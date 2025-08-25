Trump présidera mercredi une «grande réunion» sur Gaza
Donald Trump présidera mercredi une «grande réunion» à la Maison Blanche sur l'après-conflit à Gaza, a annoncé mardi son émissaire spécial Steve Witkoff.
«Nous avons une grande réunion à la Maison Blanche demain (mercredi), sous la direction du président, et nous élaborons un plan très complet sur le jour d'après» dans le territoire palestinien dévasté par la guerre depuis près de deux ans, a-t-il déclaré sur Fox News, sans donner plus de détails.
«Je pense que beaucoup de gens vont constater à quel point c'est solide et guidé par de bonnes intentions», a-t-il affirmé, ajoutant que le plan «reflétait les motivations humanitaires du président Trump».
Le président américain avait lancé en février l'idée d'une prise de contrôle de la bande de Gaza par les Etats-Unis pour la reconstruire et en faire la «Riviera du Moyen-Orient», une fois vidée de ses habitants. Il a répété que ces derniers pourraient être déplacés vers l'Egypte et la Jordanie.
Source: AFP
Macron critique Netanyahu et ses actions «meurtrières et illégales» à Gaza
Emmanuel Macron estime que les «accusations d'inaction» portées par Benjamin Netanyahu envers la France en matière de lutte contre l'antisémitisme constituent une «offense» pour le pays «tout entier» et exhorte le Premier ministre israélien à sortir de sa «fuite en avant meurtrière» à Gaza, dans une lettre rendue publique mardi par le quotidien «Le Monde».
«Ces accusations d'inaction face à un fléau que nous combattons de toutes nos forces sont inacceptables et offensent la France toute entière», écrit-il, estimant que cette lutte «ne saurait être un sujet d'instrumentalisation».
«Je vous appelle solennellement à sortir de la fuite en avant meurtrière et illégale d'une guerre permanente à Gaza qui expose votre pays à l'indignité et votre peuple à une impasse, à cesser l'illégale et injustifiable recolonisation de la Cisjordanie», ajoute-t-il.
Source: AFP
Mobilisation pour les otages en Israël avant une réunion à la Maison Blanche
Plusieurs dizaines de milliers de personnes se sont rassemblées à Tel-Aviv pour clore une journée de solidarité avec les otages à Gaza et demander la fin de la guerre, au sujet de laquelle Donald Trump va présider une réunion mercredi à la Maison Blanche.
Après bientôt 23 mois d'offensive israélienne dans le territoire palestinien dévasté et en proie à la famine selon l'ONU, les opérations militaires israéliennes ont fait au moins 35 morts mardi selon la Défense civile, organisation de premiers secours dont l'AFP n'est pas en mesure de vérifier les informations compte tenu des restrictions imposées aux médias et des difficultés d'accès sur le terrain.
A travers Israël toute la journée, des manifestants se sont réunis à des carrefours et devant des domiciles de ministres en Israël pour réclamer du gouvernement un accord de trêve à Gaza.
Source: AFP
Le Hamas rejette les arguments «infondés» de l'armée israélienne après la mort de journalistes
Le Hamas a rejeté mardi soir les déclarations de l'armée israélienne sur la frappe sur un hôpital de Gaza lundi ayant tué cinq journalistes, les qualifiant «d'infondées», selon un communiqué du mouvement islamiste.
Réagissant à l'enquête «initiale» de l'armée israélienne expliquant avoir visé une caméra du Hamas destinée à «filmer ses troupes», le mouvement islamiste a déclaré qu'il s'agissait «d'une allégation infondée, dépourvue de toute preuve, et visant uniquement à échapper à la responsabilité juridique et morale d'un massacre».
Source: AFP
Journalistes tués lundi à Gaza: l'armée israélienne dit que la frappe visait une caméra du Hamas
L'armée israélienne a affirmé mardi que ses forces avaient visé une caméra du Hamas lors d'une frappe lundi à Gaza qui a coûté la vie à cinq journalistes à l'hôpital Nasser de Khan Younès dans le sud de la bande de Gaza, entraînant une vague de condamnations dans le monde.
Il ressort d'une «enquête initiale» que des soldats ont «identifié une caméra placée par le Hamas dans la zone de l'hôpital Nasser, utilisée pour observer l'activité des troupes [israéliennes] afin de diriger des activités terroristes contre elles», écrit l'armée dans un communiqué ajoutant que les soldats «ont agi pour éliminer la menace en frappant et en démantelant la caméra».
Six «terroristes» ont été tués dans ces frappes ayant couté la vie à 20 personnes en tout, ajoute l'armée en publiant six noms ne correspondant à aucun de ceux des journalistes tués. Le chef d'état-major a ordonné que l'enquête se poursuive en mettant l'accent sur "plusieurs" points, notamment «le processus de décision sur le terrain» et «les armes utilisées pour la frappe», selon le communiqué militaire.
Source: AFP
Le Royaume-Uni va accueillir un groupe d'étudiants de la bande de Gaza
Le Royaume-Uni va accueillir un groupe d'étudiants boursiers originaires de la bande de Gaza afin de leur permettre de poursuivre leur scolarité dans les universités britanniques, a annoncé mardi le gouvernement.
Selon la BBC, une quarantaine de Gazaouis sont concernés, dont certains devraient faire leur rentrée en première année de master. L'accueil d'une partie de ces étudiants se fait à travers un programme financé par le gouvernement travailliste. Les autres seront admis dans le cadre de bourses privées.
