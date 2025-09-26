15:17 heures

Discours diffusé à Gaza

«J'ai entouré Gaza de haut-parleurs, dans l'espoir que les otages entendent ce que je vais dire», déclare Benjamin Netanyahu à la tribune.

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu s'adresse à l'Assemblée générale des Nations unies au siège de l'ONU à New York. Photo: AFP

Avant l'intervention prévue à 15h (heure suisse) de Netanyahu devant l'Assemblée générale des Nations unies à New York, son bureau a annoncé avoir demandé aux autorités civiles, «en coopération» avec l'armée, «de placer des haut-parleurs sur des camions» du côté israélien de la frontière avec la bande de Gaza, afin que ce discours soit entendu dans le territoire palestinien.

Benjamin Netanyahu «a expressément demandé de veiller à ce que cette initiative ne mette pas en danger les soldats», a ajouté son bureau. «Ce qu'il faudrait, c'est installer des haut-parleurs à l'ONU pour que Netanyahu entende enfin les cris des otages» retenus à Gaza, a commenté le chef de l'opposition Yaïr Lapid.

Source: AFP