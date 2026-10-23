Le Parlement grec a adopté une loi interdisant l’accès aux réseaux sociaux aux moins de 15 ans dès le 1er janvier 2027, avec vérification de l’âge et sanctions pour les plateformes en cas de non-respect.

La Grèce interdira les réseaux sociaux aux moins de 15 ans dès 2027

La Grèce interdira les réseaux sociaux aux moins de 15 ans dès 2027

Avec vérification de l’âge et sanctions sévères

AFP Agence France-Presse

Le Parlement grec a adopté dans la nuit de jeudi à vendredi une loi interdisant aux moins de 15 ans l'accès aux réseaux sociaux à partir du 1er janvier 2027, une mesure mise en place dans plusieurs pays à travers le monde.

À l'issue d'un vif débat, la loi a finalement été adoptée par la seule majorité gouvernementale de droite, issue du parti Nouvelle-Démocratie du Premier ministre Kyriakos Mitsotakis, selon l'agence de presse grecque ANA.

Les députés du principal parti de l'opposition socialiste, Pasok, ont voté «présent» critiquant certaines dispositions du texte tandis les autres partis de gauche et nationalistes ont voté contre, selon l'Agence de presse grecque, Ana.

De son côté, le Pasok avait présenté une solution alternative, prévoyant une interdiction stricte pour les moins de 13 ans et un contrôle parental pour les jeunes de 13 à 14 ans, afin de garantir une «proportionnalité des restrictions».

Intitulée «Interdiction de l'usage des services des réseaux sociaux par les mineurs», la loi «est une solution efficace, nécessaire et compatible avec le droit européen» pour parer au problème d'addiction des mineurs aux réseau sociaux, a affirmé le ministre de la Gouvernance digitale et de Intelligence artificielle Dimitris Papastergiou.

Sanctions sévères

La loi prévoit des mécanismes de vérification de l'âge, des sanctions sévères à l'encontre des plateformes en cas de non-respect, et la proposition européenne de règlement, le Kids Act.

Le Premier ministre conservateur grec, Kyriakos Mitsotakis, avait déjà annoncé en avril sur TikTok, un réseau social plébiscité des jeunes utilisateurs, son intention d'adopter cette mesure «difficile mais nécessaire».

A l'instar de l'Australie, qui a interdit depuis fin 2025 les réseaux sociaux aux moins de 16 ans, plus d'une vingtaine de pays dans le monde ont adopté des mesures similaires visant surtout les moins de 15 ou 16 ans, selon un récent décompte de l'AFP.

La Grèce est l'un des premiers pays de l'Union européenne, après la France, à légiférer pour interdire l'accès aux réseaux sociaux aux moins de 15 ans. L'Autriche, la Slovénie, le Danemark et l'Espagne se sont engagés dans une voie similaire afin de protéger les adolescents des algorithmes addictifs des réseaux sociaux.

La France avait adopté en juillet une loi similaire pour les mineurs de moins de 15 ans mais le Conseil constitutionnel a censuré un mois plus tard cette mesure comme portant «une atteinte disproportionnée» à leur liberté d'expression.