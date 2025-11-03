Des pays musulmans refusent toute tutelle sur le territoire palestinien
Sept pays musulmans réunis lundi à Istanbul pour discuter de l'avenir de Gaza ont insisté sur une gouvernance par les seuls Palestiniens, refusant qu'un «nouveau système de tutelle» soit imposé au territoire, après deux semaine d'un cessez-le-feu fragile.
«Les Palestiniens doivent gouverner les Palestiniens et les Palestiniens doivent assurer leur propre sécurité», a déclaré le chef de la diplomatie turque Hakan Fidan, s'exprimant seul devant la presse à l'issue d'une réunion avec ses pairs d'Arabie saoudite, du Qatar, des Emirats arabes unis, de Jordanie, du Pakistan et d'Indonésie.
«Gaza a besoin d'être reconstruit et que sa population rentre chez elle. Elle doit panser ses plaies. Mais personne ne souhaite voir émerger un nouveau système de tutelle», a insisté Hakan Fidan. «Toute mesure prise pour résoudre la question palestinienne ne doit pas risquer de créer la base de nouveaux problèmes. Nous y sommes très attentifs», a-t-il encore insisté, espérant une «réconciliation inter palestinienne» rapide entre le Hamas et l'Autorité Palestinienne de Mahmoud Abbas.
Israël a rendu 45 corps de Palestiniens
Le ministère de la Santé opérant à Gaza sous le contrôle du Hamas a annoncé lundi qu'Israël avait rendu 45 corps de Palestiniens dans le cadre de l'accord de cessez-le-feu en vigueur depuis le 10 octobre dans le territoire palestinien. Selon les termes de cet accord, Israël doit remettre les corps de 15 Palestiniens pour chaque dépouille d'otage israélien restituée de Gaza.
Israël a confirmé lundi s'être vu remis la veille les corps de trois otages. Le ministère gazaoui a ensuite annoncé dans un communiqué «avoir reçu aujourd'hui 45 corps de martyrs qui ont été remis par l'occupant israélien par l'intermédiaire du Comité international de la Croix-Rouge, ce qui porte à 270 le nombre total de corps de martyrs reçus» dans le cadre de l'échange.
Frappes israéliennes sur le sud du Liban: deux morts
Des frappes israéliennes sur le sud du Liban ont tué lundi deux personnes et blessé sept autres, a indiqué le ministère libanais de la Santé, au lendemain de la menace d'Israël d'intensifier ses attaques contre le Hezbollah pro-iranien.
Malgré un cessez-le-feu conclu en novembre 2024, Israël continue de mener des attaques régulières contre les bastions du Hezbollah. Et le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a accusé dimanche le Hezbollah de tenter de se «réarmer».
Selon un bilan provisoire, «une frappe ennemie d'Israël» dans la région de Nabatiyé a fait lundi «un mort et sept blessés», a indiqué le ministère de la Santé. Une autre frappe sur un village de la région de Bint Jbeil a fait un mort, selon le ministère de la Santé.
Un drone a visé une voiture à Doueir, a rapporté l'agence nationale d'information Ani. Sur place, un photographe de l'AFP a vu des pompiers tenter d'éteindre l'incendie de la voiture visée qui s'est propagé à d'autres véhicules à proximité. Des ouvriers ramassaient les bris de verre des devantures de commerces endommagées, a-t-il également constaté.
Israël dit avoir identifié les corps rendus dimanche par le Hamas
Les dépouilles rendues par le Hamas dimanche ont été identifiées comme étant celles de trois soldats israéliens enlevés le 7 octobre 2023, a indiqué lundi le bureau du Premier ministre israélien, ce qui porte à 20 le nombre d'otages morts rendus par le mouvement islamiste sur un total de 28 qu'il doit remettre.
«Après l'achèvement du processus d'identification par l'Institut national de médecine légale, en coopération avec la police israélienne et le rabbinat militaire», l'armée a «informé les familles des otages tombés au combat (...) que leurs proches ont été rapatriés en Israël et identifiés», a indiqué le bureau dans un communiqué.
