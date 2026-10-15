DE
FR

Protéger les enfants
L'Australie veut serrer la vis aux géants des réseaux sociaux

Le gouvernement australien a présenté jeudi une loi pour protéger les enfants en ligne. Facebook, TikTok et autres devront limiter l'accès des jeunes aux contenus dangereux et offrir une option contre les algorithmes imposés.
Publié: il y a 10 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 9 minutes
1/2
Le gouvernement australien a présenté un projet de loi pour protéger les enfants en ligne.
Photo: Shutterstock
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Le gouvernement australien a présenté jeudi un projet de loi visant à contrer l'accès «sans limite» des géants de la technologie aux enfants et à permettre aux utilisateurs des réseaux sociaux de tenir à distance les puissants algorithmes.

Dans son projet de loi sur le «devoir de vigilance numérique», le gouvernement de centre-gauche souhaite que Facebook, TikTok ou Instagram, entre autres, soit tenus d'offrir aux internautes la possibilité de se soustraire aux algorithmes qui dictent le contenu qui s'affiche sur leurs fils d'actualité, afin qu'ils puissent davantage choisir ce qu'ils consultent.

Le texte entend que ces groupes seront également tenus directement pour responsable de la protection des moins de 18 ans contre la pornographie, le harcèlement en ligne, les contenus glorifiant la criminalité ou ceux encourageant les troubles du comportement alimentaire.

«Le problème, c'est qu'on a laissé les géants de la technologie tester leurs produits en conditions réelles sur les Australiens», a déclaré la ministre des communications, Anika Wells, au National Press Club de Canberra, après avoir présenté le projet de loi au Parlement.

Interdiction aux moins de 16 ans

Elle avance alors «un argument simple: si vous créez quelque chose, vous êtes responsables des risques que cela comporte». «Un jour [...] nous nous dirons: 'Je n'arrive pas à croire que nous ayons naguère laissé les géants de la technologie avoir un accès sans limite à nos enfants'».

L'Australie a instauré l'année dernière une législation alors inédite, interdisant aux enfants de moins de 16 ans d'accéder à un certain nombre de réseaux sociaux. Mais des données publiées en août ont révélé que cette tranche d'âge utilisait de plus en plus des plateformes comme Instagram ou TikTok, malgré l'interdiction.

«Nous n'hésiterons pas à demander des comptes aux entreprises de la technologie lorsque la sécurité de nos plus jeunes citoyens est en jeu», a assuré la ministre. La trajectoire législative du projet de loi est cependant incertaine: le parti travailliste aura besoin du soutien des Verts (gauche), pour le faire adopter par le Sénat.

L'opposition conservatrice s'est engagée à «lutter contre ce projet à chaque étape» et estime qu'il confère au gouvernement un pouvoir excessif en matière de contrôle de la liberté d'expression.

Découvrez nos contenus sponsorisés
e57f8def-c889-45c4-84a2-8b6a6baee15f.jpeg
Présenté par
c186dee9-6f6c-4d81-ba54-41ab3a6bfe77.png
Enfin un peu d'automne dans le verre
Des vins dorés pour la saison dorée
Vignes chargées et lumière d'automne, le chemin du vignoble de Branson à Loèche (Leuk) est l'un des plus beaux du Valais.
Présenté par
SBB_Logo POS_2F_PANTC_100.png
Du Chablais vaudois au Valais
Huit escapades à vivre en train, de la vigne aux sommets
Quand le groupe tire, la motivation suit presque toute seule.
Présenté par
ASICS_SMSB_Lockup_ASICS Blue_RGB.png
Un psychologue du sport décrypte le phénomène
Pourquoi les run club conquièrent nos villes
VIER PFOTEN_2025-06-04_00014.jpg
Présenté par
QP logo with claim_left_grey_bold.png
Comme nos chiens et nos chats
Les vaches ont des amies et les cochons sont intelligents
Proviande_Metzgete.jpg
Présenté par
proviande-logo-fr.png
Du boudin à la choucroute
La cochonnade, car tout est bon dans le cochon
20260924_TS_CompetitionDay2_230.jpg
Présenté par
2026_SwissSkills_rot_FR.jpg
WorldSkills: le parcours d'Augustin Mettraux
Un escalier pour monter sur le podium?
In der Schweiz wurde aufgrund des heissen und trockenen Sommers vielerorts bereits im August geerntet.
Présenté par
mondovino_neu.jpg.jpeg
Obligés de vendanger la nuit
La chaleur record force les vignerons suisses aux vendanges précoces
20260923_TS_CompetitionDay1_081.jpg
Présenté par
2026_SwissSkills_rot_FR.jpg
WorldSkills: à Shanghaï, la relève suisse ne lâche rien
Ces jeunes Suisses qui visent l'or, malgré la pression
Articles les plus lus
    Articles les plus lus