L'Egypte accueillera une conférence sur la reconstruction de Gaza après un cessez-le-feu
Le Premier ministre égyptien Moustafa Madbouly a annoncé lundi que son pays accueillerait une conférence sur la reconstruction de Gaza dès qu'un cessez-le-feu serait en place dans le territoire palestinien ravagé.
«L'Egypte accueillera, dès qu'un cessez-le-feu sera trouvé, une conférence internationale de reconstruction de la bande de Gaza pour mobiliser les fonds nécessaires pour le plan de reconstruction arabo-islamique», a-t-il déclaré lors d'une conférence sur la solution à deux Etats, au siège de l'ONU à New York.
Source: AFP
Le Canada juge «nécessaire» la reconnaissance da Palestine «sans se faire d'"illusion»
Le Premier ministre canadien Mark Carney a dit lundi ne se faire «aucune illusion» sur l'impact concret qu'aura la reconnaissance de l'Etat de Palestine, mais a jugé «nécessaire» de contrer un gouvernement israélien opposé à son existence.
Le Canada fait partie d'un groupe de pays occidentaux, incluant le Royaume-Uni, l'Australie et le Portugal, qui ont reconnu l'Etat palestinien dimanche, alors qu'Emmanuel Macron l'a fait lundi depuis la tribune des Nations Unies, à l'ouverture de son Assemblée générale annuelle à New York.
«Nous ne nous faisons aucune illusion: cela n'est pas une panacée», a dit Mark Carney lors d'un forum organisé par un centre de réflexion américain à New York, se disant conscient que l'annonce de la reconnaissance aura un effet limité, surtout face à l'opposition franche d'Israël et des Etats-Unis.
Le Premier ministre canadien l'a toutefois estimée «nécessaire» puisque la capacité «d'autodétermination du peuple palestinien est en train d'être effacée».
Source: AFP
L'Espagne plaide pour l'adhésion pleine et entière d'un Etat palestinien à l'ONU
Le Premier ministre espagnol, Pedro Sanchez, fervent critique de l'offensive israélienne à Gaza, a appelé lundi à l'adhésion pleine et entière d'un Etat palestinien à l'ONU, où les Palestiniens ont le statut d'observateurs.
La conférence sur la solution à deux Etats, lors de laquelle la France et d'autres Etats ont reconnu l'Etat de Palestine, «n'est pas la fin du chemin, c'est seulement le début», a-t-il noté. «L'Etat de Palestine doit être membre de l'ONU», a-t-il plaidé, alors que cette adhésion pleine et entière a été bloquée par les Etats-Unis.
Source: AFP
«Le temps de la paix est venu»: la France reconnaît la Palestine à l'ONU
Emmanuel Macron a reconnu lundi «l'Etat de Palestine» au nom de la France, depuis la tribune de l'ONU, tentant de renforcer la pression sur Israël en faveur de «la paix», dans le cadre d'un mouvement historique mais à la portée encore avant tout symbolique.
«La France reconnaît aujourd'hui l'Etat de Palestine», «pour la paix entre le peuple israélien et le peuple palestinien», a déclaré solennellement sous les applaudissements le président français, à l'ouverture de la grand-messe annuelle des Nations unies à New York, qui sera dominée par la guerre à Gaza.
«Le temps est venu d'arrêter la guerre, les bombardements à Gaza, les massacres et les populations en fuite. (...) Le temps de la paix est venu, car nous sommes à quelques instants de ne plus pouvoir la saisir», a-t-il martelé.
Il a toutefois indiqué que l'établissement d'une ambassade de France dans un futur Etat palestinien serait conditionné à la libération des otages détenus à Gaza.
Source: AFP
L'armée israélienne dit avoir intercepté un projectile tiré de Gaza
«Un projectile tiré depuis la zone de la ville de Gaza a été intercepté par l'armée de l'air israélienne», a-t-elle indiqué dans un communiqué. Elle avait auparavant précisé que le tir visait le secteur de Nahal Oz, près de la frontière avec la bande de Gaza. Ce tir n'a pas été revendiqué.
Une habitante de Gaza-ville a signalé des bombardements «intenses» lundi, près d'une semaine après le début, le 16 septembre, de l'offensive israélienne sur cette ville, le plus grand centre urbain du territoire palestinien.
«Les bombardements sont intenses, avec des avions, des chars et des tirs de drones continus», a décrit cette Gazaouie, Saja Al-Kharoubi, 26 ans, qui vit dans le quartier d'Al-Daraj.
