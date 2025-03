Un groupe pro-taliban revendique une attaque sanglante contre une caserne à Bannu, au Pakistan. Six civils, incluant trois enfants, ont péri dans l'explosion de deux véhicules piégés. Les forces de sécurité ont riposté, tuant quatre assaillants.

Six civils, dont trois enfants ont été tués dans l'attaque aux voitures-bélier au Pakistan

AFP Agence France-Presse

Au moins six civils, dont trois enfants, ont été tués mardi quand un groupe pro-taliban a lancé deux voitures bélier chargées d'explosifs sur une caserne de l'armée dans le nord-ouest du Pakistan, frontalier de l'Afghanistan.

«Ce soir, peu après le repas de rupture du jeûne, un kamikaze a lancé deux véhicules chargés d'explosifs sur le portail de la caserne de Bannu», dans la province montagneuse du Khyber-Pakhtunkhwa, «provoquant d'énormes explosions», a indiqué un responsable policier à l'AFP.

Quatre assaillants tués

«Le portail principal a été entièrement détruit et plusieurs assaillants ont ensuite tenté de prendre d'assaut la caserne», a-t-il ajouté, sous le couvert de l'anonymat. «Les forces de sécurité sur place ont répliqué par des tirs. Quatre assaillants ont été tués selon un premier bilan», a-t-il poursuivi, ajoutant que «les échanges de tirs de poursuivent».

Une branche du groupe Hafiz Gul Bahadur, une organisation qui soutient les talibans désormais au pouvoir en Afghanistan et partage leur idéologie, a revendiqué l'attaque, affirmant avoir visé «une cible importante». «Plusieurs de nos hommes sont dans l'enceinte» de la caserne, assure encore un communiqué rapidement publié par ce groupe.

Cette attaque intervient quelques jours après qu'un kamikaze a tué vendredi six personnes dans l'école coranique historique des talibans, dans la même province du Khyber-Pakhtunkhwa.

Multiples attaques

En juillet, dix hommes armés avait attaqué la même caserne de Bannu, proche de la région du Waziristan, de longue date un foyer de groupes islamistes. Huit soldats avaient été tués lors de cette attaque menée avec le même modus operandi: un attentat suicide suivi de combats. L'armée avait assuré avoir tué les dix assaillants.

Le Centre pour la recherche et les études sur la sécurité d'Islamabad estime que l'année 2024 a été la plus meurtrière en près d'une décennie au Pakistan avec plus de 1600 morts dans des attaques, dont 685 membres des forces de sécurité.

Les attaques se sont multipliées au Pakistan depuis le retour au pouvoir des talibans en Afghanistan en août 2021. Islamabad accuse les nouveaux maîtres de Kaboul de ne pas éliminer les militants se réfugiant sur le sol afghan pour préparer des attaques contre le Pakistan.

Le gouvernement taliban nie ces accusations et accuse en retour le Pakistan d'héberger des cellules «terroristes» sur son sol, pointant notamment du doigt la branche régionale du groupe Etat islamique, l'EI-K.