L'ONU demande à Washington d'annuler ses sanctions contre une rapporteure spéciale

L'ONU a demandé jeudi aux Etats-Unis de revenir sur sa décision d'imposer des sanctions à l'encontre d'une experte de l'ONU qui a critiqué la politique américaine depuis la guerre à Gaza et accusé Israël de «génocide».

«J'exhorte les Etats-Unis à lever rapidement les sanctions» contre Francesca Albanese, la rapporteure spéciale pour les Territoires palestiniens, a indiqué le Haut-Commissaire de l'ONU aux droits de l'homme Volker Türk dans un communiqué.

«Les attaques et les menaces à l'encontre des titulaires de mandat au titre des procédures spéciales, ainsi que des institutions clés telles que la Cour pénale internationale, doivent cesser», a-t-il ajouté.

Le chef de la diplomatie américaine, Marco Rubio, a annoncé mercredi que les Etats-Unis – qui boycottent le Conseil des droits de l'homme de l'Onu depuis le retour de Donald Trump à la Maison Blanche – imposeront des sanctions contre la rapporteuse. Il a mis en cause sur X ses «efforts illégitimes et honteux visant à inciter la Cour pénale internationale à prendre des mesures contre des responsables, des entreprises et des dirigeants américains et israéliens». Il n'a pas détaillé les sanctions.