Source: ATS
Israël rejette la reconnaissance «unilatérale» d'un Etat palestinien par des pays occidentaux
Le Ministère israélien des Affaires étrangères a affirmé dimanche dans un communiqué rejeter la déclaration «unilatérale» de reconnaissance d'un Etat palestinien par des pays occidentaux.
«Israël rejette catégoriquement la déclaration unilatérale de reconnaissance d'un Etat palestinien faite par le Royaume-Uni et d'autres pays», déclare le Ministère. «Cette déclaration ne favorise pas la paix, mais au contraire, elle déstabilise davantage la région et compromet les chances de parvenir à une solution pacifique dans l'avenir», ajoute-t-il.
Source: AFP
Le président palestinien affirme que les reconnaissances d'un Etat palestinien sont un pas vers une paix «durable»
Le président palestinien Mahmoud Abbas a estimé dimanche que la reconnaissance par des pays occidentaux d'un Etat palestinien était un pas vers «une paix juste et durable», selon un communiqué de la présidence.
«Le Président de l'Etat palestinien, Mahmoud Abbas, salue l'annonce de la reconnaissance par le Royaume-Uni de l'Etat palestinien indépendant, affirmant qu'il s'agit d'un pas important et nécessaire vers la concrétisation d'une paix juste et durable», a indiqué la présidence dans un premier communiqué.
Il a souligné «que la reconnaissance» de ces pays «au droit du peuple palestinien à l'autodétermination, à la liberté et à l'indépendance ouvrira la voie à la mise en oeuvre de la solution à deux Etats, permettant à l'Etat palestinien de vivre aux côtés de l'Etat d'Israël dans la sécurité, la paix et la bonne entente».
Source: AFP
Un ministre israélien propose d'annexer la Cisjordanie en réponse aux reconnaissances d'un Etat palestinien
Le ministre israélien de la Sécurité nationale, Itamar Ben Gvir, a affirmé dimanche que son pays devait annexer la Cisjordanie en réaction à la reconnaissance d'un Etat palestinien par l'Australie, le Canada et la Grande-Bretagne.
«La reconnaissance d'un État palestinien par des pays comme le Royaume-Uni, le Canada et l'Australie (...) impose une réponse immédiate: l'annexion immédiate de la Judée-Samarie (nom employé par Israël pour désigner la Cisjordanie occupée, NDLR)», a-t-il affirmé dans un communiqué.
Source: AFP
Le Royaume-Uni et le Canada reconnaissent l'Etat de Palestine
Le Premier ministre britannique Keir Starmer a annoncé dimanche la reconnaissance officielle par le Royaume-Uni de l'Etat de Palestine afin de «raviver l'espoir de paix et une solution à deux Etats» entre Israéliens et Palestiniens.
«Aujourd'hui, pour raviver l'espoir de paix et d'une solution à deux États, je déclare clairement en tant que Premier ministre de ce grand pays, que le Royaume-Uni reconnaît officiellement l'État de Palestine», a annoncé Keir Starmer, dans une déclaration filmée publiée sur les réseaux sociaux.
L'Australie suit le pas
Le Canada a pris la même décision, selon le chef du gouvernement Mark Carney. «Le Canada reconnaît l'Etat de Palestine et offre de travailler en partenariat afin de porter la promesse d'un avenir pacifique pour l'Etat de Palestine et l'Etat d'Israël. Le Canada inscrit cette mesure dans le cadre d'un effort international concerté visant à préserver la possibilité d'une solution à deux Etats», affirme-t-il.
Tout comme l'Australie a annoncé dimanche le Premier ministre Anthony Albanese. «Ce faisant, l'Australie reconnaît les aspirations légitimes et de longue date du peuple de Palestine à un Etat qui lui soit propre», a-t-il expliqué dans un communiqué.
Source: AFP
Le Liban annonce un mort dans une frappe israélienne dans le sud du pays
Une personne a été tuée samedi dans une frappe israélienne sur le sud du Liban, a annoncé le ministère libanais de la Santé, malgré un cessez-le-feu en vigueur depuis près de dix mois entre Israël et le Hezbollah. «La frappe de l'ennemi israélien contre un véhicule sur la route d'Al-Khardali a tué une personne», a indiqué le ministère dans un communiqué.
Un journaliste de l'AFP a vu des secouristes intervenir dans la région de Marjayoun, où les restes calcinés d'un véhicule blanc gisaient au bord de la route.
Dans un communiqué, l'armée israélienne a affirmé avoir frappé et éliminé un terroriste du Hezbollah" qui «participait à des tentatives de collecte de renseignements» sur les troupes israéliennes dans le sud du Liban.
Source: AFP
