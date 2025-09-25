il y a 26 minutes

Trump dit qu'un accord sur Gaza est «assez proche» après avoir parlé à Netanyahu

Photo: keystone-sda.ch

Donald Trump a assuré jeudi qu'un accord sur Gaza était «assez proche», en disant s'être entretenu dans la journée avec le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu. «Nous sommes assez proches d'avoir un accord sur Gaza et peut-être même la paix», a dit le président américain.

Donald Trump a également affirmé jeudi qu'il ne «permettrait pas à Israël d'annexer la Cisjordanie» occupée, une mesure réclamée par des ministres israéliens d'extrême droite en représailles à la reconnaissance d'un État palestinien par plusieurs pays.

«Je ne permettrai pas à Israël d'annexer la Cisjordanie. Non, je ne le permettrai pas. Cela n'arrivera pas», a déclaré le président américain, qui n'avait pas encore pris publiquement position sur le sujet, avant de répéter: «Je ne permets pas à Israël d'annexer la Cisjordanie. Cela suffit comme ça. Il est temps d'arrêter maintenant.»

Source: AFP