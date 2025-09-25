Trump dit qu'un accord sur Gaza est «assez proche» après avoir parlé à Netanyahu
Donald Trump a assuré jeudi qu'un accord sur Gaza était «assez proche», en disant s'être entretenu dans la journée avec le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu. «Nous sommes assez proches d'avoir un accord sur Gaza et peut-être même la paix», a dit le président américain.
Donald Trump a également affirmé jeudi qu'il ne «permettrait pas à Israël d'annexer la Cisjordanie» occupée, une mesure réclamée par des ministres israéliens d'extrême droite en représailles à la reconnaissance d'un État palestinien par plusieurs pays.
«Je ne permettrai pas à Israël d'annexer la Cisjordanie. Non, je ne le permettrai pas. Cela n'arrivera pas», a déclaré le président américain, qui n'avait pas encore pris publiquement position sur le sujet, avant de répéter: «Je ne permets pas à Israël d'annexer la Cisjordanie. Cela suffit comme ça. Il est temps d'arrêter maintenant.»
Source: AFP
Un comité valide la nomination à la tête du Shin Bet du candidat de Netanyahu
La nomination du général David Zini, proposée par Benjamin Netanyahu, à la tête du Shin Bet, le service israélien de sécurité intérieure, a été validée jeudi par le comité chargé des nominations des hauts fonctionnaires, a annoncé le bureau du Premier ministre.
La décision de M. Netanyahu en mai de nommer le général Zini à ce poste avait été jugée «illégale» par la procureure de l'Etat, mais la commission en a jugé autrement et validé la nomination annoncée par le gouvernement.
Cette décision met fin à la saga autour de cette nomination controversée, M. Netanyahu étant suspecté de conflit d'intérêts dans le choix du chef du Shin Bet, en raison d'un enquête menée par ce service sur certains de ses proches, soupçonnés d'avoir touché des pots-de-vin du Qatar.
Source: AFP
Israël va rouvrir vendredi le principal point de passage entre la Cisjordanie et la Jordanie
Israël va rouvrir vendredi pour les voyageurs le principal point de passage entre la Cisjordanie occupée et la Jordanie, selon des responsables israéliens et palestiniens.
«Le passage Allenby sera ouvert uniquement pour le passage des voyageurs à partir de demain matin et fonctionnera selon les horaires habituels du terminal», a déclaré le porte-parole de l'Autorité aéroportuaire israélien après une annonce similaire du président de l'Autorité des passages palestiniens.
Source: AFP
Devant l'ONU, Abbas assure que les Palestiniens rejettent l'antisémitisme
Le président palestinien Mahmoud Abbas a assuré jeudi dans un discours vidéo à l'ONU que les Palestiniens rejetaient l'antisémitisme. «Nous rejetons la confusion entre la solidarité envers la cause palestinienne et la question de l'antisémitisme que nous rejetons sur la base de nos valeurs et principes. Nous rejetons l'antisémitisme», a-t-il déclaré.
Le président de l'Autorité palestinienne Mahmoud Abbas a aussi déclaré que les attaques du 7-Octobre «ne représentaient pas le peuple palestinien», déniant au Hamas tout rôle dans la future gouvernance palestinienne. «Nous rejetons ce que le Hamas a réalisé le 7-Octobre», qui «ne représente pas le peuple palestinien, ni leur juste lutte pour la liberté et l'indépendance», a-t-il dit.
Source: AFP
«Un des chapitres les plus horribles» des XXe et XXIe siècles, dit Mahmoud Abbas
Le «crime contre l'humanité» commis par Israël à Gaza est «l'un des chapitres les plus horribles» des XXe et XXIe siècles, a déclaré jeudi le président palestinien, Mahmoud Abbas, lors d'un discours par vidéo devant l'Assemblée générale de l'ONU.
«Ce qu'Israël conduit n'est pas une simple agression, c'est un crime de guerre et un crime contre l'humanité (...) qui sera enregistré dans les pages des livres d'histoire et dans la conscience de l'humanité comme l'un des chapitres les plus horribles de la tragédie humanitaire des XXe et XXIe siècles», a déclaré le dirigeant, privé de visa par les Etats-Unis.
Source: AFP
La Slovénie décrète le Premier ministre israélien Netanyahu persona non grata
Le gouvernement slovène a annoncé jeudi avoir décidé à l'unanimité d'interdire l'entrée de son territoire au Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, rappelant que des procédures sont en cours contre lui pour crimes de guerre et contre l'humanité.
«Avec cette démarche, la Slovénie confirme son engagement envers le droit international, les valeurs universelles des droits de l'homme et une politique étrangère basée sur des principes et cohérente», a indiqué le gouvernement dans un court communiqué.
