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Une querelle qui dégénère
Un homme meurt après une altercation à propos d'un transat de plage

Un homme de 82 ans est mort après une violente altercation au sujet d'un transat sur une plage près d'Athènes. Un septuagénaire et une femme de 21 ans ont été interpellés et une enquête est en cours.
Publié: 20.09.2026 à 15:40 heures
Une querelle au sujet d'un transat de plage a dégénéré en violences physiques entre deux hommes près d'Athènes. Un octogénaire est décédé.
Photo: AP
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AFP Agence France-Presse

Un homme de 82 ans est mort après une violente altercation au sujet d'un transat sur une plage proche d'Athènes, ont rapporté dimanche les médias grecs.

Peu avant 10H00 (07H00 GMT), un homme de 76 ans accompagné d'une femme de 21 ans a eu une vive dispute avec l'octogénaire, selon l'agence de presse grecque ANA et la chaîne de télévision publique ERT, qui citent la police.

La querelle a ensuite dégénéré en violences physiques entre les deux hommes, selon les mêmes sources.

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L'incident s'est produit sur une plage aménagée à l'accès payant de Vouliagmeni, station balnéaire huppée située à une vingtaine de kilomètres du centre de la capitale grecque.

L'homme de 82 ans a été transporté à l'hôpital, où il est mort. Les autorités n'ont pas encore précisé si son décès avait été directement provoqué par les coups reçus ou par un problème médical survenu pendant l'altercation.

L'homme de 76 ans et la femme de 21 ans ont été interpellés, selon les médias grecs. La police enquête actuellement sur les circonstances exactes de l'incident.

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