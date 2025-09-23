Le Canada juge «nécessaire» la reconnaissance da Palestine «sans se faire d'"illusion»

Le Premier ministre canadien Mark Carney a dit lundi ne se faire «aucune illusion» sur l'impact concret qu'aura la reconnaissance de l'Etat de Palestine, mais a jugé «nécessaire» de contrer un gouvernement israélien opposé à son existence.

Le Canada fait partie d'un groupe de pays occidentaux, incluant le Royaume-Uni, l'Australie et le Portugal, qui ont reconnu l'Etat palestinien dimanche, alors qu'Emmanuel Macron l'a fait lundi depuis la tribune des Nations Unies, à l'ouverture de son Assemblée générale annuelle à New York.

«Nous ne nous faisons aucune illusion: cela n'est pas une panacée», a dit Mark Carney lors d'un forum organisé par un centre de réflexion américain à New York, se disant conscient que l'annonce de la reconnaissance aura un effet limité, surtout face à l'opposition franche d'Israël et des Etats-Unis.

Le Premier ministre canadien l'a toutefois estimée «nécessaire» puisque la capacité «d'autodétermination du peuple palestinien est en train d'être effacée».

