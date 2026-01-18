Macron va demander «l'activation de l'instrument anti-coercition» de l'UE en cas de nouveaux droits de douane américains
Le président français Emmanuel Macron, qui sera «toute la journée en contact avec ses homologues européens», va demander «l'activation de l'instrument anti-coercition» de l'UE si les menaces de surtaxes douanières brandies par Donald Trump sont mises à exécution, a fait savoir dimanche son entourage.
Cet outil, dont la mise en oeuvre requiert la majorité qualifiée des pays de l'UE, permet, entre autres, le gel de l'accès aux marchés publics européens ou le blocage de certains investissements.
Par ailleurs, les menaces commerciales américaines «posent la question de la validité de l'accord» sur les tarifs douaniers conclu entre l'Union européenne et les Etats-Unis en juillet dernier, a relevé un proche du président français.
Source: AFP
Giorgia Meloni dit avoir parlé à Trump, et pointe une «erreur»
La Première ministre italienne Giorgia Meloni a qualifié dimanche d'«erreur» la menace de surtaxes douanières brandie par Donald Trump contre plusieurs pays européens s'opposant à ses velléités de s'emparer du Groenland, ajoutant qu'elle lui avait fait part de son point de vue.
«Je pense qu'imposer de nouvelles sanctions aujourd'hui serait une erreur», a-t-elle déclaré aux journalistes lors d'un déplacement à Séoul, ajoutant: «j'ai parlé à Donald Trump il y a quelques heures et je lui ai dit ce que je pense».
Source: AFP
Les exercices militaires au Groenland ont trait à la Russie
Les exercices militaires en cours de préparation au Groenland ont trait à la Russie, a affirmé vendredi à l'AFP le chef du Commandement arctique danois, tout en soulignant n'avoir jamais vu aucun navire russe ou chinois près de l'île.
«Pour moi, c'est en rapport avec la Russie. Il s'agit de ce qui se passe en Ukraine», a déclaré le général Søren Andersen lors d'un entretien sur un navire danois. «Quand la guerre en Ukraine sera terminée, espérons-le avec une issue favorable pour l'Ukraine, nous pensons que la Russie redéploiera les ressources qu'elle utilise actuellement en Ukraine vers d'autres théâtres d'opérations, y compris l'Arctique», a-t-il ajouté, précisant n'avoir «vu aucun navire de combat russe ou chinois dans la région» en deux ans et demi de commandement.
Trump menace de droits de douane les pays qui ne soutiennent pas son plan pour le Groenland
Donald Trump a menacé vendredi de droits de douane les pays qui ne soutiendraient pas son plan pour acquérir le Groenland, au moment où plusieurs pays européens ont annoncé y envoyer des militaires en soutien au Danemark.
«Je vais peut-être imposer des droits de douane sur des pays s'ils ne jouent pas le jeu sur le Groenland, parce qu'on a besoin du Groenland pour la sécurité nationale», a déclaré le président américain lors d'une table ronde à la Maison Blanche, répétant son intention d'acquérir ce territoire de l'Arctique, malgré la fin de non-recevoir du Danemark, pays allié des Etats-Unis en tant que membre de l'Otan.
Source: AFP
Une acquisition du Groenland par Washington «est hors de question»
Il est «hors de question» que les Etats-Unis acquièrent le Groenland, a martelé jeudi le ministre des Affaires étrangères du Danemark à la presse danoise, en réaction aux propos de la porte-parole de la Maison Blanche Karoline Leavitt.
«Cela est hors de question. Ce n'est pas ce que nous voulons au Danemark, ni au Groenland, et cela est contraire à toutes les règles internationales. Cela porte atteinte à notre souveraineté», a dit Lars Løkke Rasmussen à la chaîne publique DR.
Karoline Leavitt a dit pendant une conférence de presse que le déploiement de troupes européennes au Groenland n'avait «aucun impact sur l'objectif (du président américain Donald Trump) d'acquérir» le territoire autonome danois.
Source: AFP
Le déploiement de troupes au Groenland ne change rien pour Trump
La porte-parole de la Maison Blanche a dit jeudi que le déploiement de troupes européennes au Groenland «n'avait aucun impact sur l'objectif (de Donald Trump) d'acquérir» le territoire autonome danois.
«Je ne pense pas que le déploiement de troupes en Europe ait un impact sur la prise de décision du président et cela n'a aucun impact sur son objectif d'acquérir le Groenland», a déclaré Karoline Leavitt pendant une conférence de presse.
Source: AFP
Les Pays-Bas envoient un militaire au Groenland
Les Pays-Bas ont annoncé jeudi l'envoi d'un militaire dans le cadre d'une mission européenne au Groenland, île sous souveraineté danoise convoitée par le président américain, Donald Trump. Cette annonce fait suite à celles de la France, de la Suède, de l'Allemagne et de la Norvège, qui ont annoncé déployer du personnel militaire dans ce territoire arctique pour une mission de reconnaissance.
«La sécurité dans la région arctique (y compris au Groenland) revêt une importance stratégique pour tous les membres de l'OTAN», a déclaré le ministre néerlandais de la Défense, Rubens Brekelmans, dans un communiqué.
