d'un massacre».
Source: AFP
