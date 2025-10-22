Une frappe sur une école maternelle en Ukraine fait au moins un mort
En attendant, en Ukraine, les frappes russes se sont poursuivies au cours de la nuit, touchant une dizaine de régions et faisant au moins six morts et une trentaine de blessés, dont des enfants.
A Kharkiv, la deuxième ville du pays située dans le nord-est, une école maternelle a été touchée, faisant au moins un mort et sept blessés, a annoncé sur Telegram son maire Igor Terekhov.
Selon l'armée de l'air ukrainienne, la Russie a tiré un total de 405 drones et 28 missiles, dont respectivement 333 et 16 ont été abattus.
Zelensky soutient Trump et son idée de discuter avec Moscou sur la base de la ligne de front actuelle
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a qualifié mercredi de «bon compromis» la proposition de Donald Trump consistant à discuter avec la Russie sur la base de la ligne de front actuelle, mais a douté que Vladimir Poutine accepte cette option.
Le président américain «a proposé: 'restez là où vous êtes et commencez les discussions'», a dit Zelensky à la presse lors d'une brève visite à Oslo. «Je pense que c'était un bon compromis mais je ne suis pas sûr que Poutine le soutienne, et je l'ai dit au président» Donald Trump, a-t-il ajouté.
Ces derniers jours, Donald Trump a pressé les belligérants à cesser les hostilités, encourageant l'Ukraine et la Russie à «s'arrêter immédiatement à la ligne de front» actuelle.
Source: AFP
La rencontre entre Poutine et Trump n'est pas tombée à l'eau
Moscou a affirmé mercredi que les préparatifs en vue de la rencontre entre les présidents Vladimir Poutine et Donald Trump «se poursuivent», malgré l'annonce apparente la veille par le dirigeant américain d'un report sine die de cette réunion.
«Nous affirmons que les préparatifs du sommet se poursuivent», a déclaré le vice-ministre des Affaires étrangères Sergueï Riabkov, cité par l'agence de presse étatique TASS. Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a lui répété mercredi que «les délais n'ont pas été fixés».
Source: AFP
Zelensky est arrivé à Oslo, avant de rejoindre la Suède
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky est arrivé mercredi matin à Oslo pour une rencontre avec le Premier ministre norvégien Jonas Gahr Støre, a annoncé le gouvernement norvégien.
Les deux hommes doivent se retrouver dans la partie militaire de l'aéroport international d'Oslo, ont indiqué dans un communiqué les services de M. Støre. Selon Stockholm, le président ukrainien est ensuite attendu en Suède.
Il sera ensuite cette semaine à Bruxelles et Londres, a indiqué à l'AFP un haut responsable ukrainien.
Source: AFP
L'Ukraine frappe une usine d’armement en Russie
Alors que la rencontre prévue entre Donald Trump et Vladimir Poutine semble pour l'instant écartée, la guerre, elle, continue de faire rage. Dans la nuit de mardi à mercredi, l’armée ukrainienne aurait réussi à frapper une usine d’armement sur le territoire russe.
«Coup réussi», a écrit l’état-major ukrainien sur X. Pour cette attaque, Kiev aurait utilisé des missiles Storm Shadow de fabrication britannique ainsi que des drones. Des images diffusées sur Telegram montrent un vaste incendie.
Le site visé serait le complexe chimique de Briansk, baptisé «50 ans d'URSS», l’un des principaux producteurs d’explosifs en Russie. L'usine fabrique notamment des obus et des charges pour missiles.
Même sans les missiles de croisière américains Tomahawk qu'elle espérait obtenir, l'armée ukrainienne prouve ainsi qu’elle reste capable de mener des contre-attaques efficaces.
Peu après cette frappe ukrainienne, Moscou a riposté en tirant plusieurs missiles balistiques sur Kiev, tuant au moins deux personnes selon le chef l'administration militaire locale.
D'après lui, au moins l'une d'entre elles a perdu la vie dans le district de Dniprovsky de la capitale ukrainienne, où un incendie s'est déclaré aux huitième et neuvième étages d'un immeuble en raison d'une attaque russe.
Zelensky sera en Suède mercredi pour un accord sur les armes
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky se rendra mercredi en Suède où les deux pays annonceront un accord d'«exportation» d'armes, a indiqué mercredi le gouvernement suédois dans un communiqué.
Volodymyr Zelensky et le Premier ministre suédois Ulf Kristersson doivent se rencontrer dans la ville de Linköping, siège du groupe de défense Saab qui produit l'avion de chasse Gripen.
«A l'issue de leur rencontre, messieurs Kristersson et Zelensky tiendront une conférence de presse conjointe pour faire une annonce dans le domaine des exportations de défense», a déclaré le gouvernement.
Source: AFP
Au moins six morts dans des frappes russes
Selon le président Volodymyr Zelensky, au total, au moins six personnes ont été tuées dans des frappes russes qui ont touché une dizaine de régions, dont une jeune mère et ses deux enfants, et 17 personnes ont été blessées.
«Une nouvelle nuit qui prouve que la Russie ne ressent pas suffisamment de pression pour mettre fin à la guerre», a dénoncé Zelensky, appelant les Européens et Washington à prendre «des sanctions sévères».
Source: AFP
Trump ne rencontrera finalement pas Poutine de sitôt!
Donald Trump n'a pas l'intention de rencontrer son homologue russe Vladimir Poutine dans un «avenir proche», a déclaré mardi un responsable américain, quelques jours après que le président américain a dit qu'ils se rencontreraient dans les deux semaines à venir à Budapest.
Le secrétaire d'Etat américain Marco Rubio s'est entretenu lundi par téléphone avec le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov, après que Donald Trump eut déclaré que les deux hauts diplomates se rencontreraient cette semaine pour organiser un sommet à Budapest.
«Une rencontre supplémentaire en personne entre le secrétaire d'Etat et le ministre des Affaires étrangères n'est pas nécessaire, et il n'est pas prévu que le président Trump rencontre le président Poutine dans un avenir proche», a déclaré ce responsable du gouvernement américain. Il a toutefois qualifié l'appel entre Marco Rubio et Sergueï Lavrov de «productif».
La Russie a de son côté minimisé mardi les chances qu'un sommet entre Vladimir Poutine et Donald Trump se tienne rapidement, soulignant qu'«aucun délai précis» n'était fixé pour cette rencontre.
Ce sommet à Budapest a été pour la première fois évoqué le 16 octobre. Donald Trump avait lui indiqué que la rencontre aurait lieu «dans les deux prochaines semaines», soit avant le mois de novembre. Cette perspective semble désormais s'éloigner.
Source: AFP
Trump a fait pression sur l'Ukraine pour qu'elle renonce au Donbass
Donald Trump a fait pression sur l'Ukraine pour qu'elle renonce au Donbass, confie un haut responsable ukrainien.
La rencontre entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky de vendredi à Washington DC a été «tendue et difficile», a-t-il ajouté.
Source: AFP
La Russie fait volte-face et refuse de geler les lignes de front
Après que le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a commenté lundi soir la demande de Trump de geler les lignes de front en affirmant qu'il reste encore «beaucoup de travail» à faire, le ministre des Affaires étrangères Sergueï Lavrov s'est exprimé à ce sujet mardi.
«Arrêter maintenant revient à oublier les causes de ce conflit», a-t-il déclaré, cité par l'agence de presse russe Tass. Avant d'ajouter qu'«une grande partie de l'Ukraine reste sous la domination d'un régime nazi». De plus, un cessez-le-feu immédiat serait en contradiction avec les accords conclus lors du sommet russo-américain en Alaska, a déclaré Sergueï Lavrov.