«C'est pourquoi les Pays-Bas participent, avec d'autres pays de l'OTAN, à une mission de reconnaissance conjointe au Groenland dans le cadre d'un exercice militaire en Arctique», a-t-il ajouté. «Le ministère de la Défense enverra un officier de marine», a précisé Rubens Brekelmans.
Source: AFP
La France va envoyer d'autres «moyens terrestres, aériens et maritimes» dans les «prochains jours»
La France a déjà déployé «une première équipe de militaires» au Groenland dans le cadre d'une mission militaire européenne, et va dépêcher «dans les prochains jours» de nouveaux «moyens terrestres, aériens et maritimes» dans le territoire autonome danois convoité par les Etats-Unis, a annoncé jeudi Emmanuel Macron.
«La France et les Européens doivent continuer partout où leurs intérêts sont menacés d'être là, sans escalade, mais intraitables sur le respect de la souveraineté territoriale», a dit le président français lors de ses voeux aux Armées sur la base aérienne d'Istres, près de Marseille. Il a jugé que c'était «le rôle» de la France «d'être aux côtés d'un Etat souverain pour protéger son territoire».
La mission au Groenland décidée face aux «menaces russes et chinoises», dit l'Allemagne
La mission de reconnaissance de pays européens de l'Otan au Groenland a été ordonnée en raison des «menaces russes et chinoises» dans l'Arctique, a indiqué le ministère allemand de la Défense dans un communiqué qui n'évoque pas les ambitions territoriales américaines.
«L'Allemagne, en collaboration avec d'autres partenaires de l'OTAN, va envoyer une équipe de reconnaissance au Groenland. L'objectif est d'évaluer les moyens d'assurer la sécurité face aux menaces russes et chinoises dans l'Arctique», a indiqué le ministère.
Le ministre allemand de la Défense a dans le communiqué souligné que les pays européens et membres de l'OTAN voulaient participer à la sécurisation de l'Arctique, en se coordonnant étroitement avec les Etats-Unis.
«La Russie et la Chine utilisent de plus en plus l'Arctique à des fins militaires, remettant ainsi en question la liberté des voies de transport, de communication et de commerce», a estimé Boris Pistorius, insistant que la mission militaire de reconnaissance devait se faire en s'accordant «en particulier avec nos partenaires américains».
Source: AFP
Les troupes de l'OTAN au Groenland «inquiètent sérieusement» Moscou
La diplomatie russe a fait part jeudi de sa «sérieuse inquiétude» concernant l'annonce de l'envoi de troupes supplémentaires de l'OTAN au Groenland, après une rencontre à la Maison Blanche entre dirigeants danois, groenlandais et américains.
«Au lieu de mener un travail constructif dans le cadre d'institutions existantes, en particulier le Conseil de l'Arctique, l'OTAN a choisi la voie d'une militarisation accélérée du Nord et renforce là-bas sa présence militaire sous le prétexte imaginaire d'une menace croissante de Moscou et de Pékin», a dénoncé dans un communiqué l'ambassade russe à Bruxelles, où se trouve le siège de l'Alliance atlantique.
«Les déclarations retentissantes de Washington sur le Groenland sont uniquement utilisées par l'Alliance afin de faire avancer son agenda antirusse et antichinois», a-t-elle ajouté, dénonçant une «rhétorique agressive». «L'Arctique doit rester un territoire de paix, de dialogue et de collaboration équitable», a-t-elle plaidé.
Source: AFP
Le Danemark confirme avoir un «désaccord fondamental» avec Trump
La Première ministre danoise Mette Frederiksen a acté jeudi l'existence d'un «désaccord fondamental» avec les Etats-Unis sur l'avenir du Groenland convoité par Donald Trump, au lendemain d'une rencontre entre des dirigeants des deux pays.
Washington et Copenhague ont convenu de mettre en place un groupe de travail mais «cela ne change rien au fait qu'il existe un désaccord fondamental, car l'ambition américaine de prendre le contrôle du Groenland reste intacte», dit-elle dans un commentaire écrit transmis à l'AFP. «Il s'agit bien sûr d'une situation grave et nous poursuivons donc nos efforts pour empêcher que ce scénario ne se réalise», a-t-elle ajouté.
Mercredi, le ministre danois des Affaires étrangères Lars Løkke Rasmussen avait constaté un tel «désaccord fondamental» et dénoncé la volonté de M. Trump de «conquérir» le Groenland, à l'issue d'une rencontre à la Maison Blanche avec des responsables américains.
«Consensus au sein de l'OTAN»
«Ce n'était pas une réunion facile, et je tiens à remercier les deux ministres (danois et groenlandais, ndlr) d'avoir clairement fait valoir le point de vue du Royaume et d'avoir répondu aux affirmations américaines», a souligné la cheffe du gouvernement danois.
Le Danemark a par ailleurs envoyé des renforts militaires dans le territoire autonome danois et obtenu de plusieurs pays européens qu'ils mettent en place une mission militaire d'exploration en soutien de Copenhague.
«Il existe un consensus au sein de l'OTAN sur le fait qu'une présence renforcée dans l'Arctique est essentielle pour la sécurité européenne et nord-américaine», ajoute Mette Frederiksen.
Source: AFP