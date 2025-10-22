JD Vance estime qu'il sera «très difficile» de désarmer le Hamas
Le vice-président américain, JD Vance, a affirmé mercredi depuis Jérusalem que l'accord de cessez-le-feu à Gaza représentait «une opportunité» pour Israël de renforcer ses liens avec des pays du Moyen-Orient. Cela pourrait permettre, selon lui, «une structure d'alliance au Moyen-Orient qui perdure, qui résiste, et qui permet aux bonnes personnes de cette région, du monde, de prendre les choses en main».
Il a toutefois affirmé mercredi depuis Jérusalem que la tâche sera «très difficile» pour désarmer le Hamas dans la bande de Gaza, ainsi que pour reconstruire le territoire palestinien. «Nous avons une tâche très, très difficile devant nous, qui est de désarmer le Hamas et de reconstruire Gaza, de rendre la vie meilleure pour les gens de Gaza, mais aussi de s'assurer que le Hamas ne soit plus une menace pour nos amis en Israël», a déclaré JD Vance à l'issue d'une rencontre avec le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu.
De nombreux points du plan censé apporter la paix à Gaza, présenté par Donald Trump en septembre restent en suspens, dont la question du désarmement du mouvement islamiste.
Source: AFP
Israël annonce avoir identifié les corps des otages Tamir Adar et Aryeh Zalmanovich
L'armée israélienne a annoncé mercredi matin avoir identifié deux corps d'otages récupérés à Gaza comme étant ceux de Tamir Adar et Aryeh Zalmanovich.
Tamir Adar, 38 ans, est mort lors de l'attaque en Israël du mouvement islamiste palestinien Hamas le 7 octobre 2023. Aryeh Zalmanovich (également orthographié Arye Zalmanovitz), 85 ans au moment de sa mort selon l'armée israélienne, était agriculteur de profession et un des fondateurs du kibboutz Nir Oz.
Il était apparu en 2023 dans une vidéo du Hamas annonçant qu'il avait fait une crise cardiaque, sans que cela puisse être vérifié. Sa mort avait été confirmée en décembre 2023 par le kibboutz Nir Oz.
Source: AFP
Israël dit avoir récupéré de la Croix-Rouge deux corps d'otages à Gaza
Israël a annoncé mardi soir avoir récupéré, via la Croix-Rouge internationale, deux corps d'otages qui était retenus par le Hamas dans la bande de Gaza, dans le cadre de l'accord de cessez-le-feu.
Les forces israéliennes «ont récupéré par l'intermédiaire de la Croix-Rouge, les dépouilles de deux otages dans des cercueils. Ils ont été remis à une force conjointe de Tsahal (armée israélienne) et du Shin Bet à l'intérieur de Gaza», selon un communiqué du bureau du Premier ministre Benjamin Netanyahu.
Le Hamas a remis jusque-là 15 dépouilles d'otages sur les 28 qu'il retient à Gaza. Le mouvement islamiste s'est engagé à les rendre toutes à Israël dans le cadre de l'accord de cessez-le-feu.
Source: AFP
Netanyahu aurait limogé le chef du Conseil national de sécurité
Le conseiller à la sécurité nationale israélien, Tzachi Hanegbi, a annoncé mardi avoir été limogé par le Premier ministre Benjamin Netanyahu.
«Le Premier ministre Netanyahu m'a informé aujourd'hui de son intention de nommer un nouveau chef du Conseil national de sécurité», déclare Tzachi Hanegbi dans un communiqué transmis à l'AFP, ajoutant que son mandat prenait fin par conséquent «aujourd'hui».
Source: AFP
JD Vance «très optimiste» sur le maintien du cessez-le-feu à Gaza
«Nous nous en sortons très bien» pour l'instauration du cessez-le-feu dans la bande de Gaza, a estimé mardi le vice-président américain JD Vance depuis Israël.
«Chaque fois qu'il y a un acte de violence, il y a cette tendance à dire: 'oh, c'est la fin du cessez-le-feu, c'est la fin du plan de paix'», a déclaré lors d'une conférence de presse M. Vance, deux jours après des violences et des bombardements meurtriers à Gaza qui ont illustré la fragilité du cessez-le-feu entré en vigueur à Gaza le 10 octobre. «Ce n'est pas la fin. C'est en fait exactement comme cela doit se passer lorsque vous avez des personnes qui se détestent, qui se sont combattues pendant très longtemps. Nous nous en sortons très bien», a ajouté le dirigeant américain.
Pas de troupes américaines à Gaza
JD Vance a également indiqué que Washington n'a pas fixé de date butoir pour le désarmement du Hamas et n'a pas l'intention de lancer un ultimatum sur ce point pour l'instant. «Le Hamas doit se conformer à l'accord et si le Hamas ne se conforme pas à l'accord, de très mauvaises choses vont se produire, mais je ne vais pas faire ce que le président des Etats-Unis a refusé de faire jusqu'à présent, c'est-à-dire fixer une date butoir explicite, car [...] ces choses-là sont difficiles», a commenté M. Vance.
Le vice-président américain a aussi annoncé que les Etats-Unis n'enverront pas de troupes pour surveiller l'application du cessez-le-feu: «Il n'y aura pas de troupes américaines sur le terrain à Gaza».
Source: AFP
Trump dit que ses alliés au Moyen-Orient sont prêts à envoyer des troupes pour «redresser» le Hamas
Donald Trump a assuré mardi que ses alliés au Moyen-Orient et autour étaient prêts à envoyer, à sa demande, des troupes dans la bande de Gaza pour «redresser» le Hamas si le mouvement palestinien ne mettait pas fin à ses violations de l'accord de cessez-le-feu.
