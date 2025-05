il y a 51 minutes

Zelensky envoie une délégation ukrainienne à Istanbul, sans lui

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky envoie jeudi une délégation ukrainienne à Istanbul, en Turquie, pour rencontrer des représentants russes lors de pourparlers de paix, mais il ne s'y rendra pas lui-même, a annoncé un haut responsable ukrainien à l'AFP.

«Le président a décidé que l'Ukraine participerait aujourd'hui aux pourparlers avec la Russie à Istanbul», a indiqué ce responsable, précisant que la composition exacte de la délégation ukrainienne était «en train» d'être finalisée. Chose sûre: M. Zelensky n'ira pas à Istanbul car la réunion «n'est pas au niveau des présidents», a ajouté cette source.

Cette annonce intervient alors que des discussions entre le président ukrainien et son homologue turc Recep Tayyip Erdogan à Ankara se sont terminées. «La réunion avec Erdogan est terminée», a confirmé à la presse le porte-parole de Volodymyr Zelensky, Serguiï Nykyforov. Un haut responsable ukrainien a précisé que cette rencontre a duré entre trois et quatre heures, «sous divers formats», et a été «bonne».

Photo: AFP

Source: AFP