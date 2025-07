Le Hamas aurait commis des crimes sexuels avec un «schéma génocidaire» lors du 7 Octobre

Un nouveau rapport israélien dénonce des crimes sexuels avec un «schéma génocidaire» commis par le Hamas lors de l'attaque du 7 octobre 2023 ainsi que sur des personnes prises en otage ce jour-là à Gaza, et propose un cadre légal pour des poursuites.

L'ancienne otage Ilana Gritzewsky après son témoignage lors d'une présentation d'un rapport du Projet Dinah, à Jérusalem, le 8 juillet 2025 Photo: keystone-sda.ch

«Il est établi que le Hamas a utilisé la violence sexuelle comme une arme tactique, dans le cadre d'un plan génocidaire et dans le but de terroriser et de déshumaniser la société israélienne», affirme le rapport «Projet Dinah» publié cette semaine.

«Les violences sexuelles étaient généralisées et systématiques» le 7-Octobre et elles ont eu lieu dans au moins six endroits différents, affirme encore cette enquête rédigée par des universitaires et juristes israéliennes.

Ce travail propose également un cadre juridique, basé sur le droit international, pour «établir la responsabilité pénale dans le contexte d'attaques massives motivées par une intention génocidaire».

Les conclusions de ce rapport se fondent sur des entretiens menés avec «une survivante d'une tentative de viol le 7-Octobre et 15 otages libéré(e)s qui ont subi ou été témoins de violences sexuelles», ainsi que des dizaines de témoins de violences commises le 7-Octobre, des secouristes et des personnes ayant participé à l'examen de corps de personnes tuées le jour de l'attaque.

Source: AFP