Discours diffusé à Gaza
«J'ai entouré Gaza de haut-parleurs, dans l'espoir que les otages entendent ce que je vais dire», déclare Benjamin Netanyahu à la tribune.
Avant l'intervention prévue à 15h (heure suisse) de Netanyahu devant l'Assemblée générale des Nations unies à New York, son bureau a annoncé avoir demandé aux autorités civiles, «en coopération» avec l'armée, «de placer des haut-parleurs sur des camions» du côté israélien de la frontière avec la bande de Gaza, afin que ce discours soit entendu dans le territoire palestinien.
Benjamin Netanyahu «a expressément demandé de veiller à ce que cette initiative ne mette pas en danger les soldats», a ajouté son bureau. «Ce qu'il faudrait, c'est installer des haut-parleurs à l'ONU pour que Netanyahu entende enfin les cris des otages» retenus à Gaza, a commenté le chef de l'opposition Yaïr Lapid.
Source: AFP
L'Etat palestinien, un «suicide national»?
La création d'un Etat palestinien serait un «suicide national» pour Israël, a lancé vendredi le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, fustigeant la récente vague de reconnaissances par des pays occidentaux.
«Voici un autre message pour les dirigeants occidentaux: Israël ne vous permettra pas de nous imposer un Etat terroriste. Nous ne commettrons pas un suicide national parce que vous n'avez pas le courage de faire face aux médias hostiles et aux foules antisémites qui réclament le sang d'Israël», a-t-il déclaré.
Source: AFP
Les Palestiniens comparés aux terroristes d'Al-Qaïda
«Voici la vérité qui dérange: le rejet par les Palestiniens d'un Etat juif empêche une solution pacifique. Comment les dirigeants internationaux peuvent-ils ne pas le voir?», s'interroge Netanyahu. Il affirme que les Palestiniens donnent à leurs écoles le nom de «meurtriers de masse».
«Ils promettent toujours quelque chose, mais ne tiennent jamais leurs promesses», dit le chef d'Etat à propos de l'Autorité palestinienne, qui, selon lui au même titre que le Hamas enseignerait «à des enfants la haine des Israéliens».
L'objectif de Netanyahu semble bien être de convaincre les habitants et les autorités des Etats-Unis: «Donner aux Palestiniens un Etat non loin d'Israël après le 7 octobre, c'est comme donner à Al-Qaïda son propre Etat près de New York après le 11 septembre. De la pure folie!», a déclaré le chef de file du parti sioniste national-conservateur.
Sur la reconnaissance de l'Etat palestinien
Le Premier ministre israélien moque la décision de la France, de la Grande-Bretagne, de l'Australie ou encore du Canada de reconnaitre l'existence d'un Etat palestinien. Netanyahou affirme que le 7 octobre, «95% des Palestiniens ont dansé sur les toits de leurs maisons».
«Le message porté aux Palestiniens est très clair: tuer des juifs, cela rapporte!»
Netanyahu réfute les accusations de génocide et de famine
Le Premier ministre israélien traite les accusations de génocide, récemment portées par la Commission d'enquête internationale indépendante de l'ONU sur le territoire palestinien occupé, comme une «blague».
«Prenez les accusations fausses de génocide, Israël est accusé de cibler des civils, mais rien n'est moins vrai», a-t-il assuré, soulignant qu'Israël prendrait des mesures pour éviter les victimes civiles.
Il a aussi assurer ne pas affamer la population, traitant les accusations de famine comme une autre «blague», puisqu'Israël ferait «tout son possible» pour nourrir la population de Gaza. Netanyahu qualifie ces accusations de «mensonges antisémites». Quant au mandat d'arrêt international à son encontre, il parle de «plaisanterie».
«Le Hamas utilise les civils comme boucliers humains et comme accessoire pour leur guerre de propagande dégoûtante contre Israël, propagande que les médias européens avalent tout cru», a-t-il ajouté, dénonçant également le fait que de nombreux pays ont «cédé» au Hamas en reconnaissant l'Etat de Palestine.
Un quiz sur les «ennemis» des Etats-Unis
Avec la volonté de faire comprendre que le Hamas serait l'ennemi du monde entier, et en particulier des Etats-Unis, le Premier ministre israélien présente à son auditoire un quiz sur pancarte, avec cette question: «Qui crie 'Mort aux Etats-Unis?'»
«Imaginez un régime qui prend 40'000 otages américains, lance Netanyahu à la tribune. Que feraient les Etats-Unis? Ils désintégreraient cet ennemi. Voici ce qu'Israël fait à Gaza.»
Le discours de Netanyahu à l'ONU commence
Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu est monté vendredi sur la tribune des Nations Unies à New York sous les applaudissements de ses partisans invités dans le public. Il a été hué par certaines délégations qui ont quitté la salle en masse.
