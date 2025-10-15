Trump menace «d'aller tuer» les membres du Hamas
Donald Trump a menacé jeudi «d'aller tuer» les membres du Hamas si le mouvement islamiste palestinien «n'arrêtait pas de tuer des gens» à Gaza. «Si le Hamas continue à tuer des gens à Gaza, ce qui n'était pas prévu dans l'accord, nous n'aurons pas d'autre choix que d'aller les tuer», a écrit le président américain sur son réseau Truth Social.
Le Hamas a diffusé mardi une vidéo montrant des exécutions sommaires de «collaborateurs» présumés en pleine rue à Gaza-ville.
Source: AFP
Le Hamas «réaffirme son engagement» pour le plan de paix à Gaza
«Le processus de restitution des corps des prisonniers israéliens pourrait prendre un certain temps, car certains de ces corps ont été enterrés dans des tunnels détruits par l'occupation [israélienne, ndlr], tandis que d'autres restent sous les décombres de bâtiments qu'elle a bombardés et démolis», a précisé le mouvement islamiste palestinien sur le réseau social Telegram.
Israël accuse le Hamas de violer l'accord de cessez-le-feu entré en vigueur le 10 octobre, qui prévoyait un retour de tous les otages, vivants et morts, avant lundi matin.
Source: AFP
Le passage de Rafah rouvrira «probablement dimanche», dit le chef de la diplomatie israélienne
Le passage de Rafah entre la bande de Gaza et l'Egypte rouvrira «probablement dimanche», a déclaré jeudi à Naples, dans le sud de l'Italie, le ministre israélien des Affaires étrangères Gideon Saar, cités par les agences italiennes.
«Le passage de Rafah sera probablement ouvert dimanche. Nous effectuons tous les préparatifs et les accord pour cela. J'espère qu'il sera ouvert, tout a été fait de manière à ce qu'il puisse ouvrir», a-t-il dit en marge d'une réunion de ministres de la zone méditerranéenne.
Source: AFP
La Turquie va participer aux recherches des corps dans les ruines de Gaza
La Turquie va participer à la recherche des corps enfouis dans les ruines de la bande de Gaza par l'envoi d'une équipe de spécialistes, ont annoncé jeudi des sources au ministère de la Défense. Ces recherches seront effectuées par des secouristes de l'Afad, l'agence turque de gestion des catastrophes et des urgences.
«Une équipe de l'Afad sera chargée de rechercher les corps», a déclaré un responsable turc, précisant que «81 membres de l'Afad se trouvent déjà sur place, sous la coordination du ministère des Affaires étrangères». Les secouristes de cette agence sont habitués à intervenir en terrain difficile, en particulier à la suite des nombreux tremblements de terre qui ont secoué la Turquie, dont celui de février 2023 dans le sud-est, qui a fait au moins 53'000 morts.
L'Afad dit avoir réalisé ces dernières années des missions de secours et d'aide humanitaire dans plus de 50 pays sur cinq continents, en Somalie, dans les Territoires palestiniens, en Equateur, aux Philippines, au Népal, au Yémen, au Mozambique et au Tchad notamment.
Source: AFP
Netanyahu se dit déterminé à obtenir le retour de toutes le dépouilles d'otages
Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a affirmé jeudi sa détermination à obtenir le retour de toutes les dépouilles d'otages aux mains du Hamas, au lendemain de menaces de son ministre de la Défense de reprendre l'offensive dans la bande de Gaza.
«Nous sommes déterminés à obtenir le retour de tous les otages», a dit Netanyahu lors de la commémoration officielle du 2e anniversaire de l'attaque sans précédent du Hamas le 7 octobre 2023 sur le sol israélien, qui avait déclenché la guerre. «Le combat n'est pas encore terminé, mais une chose est claire: quiconque lève la main sur nous sait qu'il paiera un prix très lourd», a-t-il averti.
Source: AFP
Israël a rendu à Gaza les corps de 30 Palestiniens supplémentaires
Israël a rendu jeudi les corps de 30 Palestiniens dans le sud de la bande de Gaza, portant à 120 le nombre total de corps remis, ont déclaré le ministère de la Santé du gouvernement du Hamas à Gaza et l'hôpital Nasser de Khan Yunès.
