Israël conditionne la réouverture de Rafah au retour des dépouilles d'otages retenues à Gaza
Le poste-frontière de Rafah, entre Gaza et l'Egypte, restera fermé «jusqu'à nouvel ordre», a affirmé samedi le bureau du Premier ministre israélien, conditionnant sa réouverture à la remise des dépouilles d'otages encore retenues à Gaza par le Hamas.
Le Premier ministre Benjamin Netanyahu «a ordonné que le passage frontalier de Rafah reste fermé jusqu'à nouvel ordre», a indiqué son bureau dans un communiqué.
«Sa réouverture sera envisagée en fonction de la manière dont le Hamas s'acquittera de ses obligations en matière de restitution des otages et des corps des défunts, et de mise en oeuvre du cadre convenu», poursuit le texte.
Source: AFP
Le Hamas annonce qu'il rendra deux dépouilles samedi
La branche armée du Hamas a annoncé qu'elle remettrait samedi les dépouilles de deux otages retenus dans la bande de Gaza.
Les Brigades Ezzedine al-Qassam remettront à 19h00 GMT «les corps de deux prisonniers israéliens dont les dépouilles ont été retrouvées aujourd'hui dans la bande de Gaza», selon un communiqué diffusé sur leur chaîne Telegram.
Source: AFP
La Défense civile fait état de neuf morts dans des tirs israéliens vendredi
La Défense civile dans la bande de Gaza, qui opère sous l'autorité du Hamas, a fait état samedi de la mort de neuf personnes, toutes membres d'une même famille, tuées selon elle la veille dans des tirs israéliens contre un bus.
«En coordination avec le bureau de la Croix-Rouge, les équipes de la Défense civile ont pu récupérer neuf martyrs après que l'occupation israélienne a pris pour cible hier un bus transportant des déplacés à l'est du quartier Zeitoun» à Gaza-ville, a indiqué à l'AFP Mahmoud Bassal, porte-parole de la Défense civile. Mahmoud Bassal a déclaré que l'armée israélienne avait tiré «deux obus» sur leur véhicule depuis un char.
Les victimes, membres de la famille Chaabane selon M. Bassal, ont été tuées alors qu'elles «cherchaient à vérifier (l'état de) leur maison» après les bombardements israéliens durant la guerre. Parmi elles figurent «quatre enfants et trois femmes», a-t-il précisé.
Source: AFP
Israël restitue 15 dépouilles de Palestiniens à Gaza
Le ministère de la Santé à Gaza, placé sous l'autorité du Hamas, a indiqué samedi qu'Israël avait restitué 15 dépouilles de Palestiniens, portant à 135 le nombre de corps rapatriés depuis lundi dans la bande de Gaza.
Selon l'accord de cessez-le-feu négocié sous l'égide du président américain Donald Trump, il est prévu que pour chaque dépouille d'otage israélien restituée, Israël remettra les dépouilles de 15 Gazaouis décédés. Le Hamas a depuis lundi remis les corps de dix otages.
Source: AFP
L'armée israélienne a indiqué dans un communiqué avoir «identifié» un véhicule «suspect en train de franchir la ligne jaune», référence à la ligne de repli des forces israéliennes à l'intérieur de la bande de Gaza convenue dans le cadre du cessez-le-feu. Après des tirs de semonce, les soldats ont «ouvert le feu pour éliminer la menace» et ce «conformément à l'accord».
Source: AFP
Israël affirme avoir identifié le corps d'un otage israélien restitué vendredi
Le bureau du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a affirmé samedi avoir identifié le corps de Eliyahu Margalit, un otage israélien mort en captivité et restitué la veille par le Hamas.
Selon un communiqué, l'armée israélienne a «informé la famille de l'otage Eliyahu Margalit que (son corps) a été rapatrié en Israël et que son identification a été achevée». Israël ne fera «pas de compromis» et «n'épargnera aucun effort jusqu'au retour de tous les otages décédés, jusqu'au dernier» d'entre eux, ajoute le texte.
Source: AFP
Le Hamas a remis une nouvelle dépouille d'otage à la Croix-Rouge
La Croix-Rouge a récupéré une nouvelle dépouille d'otage retenue dans la bande de Gaza par le Hamas, a indiqué vendredi soir l'armée dans un communiqué.
