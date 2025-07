Le Hamas et Israël reprennent les négociations indirectes, Netanyahu va rencontrer Trump

Les négociations indirectes entre Israël et le Hamas reprennent lundi au Qatar en vue d'un accord de trêve dans la bande de Gaza, espéré pour «cette semaine» par le président américain, Donald Trump, qui rencontre dans la soirée à Washington le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu.

Trump a estimé dimanche qu'il existait «de bonnes chances» de parvenir à un accord de trêve dans le territoire palestinien ravagé par 21 mois de guerre. «Nous avons déjà fait sortir beaucoup d'otages, mais en ce qui concerne les otages restants, un bon nombre vont sortir. Nous pensons y parvenir cette semaine», a-t-il déclaré à des journalistes.

Photo: keystone-sda.ch

«Une session de négociations indirectes débute ce matin (lundi) à Doha entre les délégations du Hamas et d'Israël», a indiqué lundi un responsable palestinien au fait des discussions. Elles portent «sur les mécanismes de mise en oeuvre» d'un accord de cessez-le-feu et d'un «échange» d'otages retenus à Gaza contre des Palestiniens détenus en Israël, a-t-il précisé.

«Le Hamas est sérieux et soucieux d'aboutir à un accord pour mettre fin à la guerre et à la souffrance de notre peuple, à condition que la partie israélienne fasse preuve de bonne foi et ne cherche pas à entraver ou à faire traîner le processus», a affirmé le responsable palestinien.

Source: AFP