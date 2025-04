1/5 L'économiste Brent Neiman s'étonne de l'application de ses recherches par l'équipe commerciale de Trump.

Janine Enderli

Il a investi des années dans ses recherches et a conseillé le département du Trésor américain sous l'ancien président Joe Biden. Mais aujourd'hui, ses publications pourraient déboucher sur une guerre commerciale mondiale. Il s'agit de l'économiste américain Brent Neiman. Lors du calcul des droits de douane de Trump, le nouveau gouvernement aurait appliqué l'un des documents de Brent Neiman de manière totalement erronée.

L'économiste est choqué, comme il l'a écrit dans une tribune du «New York Times» peu après l'annonce. «Ma première question après la présentation de Trump a été: comment diable ont-ils calculé ces taux énormes?» Le lendemain, l'économiste constate, stupéfait: «Tout ce chaos me concerne personnellement.»

«Ils sont complètement à côté de la plaque»

Lorsque le représentant commercial de Trump a révélé la méthodologie utilisée pour les calculs, un document de recherche qui lui était extrêmement familier y était cité. «Ils ont montré une publication de quatre économistes, dont moi», explique Brent Neiman dans son commentaire. «A priori pour appuyer leurs calculs, mais ils ont mal compris l'étude. Ils sont complètement à côté de la plaque.»

Brent Neiman est professeur à l'université de Chicago et est considéré comme l'un des économistes les plus influents des Etats-Unis. Il est titulaire de prestigieux diplômes des universités de Harvard, de Pennsylvanie et d'Oxford.

L'équipe de Trump utiliserait une mauvaise formule

Concrètement, cet homme de 46 ans a mené, avec d'autres économistes, une étude sur l'impact des droits de douane sur le commerce international. L'étude a examiné les conséquences sur les prix des marchandises importées. L'un des principaux résultats démontre que la plupart des fournisseurs étrangers ne baissent pas leurs prix lorsque des droits de douane sont appliqués. Au lieu de cela, les droits de douane sont en grande partie répercutés sur les importateurs américains. C'est ce que l'on appelle le «taux de répercussion» élevé, qui se situe aux alentours de 95%.

Trump et ses représentants commerciaux ont toutefois utilisé dans leur calcul une valeur de 25% pour le taux de répercussion. Cela signifie qu'ils ont supposé que seul un quart des droits de douane serait répercuté sur les importateurs américains. Mais en réalité, la quasi-totalité des droits de douane est répercutée, ce qui entraîne une charge bien plus importante pour l'économie américaine que ce que s'imagine l'équipe de Trump.

Résultat inverse

«D'où viennent ces 25%?», se demande Brent Neiman dans l'article. «Je pense qu'ils ont pris le mauvais chiffre... Je ne sais pas.» En ce qui concerne ses recherches sur les déficits commerciaux et les droits de douane, l'économiste explique: «Nos résultats suggèrent que les droits de douane calculés devraient être considérablement plus bas.»

« Les Américains dépensent plus pour des vêtements fabriqués au Sri Lanka, et les Sri Lankais paient pour des médicaments américains. Et alors? »

Il précise toutefois que les déficits commerciaux calculés ne devraient pas servir de base à des droits de douane réciproques. Selon l'économiste, il existe certes quelques arguments en faveur d'une réduction du déficit commercial global, c'est-à-dire lorsque la valeur des importations dépasse celle des exportations. Mais cela ne peut pas se faire pour chaque pays.

Mercredi dernier, Trump a imposé des droits de douane de 10% à pratiquement tous ses partenaires commerciaux. Pour certains pays, dont la Suisse, s'y ajoutent des droits de douane supplémentaires allant jusqu'à 50%, car leur politique commerciale est particulièrement hostile aux yeux des Etats-Unis.

«Ils faut diviser leurs résultats par quatre»

L'économiste a par ailleurs critiqué le fait que Trump veuille compenser les déficits commerciaux spécifiques à chaque pays par des droits de douane. «Ce n'est pas une approche responsable et cela ne peut pas être l'objectif.» Après tout, les fluctuations et les différences entre les partenaires commerciaux sont inévitables. «Les Américains dépensent plus pour des vêtements fabriqués au Sri Lanka, et les Sri Lankais paient pour des médicaments américains. Et alors?», écrit Brent Neiman.

« Tous les pays ne disposent pas de ressources naturelles ou de niveaux de développement similaires Brent Neiman, économiste »

«Tous les pays ne disposent pas de ressources naturelles ou de niveaux de développement similaires.» Selon lui, les chiffres ne témoignent pas d'une concurrence déloyale. Brent Neiman estime même que Trump devrait rejeter complètement sa politique douanière, ou si cela n'est pas possible, il recommande que «le gouvernement divise ses résultats par quatre.»

Brent Neiman a indiqué ne pas être en contact direct avec l'administration Trump. Il a toutefois précisé que l'équipe de Trump avait connaissance de la prétendue erreur mathématique.