Une nouvelle flottille part dimanche vers Gaza pour «prévenir le génocide»
Une flottille avec de l'aide humanitaire et des activistes dont Greta Thunberg partira dimanche de Barcelone pour tenter de «rompre le siège illégal de Gaza», selon ses organisateurs.
Les bateaux de cette nouvelle flottille en direction du territoire palestinien chercheront «à arriver à Gaza, livrer l'aide humanitaire, annoncer l'ouverture d'un corridor humanitaire et ensuite apporter plus d'aide, et ainsi également briser définitivement le blocus illégal et inhumain d'Israël sur Gaza», a annoncé samedi dans une interview à l'AFPTV la Suédoise Greta Thunberg.
Cette mission, baptisée «Global Sumud Flotilla», est différente des précédentes car «maintenant, nous avons beaucoup plus de bateaux, nous sommes beaucoup plus nombreux, et cette mobilisation est historique», a affirmé l'activiste de 22 ans à Barcelone.
À la flottille s'ajouteront «des dizaines» de bateaux supplémentaires qui partiront de Tunisie et d'autres ports méditerranéens le 4 septembre, tandis que l'organisation prévoit des manifestations et «des actions simultanées» dans 44 pays, toujours selon Greta Thunberg.
Source: AFP
Israël dit avoir identifié les restes du corps d'un otage
Les restes du corps d'un otage retenu dans la bande de Gaza et ramenés récemment en Israël, ont été identifiés, ont annoncé samedi les services du Premier ministre Benjamin Netanyahu.
«Une opération spéciale (...) dans la bande de Gaza a permis le rapatriement du corps du défunt Idan Shtivi», a déclaré le bureau du Premier ministre. L'armée avait annoncé vendredi avoir ramené les restes des corps de deux otages, dont un seul avait été identifié.
Source: AFP
D'anciens diplomates demandent à la Suisse d'agir
D'anciens diplomates suisses réitèrent leurs critiques sur le positionnement de la Suisse concernant la guerre dans la bande de Gaza et la situation en Cisjordanie. Dans une lettre ouverte, ils demandent au Conseil fédéral de prendre des mesures concrètes.
Ils s'étaient déjà adressés début juin au chef du département fédéral des affaires étrangères (DFAE) Ignazio Cassis pour dénoncer «le silence et la passivité» de la Suisse face aux «crimes de guerre» commis par Israël à Gaza. L'analyse du DFAE a évolué dans le bon sens, mais «la Suisse en reste à des déclarations», notent les auteurs.
Vu la détérioration dramatique de la situation sur le terrain, les anciens diplomates interpellent cette fois directement le Conseil fédéral. En l'absence de réaction du gouvernement israélien et du mouvement palestinien Hamas, «nous proposons que la Suisse prenne des mesures concrètes comme le font de plus en plus d'Etats amis», indique la lettre.
Source: ATS
l'UE presse Washington de «reconsidérer» sa décision pour le refus d'octroi des visas
L'Union européenne a appelé samedi les Etats-Unis à «reconsidérer» leur refus d'octroyer des visas aux responsables palestiniens qui prévoient d'assister en septembre à l'Assemblée générale des Nations unies à New York.
«Nous demandons tous instamment que cette décision soit reconsidérée, compte tenu du droit international», a déclaré la cheffe de la diplomatie de l'UE Kaja Kallas, qui s'exprimait à Copenhague après une réunion des ministres des Affaires étrangères des 27.
Le geste des Etats-Unis a été dénoncé aussi, à Copenhague, par le chef de la diplomatie française Jean-Noël Barrot, selon qui «le siège des Nations Unies est un lieu de neutralité (...) un sanctuaire, au service de la paix». «Une assemblée générale des Nations Unies ne saurait souffrir d'aucune restriction d'accès», a-t-il insisté.
«On doit pouvoir discuter ensemble. On ne peut pas nous prendre en otage», a lancé de son côté son homologue luxembourgeois Xavier Bettel, suggérant d'organiser à Genève une session spéciale de l'AG de l'ONU pour s'assurer de la présence des Palestiniens.
Source: AFP
L'évacuation de la ville de Gaza est «impossible», dit la Croix-Rouge
La présidente du Comité international de la Croix-Rouge a dénoncé samedi les plans israéliens pour une évacuation en masse de la ville de Gaza. Mirjana Spoljaric a souligné qu'elle était «impossible» à mettre en oeuvre de manière «sûre et digne».
«Une telle évacuation déclencherait un mouvement de population massif qu'aucune zone de la bande de Gaza n'est en mesure d'absorber, compte-tenu de la destruction généralisée des infrastructures civiles et des pénuries extrêmes de nourriture, d'eau, d'abris et de soins médicaux», a-t-elle ajouté. «Beaucoup de civils ne seront pas en état d'obéir à un ordre d'évacuation parce qu'ils sont affamés, malades, blessés.»
«Si un ordre d'évacuation est donné, selon le droit humanitaire international, Israël doit faire tout ce qui est en son pouvoir pour s'assurer que les civils bénéficient de conditions satisfaisantes en termes d'abris, d'hygiène, de santé, de sécurité et d'accès à la nourriture (...). Ces conditions ne peuvent pas actuellement être remplies à Gaza.»
«Cela rend toute évacuation non seulement infaisable, mais incompréhensible dans les circonstances présentes», a-t-elle insisté.
Source: ATS
Les Etats-Unis refusent l'octroi de visas à des responsables palestiniens avant l'AG de l'ONU
Les Etats-Unis ont annoncé vendredi refuser l'octroi de visas à des membres de l'Autorité palestinienne avant l'Assemblée générale de l'ONU prévue en septembre, où la France plaidera pour la reconnaissance d'un Etat palestinien.
