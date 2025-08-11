En Israël, l'opposition appelle à la grève dimanche en soutien aux otages à Gaza
Le chef de l'opposition israélienne, Yair Lapid, a appelé mardi à une grève de solidarité avec les otages israéliens à Gaza, pour dimanche prochain, rejoignant de premiers appels en ce sens des familles des captifs.
«Faites grève dimanche», a lancé Yair Lapid sur son compte X, précisant s'adresser «même à ceux qui soutiennent le gouvernement» de Benjamin Netanyahu. «Ce n'est pas une question de querelle ou de politique. Faites le par solidarité», avec les otages du 7 Octobre encore aux mains du Hamas et de son allié du Jihad islamique dans la bande de Gaza et leurs proches. «Ce sont les familles qui l'ont demandé et (...) c'est une raison suffisante», a-t-il ajouté.
Le 10 août, une vingtaine de parents d'otages avaient appelé à une grève générale pour dimanche prochain, et lundi, le Forum des familles d'otages, principale organisation représentant les proches des captifs, a appelé à «mettre le pays» à l'arrêt à cette date, dans un communiqué.
Source: AFP
Le fonds souverain norvégien annonce vendre ses parts dans 11 entreprises israéliennes
Le fonds souverain de Norvège, le plus important au monde, a annoncé lundi se séparer de ses parts dans 11 entreprises israéliennes après des révélations sur sa participation dans un fabricant israélien de moteurs équipant des avions de chasse, en pleine guerre à Gaza.
«Ces mesures ont été prises en réponse à des circonstances extraordinaires. La situation à Gaza constitue une grave crise humanitaire. Nous sommes investis dans des entreprises qui exercent leurs activités dans un pays en guerre, et les conditions en Cisjordanie et à Gaza se sont récemment détériorées», a annoncé son chef Nicolai Tangen, cité dans un communiqué.
Source: AFP
Un graffiti contre la guerre à Gaza sur le mur des Lamentations à Jérusalem
Un graffiti en hébreu proclamant «Il y a une Shoah à Gaza» a été découvert lundi matin sur une partie isolée du mur des Lamentations à Jérusalem, ainsi que sur la façade de la Grande Synagogue de la ville. La police a arrêté un suspect de 27 ans, résident de Jérusalem, qui doit comparaître pour prolongation de détention. Le rabbin du mur, Shmuel Rabinovitch, a dénoncé une «profanation» et rappelé qu’«un lieu saint n’est pas un endroit pour exprimer des protestations». Les inscriptions ont été effacées dans la matinée.
L’acte a suscité une condamnation unanime en Israël, de l’extrême droite à l’opposition. Le ministre de la Sécurité nationale Itamar Ben Gvir s’est dit «choqué», tandis que Bezalel Smotrich a jugé que les auteurs «ont oublié ce que signifie être juif». L’ancien ministre de la Défense Benny Gantz a parlé d’un «crime contre tout le peuple juif», et le député travailliste Gilad Kariv a dénoncé «la pire manière» de sensibiliser à la fin de la guerre, bien qu’il partage cet objectif.
Source: AFP
Macron donne «la priorité» à «une mission de stabilisation sous mandat de l'ONU»
Emmanuel Macron a dénoncé lundi «un désastre annoncé» après l’annonce par Israël d’un plan de conquête de la ville de Gaza et de réoccupation de certaines zones, estimant que cette stratégie condamnerait otages et civils à rester les premières victimes du conflit. Il a critiqué «une fuite en avant dans la guerre permanente» et réagi pour la première fois au projet du gouvernement de Benjamin Netanyahu, qui affirme vouloir ainsi mettre fin à la guerre contre le Hamas.
Le président français a réitéré sa proposition d’une «mission de stabilisation sous mandat de l’ONU» pour lutter contre le terrorisme, protéger les populations civiles et préparer une gouvernance de paix à Gaza. Inspirée d’un accord préalable avec l’Arabie saoudite et soutenue par 17 pays, cette mission viserait aussi à transférer les responsabilités sécuritaires à l’Autorité palestinienne et à encadrer un futur cessez-le-feu.
Source: AFP
Les journalistes ne doivent «jamais être ciblés en temps de guerre» (CPJ)
Les journalistes «ne doivent jamais être ciblés en temps de guerre», a déclaré lundi le Comité pour la protection des journalistes (CPJ), au lendemain de la mort de cinq employés de la chaîne qatarie Al Jazeera et d'un pigiste palestinien dans une frappe israélienne à Gaza.
«Les journalistes sont des civils» et les cibler en temps de guerre «est un crime de guerre», a déclaré Jodie Ginsberg, la directrice de cette ONG. L'une des victimes, Anas al-Sharif, reporter d'Al Jazeera, qu'Israël a dit avoir ciblé en le qualifiant de «terroriste», était une figure des correspondants couvrant au quotidien le conflit à Gaza.
Source: AFP
RSF dénonce «l'assassinat» d'un journaliste d'Al Jazeera
L'organisation de défense de la presse Reporters sans frontières (RSF) a dénoncé lundi «avec force et colère l'assassinat revendiqué» par l'armée israélienne d'un journaliste de la chaîne Al Jazeera dans la bande de Gaza.
