Netanyahu aurait limogé le chef du Conseil national de sécurité
Le conseiller à la sécurité nationale israélien, Tzachi Hanegbi, a annoncé mardi avoir été limogé par le Premier ministre Benjamin Netanyahu.
«Le Premier ministre Netanyahu m'a informé aujourd'hui de son intention de nommer un nouveau chef du Conseil national de sécurité», déclare Tzachi Hanegbi dans un communiqué transmis à l'AFP, ajoutant que son mandat prenait fin par conséquent «aujourd'hui».
Source: AFP
JD Vance «très optimiste» sur le maintien du cessez-le-feu à Gaza
«Nous nous en sortons très bien» pour l'instauration du cessez-le-feu dans la bande de Gaza, a estimé mardi le vice-président américain JD Vance depuis Israël.
«Chaque fois qu'il y a un acte de violence, il y a cette tendance à dire: 'oh, c'est la fin du cessez-le-feu, c'est la fin du plan de paix'», a déclaré lors d'une conférence de presse M. Vance, deux jours après des violences et des bombardements meurtriers à Gaza qui ont illustré la fragilité du cessez-le-feu entré en vigueur à Gaza le 10 octobre. «Ce n'est pas la fin. C'est en fait exactement comme cela doit se passer lorsque vous avez des personnes qui se détestent, qui se sont combattues pendant très longtemps. Nous nous en sortons très bien», a ajouté le dirigeant américain.
Pas de troupes américaines à Gaza
JD Vance a également indiqué que Washington n'a pas fixé de date butoir pour le désarmement du Hamas et n'a pas l'intention de lancer un ultimatum sur ce point pour l'instant. «Le Hamas doit se conformer à l'accord et si le Hamas ne se conforme pas à l'accord, de très mauvaises choses vont se produire, mais je ne vais pas faire ce que le président des Etats-Unis a refusé de faire jusqu'à présent, c'est-à-dire fixer une date butoir explicite, car [...] ces choses-là sont difficiles», a commenté M. Vance.
Le vice-président américain a aussi annoncé que les Etats-Unis n'enverront pas de troupes pour surveiller l'application du cessez-le-feu: «Il n'y aura pas de troupes américaines sur le terrain à Gaza».
Source: AFP
Trump dit que ses alliés au Moyen-Orient sont prêts à envoyer des troupes pour «redresser» le Hamas
Donald Trump a assuré mardi que ses alliés au Moyen-Orient et autour étaient prêts à envoyer, à sa demande, des troupes dans la bande de Gaza pour «redresser» le Hamas si le mouvement palestinien ne mettait pas fin à ses violations de l'accord de cessez-le-feu.
«Nombre de nos désormais grands alliés au Moyen-Orient, et dans les zones alentour, m'ont explicitement et fermement (...) informé qu'ils accueilleraient favorablement l'occasion, à ma demande, d'entrer à Gaza en force et 'redresser' le Hamas s'il continuait à mal se conduire, en violation de leur accord avec nous» a indiqué le président américain sur sa plateforme Truth Social.
«Il y a encore de l'espoir que le Hamas fera ce qu'il faut. S'ils ne le font pas, la fin du Hamas sera RAPIDE, TERRIBLE ET BRUTALE!», a ajouté Donald Trump, qui avait déjà averti lundi que le mouvement islamiste palestinien serait «éradiqué» s'il ne respectait pas l'accord conclu avec Israël sur Gaza.
Source: AFP
Le Hamas dit qu'il rendra deux dépouilles d'otages à Israël à 18H00 GMT
La branche armée du Hamas a annoncé qu'elle rendrait mardi à 18h00 GMT les dépouilles de deux otages sur les 15 qui sont encore détenus dans la bande de Gaza, selon un communiqué.
Dans le cadre de l'échange entre otages et prisonniers convenu dans l'accord de cessez-le-feu en vigueur depuis le 10 octobre, «les Brigades Ezzedine al-Qassam remettront les corps de deux prisonniers israéliens qui ont été exhumés aujourd'hui (mardi, ndlr) dans la bande de Gaza», dit le communiqué.
Source: AFP
D'importantes coupures d'électricité dans le nord de l'Ukraine après de nouvelles frappes russes
La ville de Tcherniguiv et une partie de la région éponyme, dans le nord de l'Ukraine, étaient privée d'électricité et parfois de l'eau du robinet mardi, après des frappes russes, a indiqué l'administration de ce territoire.
«En raison d'une attaque nocturne, la ville de Tcherniguiv et les communautés du nord de la région sont privées d'électricité. Divers hôpitaux, établissements du secteur social et administrations municipales fonctionnent grâce à l'alimentation électrique de secours», a précisé le gouverneur de la région, Viatcheslav Tchaus, sur Telegram.