«Le secrétaire d'État Marco Rubio révoque et refuse l'octroi de visas pour les membres de l'Organisation de libération de la Palestine et de l'Autorité palestinienne avant la prochaine Assemblée générale des Nations unies», a déclaré le département d'État dans un communiqué.
Cette mesure extraordinaire rapproche encore plus l'administration Trump du gouvernement israélien, qui rejette catégoriquement l'idée d'un État palestinien et cherche à mettre sur le même pied l'Autorité palestinienne, basée en Cisjordanie, et le Hamas à Gaza.
Le porte-parole de l'ONU, Stéphane Dujarric, a déclaré de son côté qu'il était «important» que tous les États et les observateurs permanents, y compris les Palestiniens, soient représentés lors d'un sommet prévu la veille du début de l'Assemblée générale. «Nous espérons évidemment que cela sera résolu.»
Les États-Unis ne sont pas censés refuser des visas aux fonctionnaires se rendant à l'ONU, dont le siège est à New York, en vertu d'un accord que le département d'Etat assure respecter en autorisant la mission palestinienne auprès des Nations unies.
Source: AFP
Le Hamas dit que les otages seront soumis aux «mêmes risques»
Le Hamas a averti vendredi que les otages seraient soumis aux «mêmes risques» que ses propres combattants face aux troupes israéliennes qui s'apprêtent à lancer une offensive sur Gaza-ville.
«Nous prendrons soin des prisonniers (otages, NDLR) du mieux que nous pourrons, et ils seront avec nos combattants dans les zones de combats et d'affrontements, soumis aux mêmes risques et aux mêmes conditions de subsistance», indique un communiqué diffusé par le mouvement islamiste palestinien Hamas.
«Pour chaque captif tué par l'agression, nous publierons son nom, sa photo et une preuve de sa mort», ajoute le texte attribué au porte-parole de la branche armée du Hamas, connu sous le nom de guerre Abou Obeida.
«L'armée ennemie et son gouvernement terroriste [...] porteront l'entière responsabilité» du sort des otages, indique le communiqué du Hamas, selon qui les plans de bataille israéliens «se retourneront contre [les] chefs militaires et les dirigeants politiques» d'Israël.
Source: ATS
La Turquie rompt ses relations avec Israël et lui ferme son espace aérien
Il s'agit d'une escalade importante et soudaine: la Turquie a rompu toutes ses relations commerciales et économiques avec Israël. L'espace aérien est fermé aux avions israéliens, selon le ministre des Affaires étrangères Hakan Fidan.
Cette décision est l'une des mesures les plus fortes jamais prises par Ankara contre Israël et aura des conséquences immédiates et profondes sur les relations bilatérales et le commerce régional, selon les médias turcs.
Le Hamas a salué vendredi la décision de la Turquie, appelant le monde à «intensifier les mesures punitives» contre Israël.
«Nous exhortons la Turquie, les pays arabes et islamiques, ainsi que les nations du monde libre, à intensifier les sanctions contre [Israël], à rompre toute relation avec [lui] et à l'isoler, afin de l'obliger à mettre un terme à son génocide et à la destruction de la bande de Gaza», écrit le mouvement islamiste palestinien dans un communiqué.
Source: AFP
L'armée israélienne déclare Gaza-ville «zone de combat dangereuse»
L'armée israélienne a déclaré vendredi que Gaza-ville était désormais une «zone de combat dangereuse», sans pour autant appeler la population à évacuer immédiatement, alors qu'Israël menace d'y lancer une offensive militaire d'envergure contre le Hamas.
«A partir d'aujourd'hui (vendredi), à 10h (ndlr: 7h GMT), la pause tactique locale dans l'activité militaire ne s'appliquera pas à la zone de la ville de Gaza, qui constitue une zone de combat dangereuse», indique un communiqué militaire.
Cette «pause tactique locale» quotidienne avait été annoncée fin juillet pour Gaza-ville et d'autres zones de la bande de Gaza pour, selon l'armée, «permettre le passage en toute sécurité des convois de l'ONU» et d'ONG humanitaires dans le territoire palestinien affamé et dévasté par la guerre.
L'armée israélienne a ajouté qu'elle continuera «de soutenir les efforts humanitaires en marge des manœuvres et des opérations militaires contre les organisations terroristes dans la bande de Gaza».
Source: AFP
Londres écarte les responsables gouvernementaux israéliens d'un salon de l'armement
Les responsables gouvernementaux israéliens ne seront pas invités au salon de l'armement DSEi de Londres, qui se tient début septembre, a indiqué vendredi le gouvernement britannique, mais les entreprises israéliennes de défense ne seront pas empêchées d'y participer.
«La décision du gouvernement israélien d'intensifier son opération militaire à Gaza est erronée. Par conséquent, nous pouvons confirmer qu'aucune délégation gouvernementale israélienne ne sera invitée à participer au DSEI UK 2025», a indiqué un porte-parole du ministère de la Défense dans une déclaration transmise à l'AFP.
Source: AFP
Le chef de l'ONU déplore un «catalogue d'horreurs sans fin» à Gaza
Le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres a dénoncé jeudi «un catalogue sans fin d'horreurs» à Gaza, estimant que «le niveau de mort et de destruction» dans le territoire palestinien était «sans équivalent dans les temps récents».
«Gaza est jonchée de décombres, jonchée de corps, et jonchée d'exemples de ce qui pourrait constituer de graves violations du droit international», a encore déclaré le chef de l'ONU lors d'une prise de parole en amont d'un Conseil de sécurité sur Haïti.
Source: AFP
