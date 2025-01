Trump propose des indemnités aux fonctionnaires fédéraux qui veulent partir

L'administration Trump a offert aux employés fédéraux la possibilité de démissionner tout en conservant leur salaire jusqu'en septembre. Cette initiative s'inscrit dans un objectif plus large de coupes dans la fonction publique.

Donald Trump s'est engagé pendant sa campagne à réduire le poids de l'Etat fédéral. Il a ainsi promis de tailler dans les dépenses. Photo: Bloomberg via Getty Images

Le gouvernement de Donald Trump a proposé mardi aux fonctionnaires fédéraux qui le souhaitent de démissionner tout en conservant leur salaire et avantages sociaux jusqu'à fin septembre. C'est ce qui ressort d'un message envoyé aux employés des agences fédérales américaine et vu par l'AFP.

«L'administration Trump va proposer à l'ensemble des 2 millions de fonctionnaires fédéraux de 'démissionner en différé', avec une indemnité de départ correspondant à huit mois de salaire et d'avantages sociaux», a confirmé Elon Musk sur X. Ce dernier a republié un message de son organisation de soutien à Donald Trump.

«On estime que 5 à 10 % des effectifs démissionneront, ce qui pourrait permettre de réaliser des économies de l'ordre de 100 milliards de dollars», a ajouté le dirigeant de Tesla, SpaceX et X. Le milliardaire pilote une mission consultative au gouvernement pour faire des économies.

«La réforme de la main-d'œuvre fédérale sera importante»

Le message interne rappelle que le président américain a publié plusieurs directives concernant les fonctionnaires américains, décrétant notamment l'interdiction du télétravail, la fin de la discrimination positive au recrutement, et d'une attention accrue aux performances. Il évoque également de probables plans sociaux pour réduire les effectifs.

Autant de principes de management chers à Elon Musk, qui avait congédié les trois-quarts des employés de Twitter (désormais X) dans les semaines ayant suivi son rachat du réseau social fin 2022. «En conséquence, la réforme de la main-d'oeuvre fédérale sera importante», souligne le bureau chargé des fonctionnaires fédéraux, auteur de la lettre.

«Si vous décidez de rester à votre poste actuel, nous vous remercions de votre volonté renouvelée de servir le peuple américain au mieux de vos capacités», indique le bureau. Avant de préciser: «à l'heure actuelle, nous ne pouvons pas vous donner toutes les garanties quant à la pérennité de votre poste ou de votre agence.»

Un délai de... neuf jours

Les employés qui veulent démissionner ont jusqu'au 6 février – soit d'ici neuf jours – pour prendre leur décision. La proposition faite aux fonctionnaires intervient alors qu'une juge fédérale a décidé mardi de suspendre le gel de plusieurs milliards de dollars d'aides publiques décidé par Donald Trump.

Lundi soir, la Maison Blanche avait ainsi demandé aux ministères et agences fédérales de geler une partie des dépenses «d'assistance» – subventions et allocations notamment – et d'en faire une revue d'ensemble afin de s'assurer de leur conformité avec «les priorités présidentielles». Cela concerne potentiellement des centaines, voire des milliers de milliards de dollars irriguant tout le pays, de la recherche à l'entretien des infrastructures.

