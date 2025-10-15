La Turquie va participer aux recherches des corps dans les ruines de Gaza

La Turquie va participer à la recherche des corps enfouis dans les ruines de la bande de Gaza par l'envoi d'une équipe de spécialistes, ont annoncé jeudi des sources au ministère de la Défense. Ces recherches seront effectuées par des secouristes de l'Afad, l'agence turque de gestion des catastrophes et des urgences.





Un Palestinien transporte le corps d'un enfant tué lors de frappes aériennes israéliennes nocturnes, le 21 mai 2025. (Image d'illustration) Photo: AFP

«Une équipe de l'Afad sera chargée de rechercher les corps», a déclaré un responsable turc, précisant que «81 membres de l'Afad se trouvent déjà sur place, sous la coordination du ministère des Affaires étrangères». Les secouristes de cette agence sont habitués à intervenir en terrain difficile, en particulier à la suite des nombreux tremblements de terre qui ont secoué la Turquie, dont celui de février 2023 dans le sud-est, qui a fait au moins 53'000 morts.

L'Afad dit avoir réalisé ces dernières années des missions de secours et d'aide humanitaire dans plus de 50 pays sur cinq continents, en Somalie, dans les Territoires palestiniens, en Equateur, aux Philippines, au Népal, au Yémen, au Mozambique et au Tchad notamment.

Source: AFP