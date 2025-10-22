12:00 heures

JD Vance estime qu'il sera «très difficile» de désarmer le Hamas

Le vice-président américain, JD Vance, a affirmé mercredi depuis Jérusalem que l'accord de cessez-le-feu à Gaza représentait «une opportunité» pour Israël de renforcer ses liens avec des pays du Moyen-Orient. Cela pourrait permettre, selon lui, «une structure d'alliance au Moyen-Orient qui perdure, qui résiste, et qui permet aux bonnes personnes de cette région, du monde, de prendre les choses en main».

Photo: AFP

Il a toutefois affirmé mercredi depuis Jérusalem que la tâche sera «très difficile» pour désarmer le Hamas dans la bande de Gaza, ainsi que pour reconstruire le territoire palestinien. «Nous avons une tâche très, très difficile devant nous, qui est de désarmer le Hamas et de reconstruire Gaza, de rendre la vie meilleure pour les gens de Gaza, mais aussi de s'assurer que le Hamas ne soit plus une menace pour nos amis en Israël», a déclaré JD Vance à l'issue d'une rencontre avec le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu.

De nombreux points du plan censé apporter la paix à Gaza, présenté par Donald Trump en septembre restent en suspens, dont la question du désarmement du mouvement islamiste.

