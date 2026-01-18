Macron va demander «l'activation de l'instrument anti-coercition» de l'UE en cas de nouveaux droits de douane américains

Le président français Emmanuel Macron, qui sera «toute la journée en contact avec ses homologues européens», va demander «l'activation de l'instrument anti-coercition» de l'UE si les menaces de surtaxes douanières brandies par Donald Trump sont mises à exécution, a fait savoir dimanche son entourage.

Cet outil, dont la mise en oeuvre requiert la majorité qualifiée des pays de l'UE, permet, entre autres, le gel de l'accès aux marchés publics européens ou le blocage de certains investissements.

Par ailleurs, les menaces commerciales américaines «posent la question de la validité de l'accord» sur les tarifs douaniers conclu entre l'Union européenne et les Etats-Unis en juillet dernier, a relevé un proche du président français.

Source: AFP