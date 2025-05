Trump veut voir Poutine dès que possible

L'Ukraine annonce la perte d'un nouvel avion de combat F-16

L'Ukraine a rapporté vendredi avoir perdu un avion de combat de conception américaine F-16, précieux matériel militaire livré par les Occidentaux, deuxième perte officiellement reconnue d'un appareil de ce type depuis leur obtention.

Ce F-16 «effectuait une mission de défense contre une attaque aérienne ennemie» dans la nuit de jeudi à vendredi lorsqu'il «a été perdu», a expliqué l'armée de l'air ukrainienne sur Telegram.

Le pilote retrouvé en bonne santé

Selon elle, le pilote a «détruit trois cibles aériennes et s'attaquait à la quatrième à l'aide d'un canon embarqué» mais a été confronté à une «situation d'urgence à bord» et a dû s'éjecter de l'appareil. «Le pilote a été rapidement retrouvé et évacué» et se trouve en bonne santé, a-t-elle ajouté.

L'armée de l'air ukrainienne a affirmé vendredi dans un communiqué séparé que la Russie avait lancé sur l'Ukraine «112 drones d'attaques» et de divers autres types, continuant ses attaques malgré un ultimatum européen et américain lancé lundi. L'armée de l'air a expliqué avoir abattu 73 de ces drones dans l'est, le nord, le sud et le centre du pays.

Source: ATS