«Anas al-Sharif, l'un des journalistes les plus célèbres de la bande de Gaza, était la voix de la souffrance imposée par Israël aux Palestiniens de Gaza», a estimé l'ONG dans un communiqué transmis à l'AFP, en demandant une «action forte de la communauté internationale pour stopper l'armée israélienne».
Al Jazeera, chaîne basée au Qatar, a annoncé dimanche la mort de cinq de ses journalistes lors d'une frappe israélienne dans la bande de Gaza. Parmi eux, Anas al-Sharif, 28 ans, reporter bien connu de ses téléspectateurs, que l'armée israélienne a reconnu avoir ciblé en le qualifiant de «terroriste». Les autres morts sont le correspondant Mohammed Qreiqeh, ainsi que des cameramen, Ibrahim Zaher, Mohammed Noufal et Moamen Aliwa.
Selon RSF, près de 200 journalistes ont été tués dans la guerre lancée en représailles à la sanglante attaque du mouvement palestinien Hamas du 7 octobre 2023.
Source: AFP
Greta Thunberg et d'autres militants partiront de nouveau pour Gaza
Une nouvelle flottille chargée d'aide humanitaire prendra la mer depuis plusieurs ports méditerranéens à destination de Gaza pour "briser le blocus israélien illégal", a fait savoir dimanche soir la militante suédoise Greta Thunberg, qui en fera partie.
«Le 31 août, nous lançons la plus grande tentative jamais réalisée pour briser le blocus israélien illégal de Gaza, avec des dizaines de bateaux partant d'Espagne. Nous en rejoindrons des dizaines d'autres le 4 septembre, partant de Tunisie et d'autres ports», a-t-elle écrit sur Instagram.
Humanitaires, médecins, artistes – parmi lesquels l'actrice américaine Susan Sarandon, l'acteur suédois Gustaf Skarsgård ou encore l'acteur irlandais Liam Cunningham – ainsi que d'autres militants issus de 44 pays prendront part à cette initiative baptisée «Global Sumud Flotilla», selon le site de l'organisateur. Le nombre de bateaux qui iront à Gaza n'a pas été précisé.
Source: ATS
Les familles d'otages appellent à la grève générale en Israël
Les familles des otages israéliens toujours aux mains du Hamas appellent à la grève générale à partir du dimanche 17 août. «Dimanche prochain, nous ferons tous une pause et dirons: 'ça suffit, arrêtez la guerre, libérez les otages.' C'est entre nos mains», confie au Times of Israel Reut Recht-Edri, qui a perdu son fils dans l'attaque du 7 octobre 2023.
Citoyens, associations, syndicats et entreprises sont concernés. Cette rare protestation dénonce le plan de Netanyahu d’occuper Gaza. Anat Angrest, mère d’un otage, appelle les chefs d’entreprise à ne pas rester silencieux, car «le silence tue nos enfants».
Source: franceinfo
L'Australie va reconnaître l'Etat de Palestine
L'Australie va reconnaître l'Etat de Palestine à l'occasion de l'Assemblée générale de l'ONU en septembre, a annoncé le Premier ministre Anthony Albanese lundi.
«La paix ne peut être que temporaire» tant que les Israéliens et les Palestiniens ne disposent pas de leurs Etats, a déclaré le chef du gouvernement travailliste à la presse, ajoutant: «L'Australie va reconnaître le droit du peuple palestinien à un Etat qui lui est propre.»
Al Jazeera annonce la mort de cinq de ses journalistes dans une frappe israélienne «ciblée» à Gaza
Al Jazeera a annoncé que cinq de ses journalistes, dont un correspondant très connu de ses téléspectateurs, avaient été tués dimanche dans une frappe israélienne sur leur tente à Gaza.
«Le journaliste d'Al Jazeera Anas al-Sharif a été tué avec trois collègues dans ce qui semble être une attaque ciblée israélienne, a déclaré le directeur de l'hôpital al-Shifa à Gaza-ville», a rapporté la chaîne basée au Qatar.
L'armée israélienne a confirmé avoir ciblé Anas al-Sharif, qu'elle a qualifié de «terroriste» qui «se faisait passer pour un journaliste». Anas al-Sharif était l'un des visages les plus connus parmi les correspondants couvrant au quotidien la guerre à Gaza, lancée en représailles à la sanglante attaque du Hamas du 7 octobre 2023.
La chaîne a fait état de quatre autres victimes: le correspondant «Mohammed Qreiqeh ainsi que les cameramen Ibrahim Zaher, Mohammed Noufal et Moamen Aliwa.»
Source: AFP
Le Hamas accuse Netanyahu de dire «une série de mensonges» dans sa conférence de presse
Le Hamas a accusé dimanche Benjamin Netanyahu de dire «une série de mensonges» au cours d'une conférence de presse dans laquelle il a notamment affirmé que le plan d'Israël pour conquérir la ville de Gaza était le «meilleur moyen de terminer la guerre».
Le Premier ministre israélien, Benjamin «Netanyahu continue de mentir, de tromper et de chercher à induire le public en erreur. Tout ce qu'il a dit lors de la conférence de presse constitue une série de mensonges. Il est incapable d'affronter la vérité et à la place, il s'emploie à la déformer et à la dissimuler», a déclaré à l'AFP Taher al-Nounou, conseiller pour les médias du chef du bureau politique du Hamas.
Source: AFP
