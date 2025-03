Photo: AFP

AFP Agence France-Presse

Donald Trump est resté très flou lorsqu'une journaliste de Fox News lui a demandé lors d'un entretien diffusé dimanche 9 mars s'il s'attendait à une récession aux Etats-Unis. «Je déteste prédire les choses comme ça», a rétorqué le président américain. «Il y a une période de transition», a avoué dans la foulée le milliardaire républicain, qui mène ses partenaires commerciaux à la baguette depuis son retour à la Maison Blanche, à commencer par ses voisins canadien et mexicain.

Il leur a imposé des droits de douane de 25% cette semaine avant de revenir sur la plupart d'entre eux et de repousser d'un mois, à début avril, leur supposée application. Pressé dimanche soir par des journalistes, à bord de l'avion présidentiel Air Force One, de clarifier ses propos sur la possibilité d'une récession, Donald Trump est resté tout aussi flou en répondant simplement: «Qui sait?».

Avec son retour au pouvoir, plusieurs experts craignent une récession aux Etats-Unis, soit un recul du Produit intérieur brut (PIB) sur au moins deux trimestres consécutifs. En quelques semaines, Donald Trump a relevé par à-coups les taxes sur les importations aux Etats-Unis, avant de faire marche arrière sur la plupart des produits et origines. Compte-t-il donner plus de clarté aux entreprises sur ses futures décisions en termes de droits de douane?

Des économistes s'inquiètent

«Vous en aurez beaucoup», a-t-il promis sur Fox News, avant de poursuivre, sibyllin: «On pourrait augmenter certains droits de douane. Ca dépend. (...) Je ne pense pas qu'on les baissera, mais on pourrait les augmenter.» Cette valse rend les marchés financiers nerveux et les entreprises ne savent plus sur quel pied danser.

Des économistes des grandes banques américaines ont averti vendredi que «plus les droits de douane restent en place longtemps, plus le risque de récession augmente». Les membres du comité de l'American Bankers Association (ABA) s'inquiètent aussi de l'impact de la politique économique de Donald Trump sur les consommateurs qui, à cause des droits de douane, souffriraient d'une hausse des prix.

Mais si on se base «sur un scénario dans lequel les nouveaux droits de douane ne resteront pas en vigueur toute l'année 2025», le risque de récession est faible, selon ces experts. Les Etats-Unis ont connu pour la dernière fois une brève période de récession au début de l'année 2020, en pleine crise du Covid-19. Des millions de personnes avaient alors perdu leur emploi.