Des pèlerins sikhs indiens ont traversé la frontière pakistanaise mardi pour célébrer l'anniversaire de Gourou Nanak. C'est la première fois depuis les affrontements de mai entre les deux pays. Plus de 2100 visas ont été accordés pour cet événement religieux.

Des pèlerins sikhs indiens ont traversé la frontière pakistanaise mardi pour célébrer l'anniversaire de Gourou Nanak. Photo: AFP

AFP Agence France-Presse

Des dizaines de pèlerins sikhs indiens ont traversé mardi la frontière pakistanaise pour aller assister à une célébration religieuse, une première depuis les affrontements meurtriers entre les deux puissances nucléaires en mai. Ces pèlerins, portant leurs bagages au-dessus de la tête, ont traversé la frontière de Wagah-Attari, point de passage terrestre reliant les deux pays et fermée depuis le dernier conflit, et ont été accueillis avec des fleurs par les officiels pakistanais, a constaté un journaliste de l'AFP présent place.

Cette année, plus de 2100 pèlerins sikhs venant d'Inde ont obtenu un visa pour assister à l'anniversaire de la naissance du fondateur de leur religion, Gourou Nanak, a indiqué le haut-commissariat du Pakistan en Inde. Les médias indiens rapportaient mardi matin que plus de 1700 s'apprêtaient à traverser la frontière. Les tensions entre l'Inde et le Pakistan se sont exacerbées après des heurts mortels en mai, le conflit le plus violent depuis 1999 entre les deux puissances nucléaires.

Plus de 70 personnes avaient été tuées dans des échanges de tirs de missiles, drones et d'artillerie. Mais mardi, des journalistes de l'AFP ont vu ces pèlerins, sac au-dessus de la tête, traverser. Lors de ces festivités, qui doivent durer 10 jours, les pèlerins se rassembleront à Nankana Sahib, lieu de naissance de Gourou Nanak, à l'ouest de Lahore, puis visiteront d'autres lieux sacrés.

Une divinité commune

Ces sites sont habituellement peu accessibles aux Sikhs indiens, soumis comme la plupart de leurs compatriotes à des restrictions de visa en raison des tensions géopolitiques. Gourou Nanak, né en 1469 dans une famille hindoue près de l'actuelle ville pakistanaise de Lahore, est vénéré à la fois par les sikhs et les hindous qui préparent des célébrations pour sa naissance.

Le sikhisme est une religion monothéiste née au XVe siècle au Pendjab, une région qui s'étend sur une partie de l'Inde et du Pakistan actuels. Si la plupart des sikhs ont émigré en Inde lors de la partition de 1947, certains de leurs lieux de culte les plus vénérés demeurent au Pakistan, notamment les sanctuaires de Nankana Sahib et de Kartarpur.