Il revient d'abord au gouvernement israélien d'autoriser leur sortie de la bande de Gaza, un territoire dévasté par près de deux ans de guerre. Cette dernière a été déclenchée par l'attaque sans précédent du Hamas sur Israël le 7 octobre 2023. Les étudiants seront ensuite soumis à un contrôle d'identité dans un pays tiers, a expliqué le ministère britannique de l'Intérieur
Source: AFP
Une opération militaire israélienne en Cisjordanie fait plusieurs blessés
Au moins 14 Palestiniens ont été blessés mardi au cours d'une opération militaire israélienne dans le centre-ville de Ramallah, en Cisjordanie occupée, selon le Croissant-Rouge palestinien.
L'organisation médicale a dit avoir pris en charge 14 personnes blessées (7 par balles, 4 par balles en caoutchouc, et 3 par éclats de balles) , ainsi que 5 personnes souffrant d'inhalation de gaz dont deux femmes enceintes.
Des soldats israéliens se sont déployés dans le centre-ville de Ramallah, principalement autour de la place al-Manara, près du marché, et certains soldats ont été aperçus positionnés en hauteur dans des bâtiments des mêmes quartiers, a constaté un journaliste de l'AFP sur place.
L'armée israélienne a confirmé à l'AFP qu'une opération était en cours, sans plus de précision sur son objet. Des jeunes Palestiniens ont commencé à lancer des pierres en direction des soldats après le début de l'opération qui semblait notamment viser des bureaux de change.
Source: AFP
La Suisse condamne l'attaque israélienne contre un hôpital de Gaza
La Suisse a «fermement» condamné lundi l'attaque israélienne contre l'hôpital Nasser de Khan Younès, dans le sud de la bande de Gaza. Elle appelle à protéger «en tout temps» les civils et les infrastructures civiles, conformément au droit international humanitaire (DIH).
L'attaque a fait de nombreuses victimes civiles, rappelle le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) sur le réseau social X. L'AFP a fait état de 20 morts, dont cinq journalistes.
Source: ATS
L'ONU dénonce une absence de réaction internationale «choquante»
Le chef de l'agence de l'ONU en charge des réfugiés palestiniens (UNRWA) a dénoncé lundi l'inaction «choquante» de la communauté internationale face au conflit à Gaza, après qu'une frappe israélienne sur un hôpital a tué au moins 20 personnes, dont cinq journalistes.
Cette frappe revient à «faire taire les dernières voix qui dénoncent la mort silencieuse d'enfants victimes de la famine», a dénoncé Philippe Lazzarini sur X, ajoutant: «L'indifférence et l'inaction du monde sont choquantes.»
Les journalistes et les hôpitaux ne devraient jamais être pris pour cible, a critiqué l'ONU lundi. «Les journalistes ne sont pas une cible. Les hôpitaux ne sont pas une cible», a réagi Ravina Shamdasani, porte-parole du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme. «L'assassinat de journalistes à Gaza devrait choquer le monde, non pas en le plongeant dans un silence stupéfait mais en le faisant agir», a-t-elle insisté.
Source: AFP
L'Association de la presse étrangère exige «des explications» d'Israël
L'Association de la presse étrangère à Jérusalem (FPA) a exigé lundi «des explications» de la part des autorités israéliennes après l'annonce de la mort de cinq journalistes dans des frappes sur un hôpital dans le sud de la bande de Gaza.
La FPA est «scandalisée et choquée», indique un communiqué de l'association, au sein de laquelle est représentée l'AFP, notant qu'il n'y avait eu «aucun avertissement avant ces frappes».
«Nous exigeons des explications immédiates de [l'armée israélienne] et du bureau du Premier ministre», ajoute le texte appelant Israël «à abandonner une fois pour toutes sa pratique abjecte constituant à prendre des journalistes pour cible» et soulignant que «trop de journalistes ont été tués à Gaza sans la moindre justification.»
Source: AFP
Reuters et AP endeuillées par la mort de collaborateurs à Gaza
Les agences de presse canado-britannique Reuters et américaine Associated Press ont exprimé lundi leur choc et tristesse pour la mort d'un collaborateur et d'une pigiste dans des frappes sur un hôpital du sud de Gaza. Elles sont imputées à Israël.
«Nous sommes dévastés d'apprendre le décès de Hossam al-Masri et les blessures infligées à un autre de nos collaborateurs (...) lors de frappes israéliennes sur l'hôpital Nasser», a déclaré un porte-parole de Reuters.
Associated Press s'est elle dite «choquée et attristée» du décès de la journaliste photo indépendante de 33 ans qui collaborait avec l'agence depuis le début de la guerre.
Al-Jazeera affirme qu'un de ses journalistes a été tué à Gaza
La Défense civile de la bande de Gaza a annoncé lundi que 15 personnes, dont quatre journalistes et un membre de la Défense civile, avaient été tuées dans des frappes israéliennes sur l'hôpital Nasser de Khan Younès, du sud du territoire palestinien.
La chaîne de télévision qatarie Al Jazeera a affirmé qu'un de ses journalistes avait été tué à Gaza, trois semaines après une frappe israélienne ayant tué quatre journalistes et deux pigistes de la chaîne. La mort de Mohammad Salama est «confirmée», a déclaré à l'AFP un porte-parole d'Al Jazeera, à la suite de l'annonce par la chaîne de la mort de son journaliste dans une frappe israélienne à Gaza.
