Netanyahu affirme que la frappe de Doha contre le Hamas était «justifiée»
Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a affirmé mardi que la frappe menée par Israël le 9 septembre contre des responsables du Hamas au Qatar était «justifiée».
«Le Qatar est lié au Hamas, il héberge le Hamas, il finance le Hamas. Il dispose de leviers puissants (qu'il pourrait actionner), mais il a choisi de ne pas le faire», a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse. «Par conséquent, notre action était entièrement justifiée», a-t-il ajouté.
Source: AFP
Netanyahu rencontrera Trump après son prochain discours aux Nations unies
Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a annoncé mardi qu'il rencontrerait le président américain Donald Trump après sa prochaine intervention devant l'Assemblée générale des Nations unies.
«Trump m'a invité à la Maison Blanche. Je vais le rencontrer (...) après mon discours à l'ONU», a déclaré Netanyahu lors d'une conférence de presse.
Source: AFP
Israël dit avoir intercepté un missile tiré depuis le Yémen
L'armée israélienne a déclaré avoir intercepté mardi un missile lancé depuis le Yémen après que des sirènes ont retenti à Jérusalem, quelques heures après des frappes israéliennes sur le port yéménite de Hodeida, tenu par les rebelles houthis.
«A la suite des sirènes qui ont retenti il y a peu dans plusieurs régions d'Israël, un missile lancé depuis le Yémen a été intercepté», a déclaré l'armée israélienne dans un communiqué.
Source: AFP
Le chef des droits de l'homme de l'ONU exige la fin du «carnage»
Le Haut-commissaire aux droits de l'homme de l'ONU a condamné mardi l'offensive terrestre lancée par Israël sur Gaza-ville, exigé la fin du «carnage», pointant des «preuves grandissantes» d'un «génocide».
«Le monde entier crie pour la paix. Les Palestiniens, les Israéliens crient pour la paix. Tout le monde veut que ça s'arrête, et ce qu'on voit, c'est une escalade continue qui est totalement et parfaitement inacceptable», a déclaré Volker Türk à l'AFP et Reuters. «C'est absolument clair que ce carnage doit cesser», a-t-il ajouté.
Londres juge l'offensive israélienne sur Gaza «totalement irresponsable et épouvantable»
La nouvelle offensive israélienne sur la ville de Gaza est «totalement irresponsable et épouvantable», a dénoncé mardi la ministre britannique des Affaires étrangères Yvette Cooper.
«Cela ne fera qu'entraîner plus de bains de sang, tuer davantage de civils innocents et mettre en danger les otages» israéliens toujours retenus dans la bande de Gaza, a écrit la cheffe de la diplomatie britannique sur X, appelant à un cessez-le-feu «immédiat».
Les troupes israéliennes avancent «vers le centre» de la ville de Gaza
L'armée israélienne a lancé dans la nuit de lundi à mardi une offensive terrestre sur la ville de Gaza, les troupes progressant mardi vers le centre de la plus grande ville du territoire palestinien, a déclaré un responsable militaire à des journalistes.
«Nous avançons vers le centre» de la ville de Gaza, a-t-il dit. Interrogé par les journalistes sur la position des soldats israéliens dans la ville palestinienne et la possibilité d'une progression des troupes vers le coeur du centre-ville, il a répondu: «oui.»
«La nuit dernière, nous sommes passés à l'étape suivante, la phase principale du plan pour la ville de Gaza (...) les forces du commandement sud de l'armée israélienne ont étendu les activités terrestres dans le principal bastion du Hamas à Gaza, qui est la ville de Gaza», a-t-il ajouté.
Source: AFP
Le Luxembourg va reconnaître l'Etat de Palestine
Le Luxembourg entend se rallier la semaine prochaine lors d'une réunion à New York aux pays qui reconnaissent l'Etat de Palestine. A son arrivée mardi à une réunion de l'UE à Bruxelles, le chef de la diplomatie Xavier Bettel a confirmé les propos tenus la veille par le Premier ministre Luc Frieden à l'issue d'un échange à huis clos avec les députés de la commission des Affaire étrangères au Grand-duché.