Source: AFP
L'armée israélienne dit que 700'000 Palestiniens ont fui Gaza-ville vers le sud
L'armée israélienne a déclaré jeudi que 700'000 Palestiniens avaient fui Gaza-ville vers le sud de la bande de Gaza depuis la fin du mois d'août alors que se profile une offensive terrestre des troupes israéliennes sur l'ensemble de la cité dans le but affiché d'y anéantir le Hamas.
«Sept cent mille Palestiniens ont évacué», a déclaré l'armée en réponse à une question de l'AFP sur le nombre de personnes ayant fui Gaza-ville depuis la fin août, date à laquelle l'ONU y estimait la population à environ un million de personnes.
Dans une note publiée dimanche, le Bureau de coordination des affaires humanitaires des Nations unies (Ocha) avançait un chiffre beaucoup moins élevé de 388'400 personnes déplacées de Gaza-ville vers le sud depuis la mi-août.
Source: AFP
L'armée israélienne tue deux Palestiniens soupçonnés de terrorisme
Les forces israéliennes ont tué jeudi deux Palestiniens à Tammoun, dans le nord de la Cisjordanie occupée, a annoncé l'armée en affirmant que les deux hommes préparaient des attaques.
Dans une opération conjointe, des unités spéciales de la police des frontières, de l'agence de sécurité israélienne et de l'armée ont «éliminé une cellule terroriste qui planifiait une attaque imminente», a indiqué l'armée dans un communiqué.
Ces deux hommes, selon l'armée, étaient impliqués dans la préparation «d'attaques par balles et à l'explosif» et affiliés au Jihad islamique, un mouvement armé palestinien allié du Hamas. L'armée a ajouté que les forces israéliennes avaient encerclé le bâtiment où ils s'étaient réfugiés avant de les abattre.
Source: AFP
Trump aurait juré d'empêcher Israël d'annexer la Cisjordanie
Lors d’une rencontre mardi avec des dirigeants arabes et musulmans, Donald Trump aurait assuré qu’il ne permettrait pas au Premier ministre israélien Benyamin Netanyahu d’annexer la Cisjordanie, selon plusieurs sources proches des discussions, citées par le média américain Politico.
Le président américain se serait montré ferme, affirmant que ce territoire, administré par l’Autorité palestinienne, ne pourrait pas être absorbé par Israël.
Malgré cette promesse, aucun cessez-le-feu pour mettre fin à près de deux ans de guerre entre Israël et le Hamas ne semble en vue. L’équipe Trump s'apprêterait toutefois à présenter un document détaillant son plan de sortie de conflit, incluant des propositions sur la gouvernance et la sécurité post-guerre.
Source: Politico
Un frappe israélienne fait 11 morts dans la bande de Gaza
La Défense civile de la bande de Gaza a fait état de 11 morts tôt jeudi dans une frappe israélienne sur une maison abritant des déplacés dans le centre du territoire palestinien.
«Onze personnes ont été tuées et plusieurs sont portées disparues ou sont blessées après une frappe aérienne israélienne sur une maison de la famille Abu Dahrouj qui abritait des personnes déplacées au nord de Al-Zawaida"» dans le centre du territoire, a indiqué à l'AFP le porte-parole de la Défense civile, Mahmoud Bassal.
Selon les services d'urgence, «plusieurs enfants» figurent parmi les victimes.
Source: ATS
L'émissaire de Trump s'attend à «une percée» sur le Moyen-Orient
L'émissaire spécial de Donald Trump sur les affaires internationales, Steve Witkoff, a déclaré mercredi qu'il prévoyait «une percée» sur la question de Gaza dans les prochains jours, ajoutant que le président américain avait présenté un plan aux pays de la région.
Steve Witkoff a rapporté que Donald Trump avait partagé ses idées lors d'une réunion avec un groupe de pays arabes et musulmans, qui s'est tenue mardi à New York en marge de l'Assemblée générale des Nations Unies.
«Nous sommes pleins d'espoir, et je dirais même confiants, que dans les jours à venir nous serons en mesure d'annoncer une sorte de percée», a poursuivi Steve Witkoff, qui s'exprimait mercredi à l'occasion d'une autre rencontre publique.
«Nous avons présenté ce que nous appelons le plan Trump en vingt-et-un points pour la paix au Moyen-Orient et à Gaza», a-t-il encore dit. «Je pense qu'il répond aux préoccupations israéliennes ainsi qu'à celles de tous les voisins de la région», a ajouté l'émissaire du président américain.
Source: AFP
