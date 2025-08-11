il y a 51 minutes

En Israël, l'opposition appelle à la grève dimanche en soutien aux otages à Gaza

Le chef de l'opposition israélienne, Yair Lapid, a appelé mardi à une grève de solidarité avec les otages israéliens à Gaza, pour dimanche prochain, rejoignant de premiers appels en ce sens des familles des captifs.

«Faites grève dimanche», a lancé Yair Lapid sur son compte X, précisant s'adresser «même à ceux qui soutiennent le gouvernement» de Benjamin Netanyahu. «Ce n'est pas une question de querelle ou de politique. Faites le par solidarité», avec les otages du 7 Octobre encore aux mains du Hamas et de son allié du Jihad islamique dans la bande de Gaza et leurs proches. «Ce sont les familles qui l'ont demandé et (...) c'est une raison suffisante», a-t-il ajouté.

Le 10 août, une vingtaine de parents d'otages avaient appelé à une grève générale pour dimanche prochain, et lundi, le Forum des familles d'otages, principale organisation représentant les proches des captifs, a appelé à «mettre le pays» à l'arrêt à cette date, dans un communiqué.

Source: AFP