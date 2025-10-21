il y a 47 minutes

Trump dit que ses alliés au Moyen-Orient sont prêts à envoyer des troupes pour «redresser» le Hamas

Donald Trump a assuré mardi que ses alliés au Moyen-Orient et autour étaient prêts à envoyer, à sa demande, des troupes dans la bande de Gaza pour «redresser» le Hamas si le mouvement palestinien ne mettait pas fin à ses violations de l'accord de cessez-le-feu.

Trump dit que ses alliés au Moyen-Orient sont prêts à envoyer des troupes pour «redresser» le Hamas Photo: keystone-sda.ch

«Nombre de nos désormais grands alliés au Moyen-Orient, et dans les zones alentour, m'ont explicitement et fermement (...) informé qu'ils accueilleraient favorablement l'occasion, à ma demande, d'entrer à Gaza en force et 'redresser' le Hamas s'il continuait à mal se conduire, en violation de leur accord avec nous» a indiqué le président américain sur sa plateforme Truth Social.

«Il y a encore de l'espoir que le Hamas fera ce qu'il faut. S'ils ne le font pas, la fin du Hamas sera RAPIDE, TERRIBLE ET BRUTALE!», a ajouté Donald Trump, qui avait déjà averti lundi que le mouvement islamiste palestinien serait «éradiqué» s'il ne respectait pas l'accord conclu avec Israël sur Gaza.

Source: AFP