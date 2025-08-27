La Première ministre danoise Mette Frederiksen a présenté ses excuses aux victimes de la contraception forcée au Groenland. Plus de 4500 femmes inuites ont subi cette pratique entre les années 60 et 90, causant de graves séquelles.

Le Danemark demande pardon aux victimes de contraception forcée

Aviaja Rakel Sanimuinaq, une angakkoq (chamane), à Nuuk, au Groenland, le 19 février 2025. (Image d'illustration) Photo: KEYSTONE

AFP Agence France-Presse

La Première ministre danoise Mette Frederiksen a présenté mercredi ses excuses aux victimes de la campagne de contraception forcée mise en oeuvre au Groenland par les autorités sanitaires danoises jusqu'en 1992, accédant à une demande formulée par ces femmes depuis plusieurs années.

«Nous ne pouvons pas revenir sur ce qui s'est passé, mais nous pouvons accepter nos responsabilités», a dit la cheffe du gouvernement dans un communiqué. «C'est pourquoi je voudrais, au nom du Danemark, dire: pardon».

Sur quelque 9000 femmes en âge d'avoir des enfants, plus de 4500 jeunes Inuites ont subi, entre la fin des années 60 et jusqu'au début des années 90, sans leur consentement ou, pour les mineures, celui de leurs parents, la pose d'un stérilet décidée par les autorités danoises. Beaucoup d'entre elles sont devenues stériles suite à cette intervention et la majorité souffre de séquelles physiques ou psychologiques.

«Colonisation» des corps

La campagne visait à limiter les naissances dans le territoire arctique qui, s'il n'était alors plus une colonie, restait sous tutelle de Copenhague, inquiète du fort taux de natalité.

Depuis le premier témoignage public passé inaperçu en 2019, les langues se sont déliées et beaucoup de femmes ont partagé leur histoire, dénonçant la «colonisation» de leurs corps et exigeant que le Danemark reconnaisse l'ampleur du traumatisme provoqué.

«Nous savons qu'il existe aussi d'autres chapitres sombres liés à la discrimination systémique envers les Groenlandais», a relevé Mette Frederiksen.

«Mes excuses, au nom du Danemark, sont aussi des excuses pour ces autres manquements dont le Danemark est responsable, où les Groenlandais ont été traités différemment et de manière inférieure par rapport à d'autres citoyens du royaume», a-t-elle dit. Près de 150 victimes ont aussi porté plainte contre le Danemark et attendent la tenue d'un procès.

Des compensations possibles

Le Premier ministre groenlandais Jens-Frederik Nielsen a également présenté des excuses, la pratique de contraception forcée s'étant partiellement poursuivie quand le Groenland est devenu responsable de son système de santé.

La cheffe du gouvernement danois a indiqué que d'éventuelles compensations seraient envisagées une fois remises les conclusions d'une commission d'enquête indépendante.

En 2022, le gouvernement danois avait indemnisé six Inuits, qui avait été séparés de leurs familles en 1951 et envoyés au Danemark pour devenir l'élite danophone du Groenland, pour un montant total de plus de 200'000 euros.