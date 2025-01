Photo: keystone-sda.ch

AFP Agence France-Presse

Des centaines de secouristes fouillent mercredi en Indonésie des débris et une boue épaisse à la recherche de survivants du glissement de terrain provoqué par des pluies violentes qui, selon un dernier bilan des autorités, a fait au moins 17 morts et neuf disparus sur l'île de Java.

D'intenses précipitations dans une zone montagneuse à proximité de la ville de Pekalongan y ont provoqué lundi un éboulement qui a fait s'effondrer des ponts et enseveli logements et véhicules. L'agence nationale de recherche et de secours Basarnas déplore 17 morts, 13 blessés et neuf disparus, dans un communiqué publié mercredi.

Mohammad Yulian Akbar, un responsable local au sein de l'administration du district de Pekalongan, a pour sa part affirmé à l'AFP plus tard mercredi qu'une nouvelle dépouille avait été découverte et que le bilan du glissement de terrain s'établissait à 18 morts.

De l'équipement lourd a été déployé pour déblayer les voies d'accès aux équipes de secours et 200 sauveteurs ont été dépêchés, a ajouté M. Akbar, selon qui «la priorité est de rechercher les victimes». Le gouvernement local a déclaré l'état d'urgence dans le district pour deux semaines, a-t-il précisé.

Selon le responsable, le village de Kasimpar constitue la zone la plus gravement touchée: le glissement de terrain y a frappé un café où des personnes avaient trouvé refuge pour s'abriter de la pluie.

Outre les secouristes, des policiers, des soldats et des bénévoles oeuvrent aux opérations de recherche, qui ont lieu à quelque 90 km à l'ouest de la métropole de Semarang, et ont dû être suspendues par intermittence mardi en raison des pluies violentes persistantes.

Les prévisions météorologiques pour les trois prochains jours annoncent des précipitations modérées qui pourraient «provoquer des inondations, des crues subites et des glissements de terrain», a souligné mardi le porte-parole de l'Agence nationale de gestion des catastrophes, Abdul Muhari.

Des glissements de terrain se produisent régulièrement dans le vaste archipel indonésien pendant la saison des pluies, entre novembre et avril mais également depuis un certain temps en dehors de la saison humide. Le phénomène a été aggravé dans certaines régions par la déforestation.