16:33 heures

Des pays musulmans refusent toute tutelle sur le territoire palestinien

Sept pays musulmans réunis lundi à Istanbul pour discuter de l'avenir de Gaza ont insisté sur une gouvernance par les seuls Palestiniens, refusant qu'un «nouveau système de tutelle» soit imposé au territoire, après deux semaine d'un cessez-le-feu fragile.

«Les Palestiniens doivent gouverner les Palestiniens et les Palestiniens doivent assurer leur propre sécurité», a déclaré le chef de la diplomatie turque Hakan Fidan, s'exprimant seul devant la presse à l'issue d'une réunion avec ses pairs d'Arabie saoudite, du Qatar, des Emirats arabes unis, de Jordanie, du Pakistan et d'Indonésie.

Photo: AFP

«Gaza a besoin d'être reconstruit et que sa population rentre chez elle. Elle doit panser ses plaies. Mais personne ne souhaite voir émerger un nouveau système de tutelle», a insisté Hakan Fidan. «Toute mesure prise pour résoudre la question palestinienne ne doit pas risquer de créer la base de nouveaux problèmes. Nous y sommes très attentifs», a-t-il encore insisté, espérant une «réconciliation inter palestinienne» rapide entre le Hamas et l'Autorité Palestinienne de Mahmoud Abbas.

Source: AFP Crédit: AFP