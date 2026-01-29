Le Guatemala saisit 4,9 tonnes de cocaïne dans un port du Pacifique. La cargaison a été découverte dimanche à Puerto Quetzal, à 85 km au sud de la capitale.

Saisie «historique» de près de cinq tonnes de cocaïne au Guatemala

AFP Agence France-Presse

Le Guatemala a annoncé ce mercredi la saisie «historique» de 4,9 tonnes de cocaïne dans un port du Pacifique, selon un communiqué du ministère de l'Intérieur. La cargaison a été découverte lors d'une opération antidrogue dimanche à Puerto Quetzal, à 85 km au sud de la capitale, est-il précisé.

Cette saisie est la «plus importante effectuée en une seule opération» par les autorités du pays, se félicite le ministère, la qualifiant d'«historique» car elle dépasse les près 4,4 tonnes saisies en décembre 2018 et novembre 2024. La drogue était dissimulée dans sept conteneurs chargés de sacs de farine, pour une valeur estimée à 85 millions de dollars sur le marché local, a ajouté le ministère.

La police a précisé que les conteneurs étaient «en provenance du Costa Rica». Des cartels internationaux se servent des ports d'Amérique centrale comme plaque tournante du trafic de cocaïne vers les Etats-Unis, premier consommateur mondial. En 2025, les autorités guatémaltèques avaient saisi un total de 9,8 tonnes de cocaïne, un chiffre inférieur aux 18,2 tonnes saisies l'année précédente, selon des données officielles.