Les délégués ont été rappelés à l'ordre lorsque Netanyahu a commencé son discours, le premier de la journée à l'Assemblée générale annuelle de l'ONU.
La reconstruction de Gaza devra se faire avec l'UNRWA, juge Philippe Lazzarini
Tout effort de reconstruction de Gaza devra compter avec l'agence onusienne pour les réfugiés palestiniens (UNRWA), même si elle est accusée par Israël de complicité avec le Hamas, assure jeudi son patron, le Suisse Philippe Lazzarini, dans un entretien à l'AFP.
«L'UNRWA est présent à Gaza avec 12'000 employés en ce moment. Chaque jour, contre vents et marées, notre personnel continue d'assurer les soins de santé primaires», rapporte Philippe Lazzarini, qui dirige l'agence depuis 2020. «L'UNRWA est certainement l'organisme qui possède la meilleure expertise et les effectifs les plus solides en matière de soins de santé primaires et d'éducation», poursuit-il.
«Nous avons un réservoir de professeurs, et je crois fermement que le jour où nous parvenons à un cessez-le-feu, notre priorité devra être de ramener des centaines de milliers d'enfants dans le système éducatif» dit Philippe Lazzarini.
Il se montre par ailleurs cinglant à l'égard de l'initiative de distribution d'aide à Gaza soutenue par les États-Unis et Israël, la Gaza Humanitarian Foundation, qu'il qualifie de «piège mortel» et d'«abomination». «Depuis que cette fondation a été mise en place à Gaza (...) la faim a commencé à se propager, au point que nous avons dû déclarer l'état de famine», a-t-il affirmé.
Source: AFP
Microsoft bloque des accès d'une unité israélienne accusée de surveillance de masse de civils palestiniens
Microsoft a annoncé jeudi avoir désactivé l'accès d'une unité militaire israélienne à certains services de sa plateforme en ligne Azure, après avoir enquêté sur des accusations d'utilisation de ses technologies pour la surveillance massive de civils palestiniens.
Cette décision intervient au terme d'une enquête interne déclenchée début août par un article du quotidien britannique The Guardian, selon lequel une branche du renseignement militaire israélien, l'unité 8200, aurait utilisé Azure «pour stocker des données téléphoniques interceptées à travers une surveillance large ou massive de civils à Gaza et en Cisjordanie» occupée.
«Nous avons trouvé des preuves qui corroborent certaines parties du reportage du Guardian», a déclaré Brad Smith, président de Microsoft, dans un message aux employés publié en ligne. «Nous ne fournissons pas de technologies destinées à faciliter la surveillance de masse de civils», a-t-il assuré.
Selon son président, Microsoft a passé en revue cette décision avec le ministère israélien de la Défense, ainsi que les mesures prises par le géant technologique américain pour garantir sa mise en conformité. «Cela n'a pas d'impact sur le travail important que Microsoft continue de faire pour protéger la cybersécurité d'Israël et d'autres pays du Moyen-Orient», a déclaré Brad Smith.
Source: AFP
Trump dit qu'un accord sur Gaza est «assez proche» après avoir parlé à Netanyahu
Donald Trump a assuré jeudi qu'un accord sur Gaza était «assez proche», en disant s'être entretenu dans la journée avec le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu. «Nous sommes assez proches d'avoir un accord sur Gaza et peut-être même la paix», a dit le président américain.
Donald Trump a également affirmé jeudi qu'il ne «permettrait pas à Israël d'annexer la Cisjordanie» occupée, une mesure réclamée par des ministres israéliens d'extrême droite en représailles à la reconnaissance d'un État palestinien par plusieurs pays.
«Je ne permettrai pas à Israël d'annexer la Cisjordanie. Non, je ne le permettrai pas. Cela n'arrivera pas», a déclaré le président américain, qui n'avait pas encore pris publiquement position sur le sujet, avant de répéter: «Je ne permets pas à Israël d'annexer la Cisjordanie. Cela suffit comme ça. Il est temps d'arrêter maintenant.»
Source: AFP
Un comité valide la nomination à la tête du Shin Bet du candidat de Netanyahu
La nomination du général David Zini, proposée par Benjamin Netanyahu, à la tête du Shin Bet, le service israélien de sécurité intérieure, a été validée jeudi par le comité chargé des nominations des hauts fonctionnaires, a annoncé le bureau du Premier ministre.
La décision de M. Netanyahu en mai de nommer le général Zini à ce poste avait été jugée «illégale» par la procureure de l'Etat, mais la commission en a jugé autrement et validé la nomination annoncée par le gouvernement.
Cette décision met fin à la saga autour de cette nomination controversée, M. Netanyahu étant suspecté de conflit d'intérêts dans le choix du chef du Shin Bet, en raison d'un enquête menée par ce service sur certains de ses proches, soupçonnés d'avoir touché des pots-de-vin du Qatar.
