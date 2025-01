L'administration Trump abroge la protection accordée à des milliers de Vénézuéliens

L'administration du président américain Donald Trump a annulé la prolongation du statut de protection temporaire dont bénéficient plus de 600'000 Vénézuéliens et qui les protège d'une expulsion, a assuré mercredi le New York Times.

Le «statut de protection temporaire» («temporary protected status», TPS) de ces Vénézuéliens avait été prolongé pour 18 mois par Joe Biden, quelques jours avant l'arrivée de son successeur à la Maison Blanche pour un nouveau mandat.

Selon le New York Times, qui cite une copie de la décision, la ministre de la Sécurité intérieure Kristi Noem a annulé mardi cette prolongation. Son département n'était pas joignable dans l'immédiat pour confirmer cette information.

Cette protection temporaire, qui protège d'une expulsion et octroie un droit de travail, est accordée aux citoyens étrangers dont la sécurité n'est pas assurée s'ils rentrent dans leur pays en raison de conflits, de catastrophes naturelles ou d'autres conditions «extraordinaires».

Source: AFP