Les réparations sont impossibles
Si les opérateurs mettent tout en oeuvre pour un retour à la normale le plus rapidement possible, «dans certains secteurs, les travaux de réparation sont impossibles en raison de la menace de nouvelles attaques», a-t-il souligné.
La Russie a récemment intensifié ses frappes sur le réseau énergétique ukrainien à l'approche de l'hiver. Cela a contraint les autorités ukrainiennes à réduire la consommation et à imposer dans de nombreux endroits des coupures d'électricité d'urgence afin de préserver le réseau.
«Les Russes prennent délibérément pour cible les installations énergétiques de la région de Tcherniguiv, et ce de manière particulièrement intensive depuis deux mois», a déploré à la télévision ukrainienne Andriï Podorvan, un conseiller de Viatcheslav Tchaus.
Source: AFP
Le chef des renseignements égyptiens se rend mardi en Israël
Le chef des renseignements égyptiens, Hassan Rachad, se rend mardi en Israël, pour rencontrer des officiels israéliens et l'émissaire américain Steve Witkoff, sur fond d'efforts diplomatiques pour maintenir le cessez-le-feu à Gaza, a rapporté Extra News, une télévision égyptienne liée à l'Etat.
Le rôle de Hassan Rachad dans les négociations ayant conduit au cessez-le feu, en vigueur depuis le 10 octobre, entre Israël et le Hamas avait été publiquement loué par le président américain Donald Trump, lors du sommet de Charm el-Cheikh sur Gaza le 12 octobre.
Source: AFP
Otages à Gaza: la dépouille rendue lundi identifiée comme celle de Tal Haïmi
Israël a indiqué mardi que la treizième dépouille d'otage rendue la veille à Gaza par le Hamas a été identifiée comme celle de Tal Haïmi, un sous-officier tué le 7 octobre 2023.
«A l'issue du processus d'identification mené par l'Institut national de médecine légale [...] des représentants de [l'armée] ont informé la famille de l'otage, le sergent-chef Tal Haïmi que leur proche avait été ramené en Israël et que son identification avait été achevée», indique le bureau du Premier ministre dans un communiqué.
Tal Haïmi, âgé de 41 ans, commandant de la milice de défense du kibboutz Nir Yitzhak, a été tué lors de l'attaque du Hamas sur Israël, le 7 octobre 2023 qui a déclenché la guerre Gaza. Son corps avait été emmené ce jour là dans Gaza pour servir d'otage.
Source: AFP
Des émissaires américains rencontrent Netanyahu après des violences
Des émissaires de Donald Trump ont rencontré lundi en Israël le Premier ministre Benjamin Netanyahu au lendemain de violences meurtrières dans la bande de Gaza. Après des frappes israéliennes dimanche à Gaza en réponse, selon Israël, à des attaques du Hamas, que ce dernier dément, le président américain a assuré que le cessez-le-feu qu'il a parrainé était toujours en vigueur.
Ses émissaires, Steve Witkoff et Jared Kushner, arrivés lundi en Israël, ont rencontré Netanyahu «pour discuter des derniers développements», selon la porte-parole du gouvernement israélien. Steve Witkoff et Jared Kushner ne se sont pas exprimé après cette rencontre.
JD Vance est, lui, attendu mardi en Israël. Netanyahu a indiqué qu'il discuterait avec lui «des défis de sécurité auxquels nous faisons face et des opportunités diplomatiques qui s'offrent à nous».
Source: ATS
L'armée israélienne dit qu'un cercueil a été remis à la Croix-Rouge
L'armée israélienne a indiqué lundi soir que la dépouille d'un otage retenue dans la bande de Gaza, dont le Hamas avait annoncé plus tôt la restitution, avait été remise à la Croix-Rouge, selon un communiqué.
«Selon les informations fournies par la Croix-Rouge, un cercueil d'un otage décédé lui a été remis et est en route vers» la zone du territoire palestinien où sont positionnées les troupes israéliennes. Avant cette remise, le Hamas a restitué à Israël 12 corps d'otages retenus, sur les 28 qu'il s'est engagé à rendre à Israël dans le cadre de l'accord de cessez-le-feu dans la bande de Gaza.
Source: AFP
Trump assure que le Hamas sera «éradiqué» s'il viole l'accord de cessez-le-feu
Donald Trump a assuré lundi que le Hamas serait "éradiqué" s'il ne respectait pas l'accord de cessez-le-feu dans la bande de Gaza, après qu'Israël a dénoncé dimanche des violations de la trêve par le mouvement islamiste palestinien, qui les a démenties.
«Nous avons passé un accord avec le Hamas selon lequel ils vont bien se tenir et si ce n'est pas le cas, nous allons les éradiquer, si nécessaire. Ils seront éradiqués et ils le savent», a déclaré le président américain à des journalistes, aux côtés du Premier ministre australien Anthony Albanese qu'il recevait à la Maison Blanche.
Source: AFP