Source: AFP
La reconstruction de Gaza devra se faire avec l'UNRWA, juge Philippe Lazzarini
Tout effort de reconstruction de Gaza devra compter avec l'agence onusienne pour les réfugiés palestiniens (UNRWA), même si elle est accusée par Israël de complicité avec le Hamas, assure jeudi son patron, le Suisse Philippe Lazzarini, dans un entretien à l'AFP.
«L'UNRWA est présent à Gaza avec 12'000 employés en ce moment. Chaque jour, contre vents et marées, notre personnel continue d'assurer les soins de santé primaires», rapporte Philippe Lazzarini, qui dirige l'agence depuis 2020. «L'UNRWA est certainement l'organisme qui possède la meilleure expertise et les effectifs les plus solides en matière de soins de santé primaires et d'éducation», poursuit-il.
«Nous avons un réservoir de professeurs, et je crois fermement que le jour où nous parvenons à un cessez-le-feu, notre priorité devra être de ramener des centaines de milliers d'enfants dans le système éducatif» dit Philippe Lazzarini.
Il se montre par ailleurs cinglant à l'égard de l'initiative de distribution d'aide à Gaza soutenue par les États-Unis et Israël, la Gaza Humanitarian Foundation, qu'il qualifie de «piège mortel» et d'«abomination». «Depuis que cette fondation a été mise en place à Gaza (...) la faim a commencé à se propager, au point que nous avons dû déclarer l'état de famine», a-t-il affirmé.
Source: AFP
Microsoft bloque des accès d'une unité israélienne accusée de surveillance de masse de civils palestiniens
Microsoft a annoncé jeudi avoir désactivé l'accès d'une unité militaire israélienne à certains services de sa plateforme en ligne Azure, après avoir enquêté sur des accusations d'utilisation de ses technologies pour la surveillance massive de civils palestiniens.
Cette décision intervient au terme d'une enquête interne déclenchée début août par un article du quotidien britannique The Guardian, selon lequel une branche du renseignement militaire israélien, l'unité 8200, aurait utilisé Azure «pour stocker des données téléphoniques interceptées à travers une surveillance large ou massive de civils à Gaza et en Cisjordanie» occupée.
«Nous avons trouvé des preuves qui corroborent certaines parties du reportage du Guardian», a déclaré Brad Smith, président de Microsoft, dans un message aux employés publié en ligne. «Nous ne fournissons pas de technologies destinées à faciliter la surveillance de masse de civils», a-t-il assuré.
Selon son président, Microsoft a passé en revue cette décision avec le ministère israélien de la Défense, ainsi que les mesures prises par le géant technologique américain pour garantir sa mise en conformité. «Cela n'a pas d'impact sur le travail important que Microsoft continue de faire pour protéger la cybersécurité d'Israël et d'autres pays du Moyen-Orient», a déclaré Brad Smith.
Source: AFP
Trump dit qu'un accord sur Gaza est «assez proche» après avoir parlé à Netanyahu
Donald Trump a assuré jeudi qu'un accord sur Gaza était «assez proche», en disant s'être entretenu dans la journée avec le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu. «Nous sommes assez proches d'avoir un accord sur Gaza et peut-être même la paix», a dit le président américain.
Donald Trump a également affirmé jeudi qu'il ne «permettrait pas à Israël d'annexer la Cisjordanie» occupée, une mesure réclamée par des ministres israéliens d'extrême droite en représailles à la reconnaissance d'un État palestinien par plusieurs pays.
«Je ne permettrai pas à Israël d'annexer la Cisjordanie. Non, je ne le permettrai pas. Cela n'arrivera pas», a déclaré le président américain, qui n'avait pas encore pris publiquement position sur le sujet, avant de répéter: «Je ne permets pas à Israël d'annexer la Cisjordanie. Cela suffit comme ça. Il est temps d'arrêter maintenant.»
Source: AFP
Un comité valide la nomination à la tête du Shin Bet du candidat de Netanyahu
La nomination du général David Zini, proposée par Benjamin Netanyahu, à la tête du Shin Bet, le service israélien de sécurité intérieure, a été validée jeudi par le comité chargé des nominations des hauts fonctionnaires, a annoncé le bureau du Premier ministre.
La décision de M. Netanyahu en mai de nommer le général Zini à ce poste avait été jugée «illégale» par la procureure de l'Etat, mais la commission en a jugé autrement et validé la nomination annoncée par le gouvernement.
Cette décision met fin à la saga autour de cette nomination controversée, M. Netanyahu étant suspecté de conflit d'intérêts dans le choix du chef du Shin Bet, en raison d'un enquête menée par ce service sur certains de ses proches, soupçonnés d'avoir touché des pots-de-vin du Qatar.
Source: AFP