En vertu d'un accord de cessez-le-feu négocié par le président américain Donald Trump, Israël doit restituer les corps de 15 Palestiniens pour chaque dépouille d'otage rendue. Mercredi soir, le Hamas a remis deux autres dépouilles à Israël et a déclaré avoir restitué tous les corps des otages décédés auxquels il avait accès.
Source: AFP
Netanyahu annonce que le combat «n'est pas terminé» à Gaza et dans la région
Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a déclaré jeudi que «le combat n'est pas terminé» pour son pays, ajoutant être «déterminé à obtenir le retour de tous les otages», lors de la commémoration officielle du deuxième anniversaire de l'attaque du 7 octobre 2023 par le Hamas.
«Le combat n'est pas encore terminé, mais une chose est claire. Quiconque lève la main sur nous sait qu'il paiera un prix très lourd», a-t-il déclaré. «Israël se trouve en première ligne du face-à-face entre la barbarie et la civilisation.»
S'exprimant depuis le cimetière du Mont Herzl, alors que seulement neuf dépouilles d'otages ont été rendues à ce jour par le Hamas sur un total de 28, le chef du gouvernement a rappelé qu'Israël était «déterminé à obtenir le retour de tous les otages».
Source: AFP
Les familles des otages appellent Israël à retarder l'application de l'accord sur Gaza
Le Forum des familles d'otages a appelé jeudi le gouvernement israélien à retarder l'application de l'accord de cessez-le-feu à Gaza, tant que le Hamas n'aura pas remis pas les 19 dernières dépouilles d'otages.
Dans un communiqué, le Forum exige que «le gouvernement cesse immédiatement la mise en œuvre de toute autre étape de l'accord, tant que le Hamas continue de violer ouvertement ses obligations concernant le retour de tous les otages et les dépouilles des victimes».
Source: AFP
Israël dit que la date de réouverture du passage de Rafah sera annoncée «ultérieurement»
Les autorités israéliennes ont annoncé jeudi que la date d'ouverture du passage de Rafah entre la bande de Gaza et l'Egypte serait annoncée «ultérieurement».
Le Cogat, l'organisme du ministère de la Défense israélien supervisant les activités civiles dans les Territoires palestiniens, a déclaré que le passage serait ouvert pour la «circulation des personnes uniquement».
La date sera annoncée «ultérieurement», «une fois que la partie israélienne, en collaboration avec la partie égyptienne, aura achevé les préparatifs nécessaires à l'ouverture du point de passage», a-t-il indiqué dans un communiqué. Ce passage, selon l'accord de cessez-le-feu entre Israël et le Hamas, devrait permettre l'acheminement d'un plus grand volume d'aide internationale à la bande de Gaza.
Source: AFP
Israël confirme l'identification de deux otages israéliens morts restitués mercredi
L'armée israélienne a annoncé jeudi avoir identifié les dépouilles des otages Inbar Hayman et Mohammad al-Atrash restituées à Israël la veille au soir par le Hamas.
Inbar Hayman, artiste graffeuse originaire de Haïfa, connue sous le pseudonyme «Pink», avait 27 ans lorsqu'elle a été assassinée au festival Nova. Sa dépouille avait été emmenée à Gaza, comme celle du sergent Mohammad al-Atrash, Bédouin de 39 ans, tué au combat le 7 octobre. Père de 13 enfants, il habitait dans le village de Moulada, dans le désert du Néguev. Sa famille avait été informée de sa mort en juin 2024.
«Au nom de l'ensemble des services de défense, j'adresse mes condoléances aux familles d'Inbar Heyman et du sergent Mohammad al-Atrash», a écrit le ministre israélien de la Défense, Israël Katz, sur X.
Source: AFP
Le Hamas «entend honorer l'accord» sur les corps des otages décédés, selon les Américains
Le Hamas entend rendre à Israël les corps des otages décédés, comme convenu dans l'accord sur Gaza, ont affirmé mercredi de hauts responsables américains.
«Ils (le Hamas) continuent de nous dire qu'ils entendent honorer l'accord», a dit à des journalistes l'un de ces hauts responsables, sous le couvert de l'anonymat, tandis qu'Israël a menacé de reprendre les combats si toutes les dépouilles d'otages n'étaient pas rendues par le mouvement palestinien.
Source: AFP