Les défunts ont été identifiés comme le capitaine américano-israélien Omer Neutra, 21 ans lors de son enlèvement, le caporal Oz Daniel, 19 ans, et le colonel Assaf Hamami, 40 ans, l'officier le plus gradé tombé aux mains du Hamas.
Trois dépouilles d'otages restituées
Israël a reçu de la Croix-Rouge les dépouilles de trois otages enlevés par le Hamas le 7 octobre 2023 et emmenés à Gaza, a annoncé dimanche dans un communiqué le bureau du premier ministre israélien Benjamin Netanyahu.
Les cercueils des otages, remis à l'armée israélienne et au Shin Bet, le service de sécurité intérieure, "seront transférés en Israël, où ils seront accueillis lors d'une cérémonie militaire", avant d'être acheminés vers l'Institut national de médecine légale pour y être identifiés, précise le communiqué.
Un peu plus tôt, Tsahal avait annoncé dimanche que le Hamas avait remis à la Croix-Rouge dans la bande de Gaza des cercueils contenant les corps de trois otages. Ce geste est réalisé dans le cadre de l'accord de cessez-le-feu entre Israël et le Hamas, qui prévoit des échanges de dépouilles.
«Selon les informations fournies par la Croix-Rouge, trois cercueils de personnes décédées prises en otage ont été transférés sous leur garde et sont en route vers les troupes de Tsahal dans la bande de Gaza», indique un communiqué de l'armée israélienne.
Le Hamas va rendre les corps de trois autres otages
La branche militaire du Hamas a annoncé dimanche dans un communiqué qu'ils rendront à 18h00 GMT (19h en Suisse) les corps de trois otages israéliens, dans le cadre de l'accord de cessez-le-feu entre Israël et le Hamas, qui prévoit des échanges de dépouilles.
Les Brigades Ezzedine al-Qassam ont affirmé que «les corps de trois soldats israéliens capturés, retrouvés plus tôt dans la journée sur le tracé de l'un des tunnels du sud de la bande de Gaza» seront remis dans le cadre de l'accord d'échange de «prisonniers».
L'armée israélienne dit que trois corps reçus vendredi de Gaza ne sont pas ceux d'otages
Les trois corps non identifiés en provenance de Gaza, remis vendredi soir à Israël via la Croix-Rouge, ne sont pas ceux d'otages enlevés le 7 octobre 2023 par le Hamas, a indiqué samedi à l'AFP un porte-parole de l'armée israélienne. Une source militaire avait déjà indiqué vendredi soir, au moment de la remise des corps, qu'elle ne pensait pas qu'il s'agissait de corps d'otages.
Le mouvement islamiste palestinien a jusqu'à présent restitué les dépouilles de 17 des 28 otages décédés qu'il a accepté de remettre dans le cadre d'un accord de trêve négocié par les Etats-Unis avec Israël. Parmi les 17 dépouilles restituées figurent celles de 15 Israéliens, d'un Thaïlandais et d'un Népalais.
L'armée israélienne confirme avoir reçu de Gaza trois corps
L'armée israélienne a reçu vendredi trois corps non identifiés provenant de Gaza via la Croix-Rouge, a indiqué une source militaire israélienne. Selon elle, il ne s'agirait pas de corps d'otages.
"Nous ne savons pas si les corps qui nous ont été rendus sont ceux d'otages", a déclaré la source militaire israélienne à l'AFP, confirmant des informations précédentes selon lesquelles les autorités israéliennes avaient reçu trois corps de la Croix-Rouge internationale.
17 dépouilles rendues
«D'après nos renseignements, nous ne pensons pas qu'il s'agisse de corps d'otages. Nous les avons transférés au laboratoire de recherche médico-légale», pour tenter de les identifier, a ajouté la source. Plus tôt vendredi, le CICR avait déclaré dans un communiqué que ses équipes «avaient facilité (...) le transfert de trois défunts aux autorités israéliennes».