Les deux dirigeants ont renvoyé dos à dos le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et le mouvement islamiste palestinien Hamas, accusés de s'opposer à la solution à deux Etats, sur fond de conflit dramatique à Gaza où sévit la famine. Mais malgré cette opposition, «nous sommes convaincus qu'une solution à deux États peut apporter une paix durable à la région», a déclaré Luc Frieden.
«Cela ne se fera pas du jour au lendemain, mais un mouvement démontre que cette solution "est toujours d'actualité», a estimé le dirigeant chrétien-social. «C'est pourquoi le gouvernement luxembourgeois entend se rallier à ceux qui reconnaissent l'État de Palestine lors de la conférence sur les deux États qui se tiendra la semaine prochaine», a-t-il ajouté.
A la suite de la France et de l'Arabie saoudite, à l'origine d'un texte en ce sens, plusieurs pays ont annoncé leur intention de reconnaître l'Etat de Palestine la semaine prochaine à New York, en marge de l'Assemblée générale de l'ONU. Le processus est vu comme un moyen de pression supplémentaire sur Israël pour mettre fin à la guerre à Gaza, déclenchée après les attaques d'octobre 2023.
Source: AFP
ONU: solution à deux Etats «plus proche d'un point de non-retour»
«La solution à deux Etats est toujours plus proche d'un point de non-retour». Au début d'un débat urgent mardi au Conseil des droits de l'homme à Genève, le Haut commissaire de l'ONU aux droits de l'homme Volker Türk a estimé qu'Israël détruit délibérément ce scénario.
La frappe de l'Etat hébreu contre le Qatar la semaine dernière constitue «une attaque contre les efforts mondiaux pour résoudre pacifiquement les conflits», a affirmé l'Autrichien au début d'une discussion sur ces bombardements. Plusieurs responsables onusiens, dont le secrétaire général Antonio Guterres, les avaient condamnées.
L'Etat hébreu a assumé vouloir «éliminer» des dirigeants du Hamas, dont le chef négociateur du groupe radical. Devant la presse, l'ambassadeur israélien à l'ONU à Genève Daniel Meron a expliqué que les opérations pour atteindre cet objectif se poursuivraient.
«La délégation du Hamas était au Qatar pour négocier un cessez-le-feu, une étape cruciale vers la paix», rétorque Volker Türk. Et les attaques «sapent le rôle-clé du Qatar comme facilitateur», selon lui.
Israël lance la phase principale de l'opération «Gideon Chariots II» à Gaza
L'armée israélienne a annoncé dans la nuit de lundi à mardi le lancement d'une nouvelle phase de son opération «Gideon Chariots II». Les forces terrestres progressent désormais vers le centre de la ville de Gaza, principal bastion du Hamas dans le territoire palestinien.
«La nuit dernière, nous sommes passés à l'étape suivante, la phase principale du plan pour la ville de Gaza», a déclaré un responsable militaire, précisant que les troupes du commandement sud intensifiaient leurs manœuvres à l’intérieur de la ville.
Le Premier ministre Benyamin Nétanyahou a qualifié l’offensive d’«opération puissante» et d’«étape cruciale», promettant de «détruire les infrastructures du Hamas». Dans la nuit, Gaza a également été la cible de bombardements intenses. La défense civile locale a dénoncé un «massacre majeur».
«L'offensive principale sur la ville de Gaza a commencé la nuit dernière (...) nous savons qu'il y a des milliers de terroristes du Hamas dans la ville de Gaza», a indiqué un responsable militaire. L'armée a estimé à «2000 à 3000» le nombre de combattants du Hamas opérant dans la zone, a-t-il ajouté.
Source: AFP
Israël dénonce comme «biaisée et mensongère» une enquête de l'ONU l'accusant de «génocide»
Israël a «rejeté catégoriquement» mardi le rapport d'une commission d'enquête internationale indépendante des Nations unies qui accuse Israël de commettre un «génocide» dans la bande de Gaza depuis octobre 2023.
«Israël rejette catégoriquement ce rapport biaisé et mensonger et appelle à la dissolution immédiate de cette commission d'enquête», a indiqué le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué.
Source: AFP
