02:27 heures

Trump présidera mercredi une «grande réunion» sur Gaza

Donald Trump présidera mercredi une «grande réunion» à la Maison Blanche sur l'après-conflit à Gaza, a annoncé mardi son émissaire spécial Steve Witkoff.

«Nous avons une grande réunion à la Maison Blanche demain (mercredi), sous la direction du président, et nous élaborons un plan très complet sur le jour d'après» dans le territoire palestinien dévasté par la guerre depuis près de deux ans, a-t-il déclaré sur Fox News, sans donner plus de détails.

«Je pense que beaucoup de gens vont constater à quel point c'est solide et guidé par de bonnes intentions», a-t-il affirmé, ajoutant que le plan «reflétait les motivations humanitaires du président Trump».

Le président américain avait lancé en février l'idée d'une prise de contrôle de la bande de Gaza par les Etats-Unis pour la reconstruire et en faire la «Riviera du Moyen-Orient», une fois vidée de ses habitants. Il a répété que ces derniers pourraient être déplacés vers l'Egypte et la Jordanie.

Source: AFP