Le Hamas a jusqu'à présent restitué les dépouilles de 17 des 28 otages décédés qu'il a accepté de remettre dans le cadre d'un accord de trêve négocié par les Etats-Unis avec Israël, sans compter les trois corps retrouvés vendredi. Après le début du cessez-le-feu, le Hamas a libéré les vingt otages survivants qu'il détenait encore et a entamé le processus de restitution des corps des otages décédés.
Israël a rendu à Gaza 30 corps de Palestiniens en échange de deux dépouilles
Israël a rendu vendredi à l'hôpital Nasser les corps de 30 Palestiniens en échange de deux dépouilles d'otages israéliens restituées la veille par le mouvement islamiste palestinien Hamas, a indiqué à l'AFP cet établissement du sud de la bande de Gaza. «Les corps de 30 prisonniers palestiniens ont été reçus de la partie israélienne dans le cadre de l'accord d'échange», a précisé l'hôpital, situé à Khan Younès.
Les otages avaient été enlevés lors de l'attaque sans précédent du Hamas en Israël le 7 octobre 2023, qui avait déclenché la guerre dans la bande Gaza. Au total, en échange de 15 dépouilles d'Israéliens, 225 dépouilles de Palestiniens ont été rendues conformément aux termes de l'accord de cessez-le feu en vigueur depuis le 10 octobre.
Depuis cette date, le Hamas a également rendu deux dépouilles d'otages non-israéliens, un Thaïlandais et un Népalais.
Israël a identifié les corps des otages de Gaza remis par le Hamas
Israël a identifié les restes des otages Amiram Kuper et Sahar Baruch, dont les corps ont été rendus par le Hamas plus tôt jeudi, a annoncé un communiqué du bureau du premier ministre israélien Benjamin Netanyahu. Les familles des défunts ont été informées après «l'achèvement du processus d'identification par l'institut national de médecine légale», est-il encore écrit.
Sahar Baruch a été enlevé du kibboutz Beeri le 7 octobre 2023 et emmené à Gaza, où il a été tué lors d'une opération de sauvetage ratée de l'armée israélienne deux mois plus tard. Il était âgé de 25 ans au moment de sa mort.
Amiram Kuper, âgé de 84 ans au moment de son rapt, a été enlevé avec sa femme Nourit dans leur maison du kibboutz Nir Oz. Israël a annoncé sa mort en captivité en juin 2024.
La branche armée du Hamas a restitué jeudi les deux dépouilles à la Croix-Rouge, qui les a remises à l'armée israélienne dans la bande de Gaza, dans le cadre de l'accord de cessez-le-feu en vigueur depuis le 10 octobre.
L'ONU a pu faire entrer 24'000 tonnes d'aide à Gaza depuis le cessez-le-feu
Plus de 24'000 tonnes d'aide de l'ONU ont pu entrer à Gaza depuis le début du cessez-le-feu, a annoncé jeudi un responsable onusien, appelant à ce que les ONG soient autorisées à opérer.
Alors que les volumes d'aide ont sensiblement augmenté depuis l'entrée en vigueur du cessez-le-feu le 10 octobre, les humanitaires font toujours face à un manque d'argent et des problèmes de coordination avec Israël, selon l'ONU.
«Depuis le cessez-le-feu, nous avons apporté plus de 24'000 tonnes d'aide via tous les points de passage, et nous avons repris les distributions (d'aide) à la fois au niveau des communautés et des foyers», a déclaré jeudi Ramiz Alakbarov, coordinateur spécial adjoint de l'ONU pour les territoires palestiniens.
Samer AbdelJaber, directeur du Programme alimentaire mondial de l'ONU pour le Moyen-Orient, a lui remarqué qu'en 20 jours le PAM avait pu «collecter environ 20'000 tonnes de nourriture à Gaza». Malgré tout, les pillages des convois humanitaires ont largement diminué, facilitant la distribution, a précisé Ramiz Alakbarov.
