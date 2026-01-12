DE
FR

Blanchiment d'argent
Un ex-premier ministre géorgien condamné à cinq ans de prison

Un tribunal géorgien a condamné lundi l’ex-premier ministre Irakli Garibachvili à cinq ans de prison. Il a été reconnu coupable de blanchiment d’argent dans une campagne visant d’anciens proches du pouvoir.
Publié: 20:27 heures
1/2
Les enquêteurs accusent l'ex-premier ministre d'avoir «perçu d'importants revenus illégaux».
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Un tribunal géorgien a condamné lundi l'ex-premier ministre Irakli Garibachvili à cinq ans de prison pour blanchiment d'argent, dans le cadre d'une campagne visant des hauts responsables longtemps associés au pouvoir.

Fin octobre 2025, des perquisitions avaient eu lieu chez une série de responsables qui étaient auparavant liés à la politique, à la justice et aux services de sécurité de ce pays du Caucase, qui traverse une crise politique depuis plus d'un an.

Irakli Garibachvili a été premier ministre de 2021 jusqu'à sa démission en 2024, après avoir déjà occupé ces fonctions entre 2013 et 2015. Après son arrestation, il avait reconnu avoir perçu des revenus illégaux pendant plusieurs années. Lundi, il a été condamné à cinq ans de prison et à une confiscation de biens après avoir conclu un accord de plaidoyer avec le parquet, selon lequel M. Garibachvili a reconnu sa culpabilité.

A lire également
L'avion chute en tournoyant dans les airs
0:25
Une vidéo montre le crash
L'avion chute en tournoyant dans les airs
En Géorgie, des manifestants attaquent le palais du président
«Protéger notre démocratie»
En Géorgie, des manifestants attaquent le palais du président

Les enquêteurs ont accusé l'ex-premier ministre d'avoir «perçu d'importants revenus illégaux» qu'il a ensuite légalisés grâce à de fausses déclarations de patrimoine, des achats de voitures et de patrimoine immobilier au nom de son père. Près de 6,5 millions de dollars ont été saisis lors des perquisitions dans son appartement, selon la même source.

Il était considéré comme le bras droit du puissant oligarque géorgien et chef du parti au pouvoir, Bidzina Ivanichvili, dont il gérait autrefois la fondation, la banque et le label musical.

Possibles luttes internes

Des observateurs estiment que ces poursuites pourraient illustrer des luttes internes au sein de l'élite politique, dont plusieurs membres ont été visés par des sanctions occidentales.

Hormis Garibachvili, l'ancien chef des services secrets Grigol Lilouachvili, l'ancien procureur général Otar Partskhaladzé et d'autres responsables sont mis en cause.

La Géorgie, une ex-république soviétique frontalière de la Russie, est plongée dans une crise politique depuis les élections législatives d'octobre 2024, dont les résultats sont contestés par l'opposition pro-européenne, qui accuse le parti au pouvoir de fraude et de dérive autoritaire. Les autorités, qui ont réprimé la contestation, accusent en retour l'opposition de chercher à prendre le pouvoir par la force et de vouloir pousser le pays dans une confrontation avec la Russie.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Quiconque aidera le Swiss Olympic Team à décrocher l’or olympique sera récompensé
Présenté par
Quiconque aidera le Swiss Olympic Team à décrocher l’or olympique sera récompensé
Fans, mobilisez-vous!
Soutenez le Swiss Olympic Team et gagnez un voyage aux JO
Comment une cave centenaire réinvente la vigne
Présenté par
Comment une cave centenaire réinvente la vigne
Une innovation sans alcool venue du Valais
Comment une cave centenaire réinvente la vigne
Julina Gianola prend un double départ au sein du HCD
Présenté par
Julina Gianola prend un double départ au sein du HCD
La fille de Marc Gianola
Julina Gianola prend un double départ à Davos
Ces trouvailles séduiront même les amateurs de vin blanc
Présenté par
Ces trouvailles séduiront même les amateurs de vin blanc
Des vins rouges légers pour les néophytes
Ces trouvailles séduiront même les amateurs de vin blanc
Julie, logisticienne, montre de quoi elle est capable
Avec vidéo
Présenté par
Julie, logisticienne, montre de quoi elle est capable
Médaillée aux SwissSkills
Julie, logisticienne, montre de quoi elle est capable
Pourquoi les apprentis réussissent si bien dans cette PME?
Avec vidéo
Présenté par
Pourquoi les apprentis réussissent si bien dans cette PME?
Jeunes talents
Pourquoi les apprentis réussissent-ils si bien dans cette PME?
Articles les plus lus
    Articles les plus lus