«Nombre de nos désormais grands alliés au Moyen-Orient, et dans les zones alentour, m'ont explicitement et fermement (...) informé qu'ils accueilleraient favorablement l'occasion, à ma demande, d'entrer à Gaza en force et 'redresser' le Hamas s'il continuait à mal se conduire, en violation de leur accord avec nous» a indiqué le président américain sur sa plateforme Truth Social.
«Il y a encore de l'espoir que le Hamas fera ce qu'il faut. S'ils ne le font pas, la fin du Hamas sera RAPIDE, TERRIBLE ET BRUTALE!», a ajouté Donald Trump, qui avait déjà averti lundi que le mouvement islamiste palestinien serait «éradiqué» s'il ne respectait pas l'accord conclu avec Israël sur Gaza.
Source: AFP
Le Hamas dit qu'il rendra deux dépouilles d'otages à Israël à 18H00 GMT
La branche armée du Hamas a annoncé qu'elle rendrait mardi à 18h00 GMT les dépouilles de deux otages sur les 15 qui sont encore détenus dans la bande de Gaza, selon un communiqué.
Dans le cadre de l'échange entre otages et prisonniers convenu dans l'accord de cessez-le-feu en vigueur depuis le 10 octobre, «les Brigades Ezzedine al-Qassam remettront les corps de deux prisonniers israéliens qui ont été exhumés aujourd'hui (mardi, ndlr) dans la bande de Gaza», dit le communiqué.
Source: AFP
D'importantes coupures d'électricité dans le nord de l'Ukraine après de nouvelles frappes russes
La ville de Tcherniguiv et une partie de la région éponyme, dans le nord de l'Ukraine, étaient privée d'électricité et parfois de l'eau du robinet mardi, après des frappes russes, a indiqué l'administration de ce territoire.
«En raison d'une attaque nocturne, la ville de Tcherniguiv et les communautés du nord de la région sont privées d'électricité. Divers hôpitaux, établissements du secteur social et administrations municipales fonctionnent grâce à l'alimentation électrique de secours», a précisé le gouverneur de la région, Viatcheslav Tchaus, sur Telegram.
Les réparations sont impossibles
Si les opérateurs mettent tout en oeuvre pour un retour à la normale le plus rapidement possible, «dans certains secteurs, les travaux de réparation sont impossibles en raison de la menace de nouvelles attaques», a-t-il souligné.
La Russie a récemment intensifié ses frappes sur le réseau énergétique ukrainien à l'approche de l'hiver. Cela a contraint les autorités ukrainiennes à réduire la consommation et à imposer dans de nombreux endroits des coupures d'électricité d'urgence afin de préserver le réseau.
«Les Russes prennent délibérément pour cible les installations énergétiques de la région de Tcherniguiv, et ce de manière particulièrement intensive depuis deux mois», a déploré à la télévision ukrainienne Andriï Podorvan, un conseiller de Viatcheslav Tchaus.
Source: AFP
Le chef des renseignements égyptiens se rend mardi en Israël
Le chef des renseignements égyptiens, Hassan Rachad, se rend mardi en Israël, pour rencontrer des officiels israéliens et l'émissaire américain Steve Witkoff, sur fond d'efforts diplomatiques pour maintenir le cessez-le-feu à Gaza, a rapporté Extra News, une télévision égyptienne liée à l'Etat.
Le rôle de Hassan Rachad dans les négociations ayant conduit au cessez-le feu, en vigueur depuis le 10 octobre, entre Israël et le Hamas avait été publiquement loué par le président américain Donald Trump, lors du sommet de Charm el-Cheikh sur Gaza le 12 octobre.
Source: AFP
Otages à Gaza: la dépouille rendue lundi identifiée comme celle de Tal Haïmi
Israël a indiqué mardi que la treizième dépouille d'otage rendue la veille à Gaza par le Hamas a été identifiée comme celle de Tal Haïmi, un sous-officier tué le 7 octobre 2023.
«A l'issue du processus d'identification mené par l'Institut national de médecine légale [...] des représentants de [l'armée] ont informé la famille de l'otage, le sergent-chef Tal Haïmi que leur proche avait été ramené en Israël et que son identification avait été achevée», indique le bureau du Premier ministre dans un communiqué.
Tal Haïmi, âgé de 41 ans, commandant de la milice de défense du kibboutz Nir Yitzhak, a été tué lors de l'attaque du Hamas sur Israël, le 7 octobre 2023 qui a déclenché la guerre Gaza. Son corps avait été emmené ce jour là dans Gaza pour servir d'otage.
Source: AFP
Des émissaires américains rencontrent Netanyahu après des violences
Des émissaires de Donald Trump ont rencontré lundi en Israël le Premier ministre Benjamin Netanyahu au lendemain de violences meurtrières dans la bande de Gaza. Après des frappes israéliennes dimanche à Gaza en réponse, selon Israël, à des attaques du Hamas, que ce dernier dément, le président américain a assuré que le cessez-le-feu qu'il a parrainé était toujours en vigueur.
Ses émissaires, Steve Witkoff et Jared Kushner, arrivés lundi en Israël, ont rencontré Netanyahu «pour discuter des derniers développements», selon la porte-parole du gouvernement israélien. Steve Witkoff et Jared Kushner ne se sont pas exprimé après cette rencontre.
JD Vance est, lui, attendu mardi en Israël. Netanyahu a indiqué qu'il discuterait avec lui «des défis de sécurité auxquels nous faisons face et des opportunités diplomatiques qui s'offrent à nous».
Source: ATS