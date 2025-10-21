JD Vance «très optimiste» sur le maintien du cessez-le-feu à Gaza

«Nous nous en sortons très bien» pour l'instauration du cessez-le-feu dans la bande de Gaza, a estimé mardi le vice-président américain JD Vance depuis Israël.

«Chaque fois qu'il y a un acte de violence, il y a cette tendance à dire: 'oh, c'est la fin du cessez-le-feu, c'est la fin du plan de paix'», a déclaré lors d'une conférence de presse M. Vance, deux jours après des violences et des bombardements meurtriers à Gaza qui ont illustré la fragilité du cessez-le-feu entré en vigueur à Gaza le 10 octobre. «Ce n'est pas la fin. C'est en fait exactement comme cela doit se passer lorsque vous avez des personnes qui se détestent, qui se sont combattues pendant très longtemps. Nous nous en sortons très bien», a ajouté le dirigeant américain.

Pas de troupes américaines à Gaza

JD Vance a également indiqué que Washington n'a pas fixé de date butoir pour le désarmement du Hamas et n'a pas l'intention de lancer un ultimatum sur ce point pour l'instant. «Le Hamas doit se conformer à l'accord et si le Hamas ne se conforme pas à l'accord, de très mauvaises choses vont se produire, mais je ne vais pas faire ce que le président des Etats-Unis a refusé de faire jusqu'à présent, c'est-à-dire fixer une date butoir explicite, car [...] ces choses-là sont difficiles», a commenté M. Vance.

Le vice-président américain a aussi annoncé que les Etats-Unis n'enverront pas de troupes pour surveiller l'application du cessez-le-feu: «Il n'y aura pas de troupes américaines sur le terrain à Gaza».