«Selon les informations fournies par la Croix-Rouge, le cercueil d'un otage décédé a été transféré sous sa garde et est en route vers les troupes de l'armée israélienne dans la bande de Gaza», indique le communiqué.
Source: AFP
Un Palestinien de Gaza arrêté aux Etats-Unis pour soupçons d'implication dans l'attaque du 7 octobre
Un Palestinien de Gaza a été arrêté et inculpé aux Etats-Unis pour soupçons de participation à l'attaque sans précédent du Hamas en Israël le 7 octobre 2023 et déclarations mensongères lors de sa demande de visa, ont annoncé vendredi les autorités américaines.
Mahmoud Al-Muhtadi, 33 ans, résidant à Lafayette, en Louisiane, dans le sud du pays, a été arrêté jeudi, selon un communiqué du ministère de la Justice. Il a comparu vendredi devant un juge fédéral pour se voir notifier son inculpation pour «soutien à une organisation terroriste étrangère», en l'occurrence le mouvement islamiste palestinien Hamas, et fraude au visa, selon des documents judiciaires. Dans une déclaration à l'appui de ces poursuites, une agente du FBI, la police fédérale américaine, précise que les Etats-Unis ont été avisés par Israël en mai 2025 de sa possible participation à l'attaque du 7 octobre.
Soupçonné de terrorisme
Dans les heures qui ont suivi le début de l'attaque, Mahmoud Al-Muhtadi, membre présumé de la branche armé du Front démocratique de libération de la Palestine (FDLP, gauche), a contacté des membres de son groupe afin d'y participer aux côtés des combattants du Hamas, affirme-t-elle, sur la base de transcriptions de ses conversations téléphoniques.
Il est lui-même entré en Israël, selon la même source, faisant état de la localisation de son téléphone près d'une antenne relais à proximité du kibboutz israélien de Kfar Aza, l'un des lieux des pires violences du 7 octobre. L'accusé, entré aux Etats-Unis en septembre 2024, a menti lors de sa demande de visa en niant toute expérience des armes, appartenance à un groupe armé ou encore participation à des actions violentes ou de «terrorisme», selon les autorités judiciaires.
Source: AFP
Le Hamas «réaffirme son engagement» pour le plan de paix à Gaza
«Le processus de restitution des corps des prisonniers israéliens pourrait prendre un certain temps, car certains de ces corps ont été enterrés dans des tunnels détruits par l'occupation [israélienne, ndlr], tandis que d'autres restent sous les décombres de bâtiments qu'elle a bombardés et démolis», a précisé le mouvement islamiste palestinien sur le réseau social Telegram.
Israël accuse le Hamas de violer l'accord de cessez-le-feu entré en vigueur le 10 octobre, qui prévoyait un retour de tous les otages, vivants et morts, avant lundi matin.
Source: AFP
Trump menace «d'aller tuer» les membres du Hamas
Donald Trump a menacé jeudi «d'aller tuer» les membres du Hamas si le mouvement islamiste palestinien «n'arrêtait pas de tuer des gens» à Gaza. «Si le Hamas continue à tuer des gens à Gaza, ce qui n'était pas prévu dans l'accord, nous n'aurons pas d'autre choix que d'aller les tuer», a écrit le président américain sur son réseau Truth Social.
Le Hamas a diffusé mardi une vidéo montrant des exécutions sommaires de «collaborateurs» présumés en pleine rue à Gaza-ville.
Source: AFP
Le passage de Rafah rouvrira «probablement dimanche», dit le chef de la diplomatie israélienne
Le passage de Rafah entre la bande de Gaza et l'Egypte rouvrira «probablement dimanche», a déclaré jeudi à Naples, dans le sud de l'Italie, le ministre israélien des Affaires étrangères Gideon Saar, cités par les agences italiennes.
«Le passage de Rafah sera probablement ouvert dimanche. Nous effectuons tous les préparatifs et les accord pour cela. J'espère qu'il sera ouvert, tout a été fait de manière à ce qu'il puisse ouvrir», a-t-il dit en marge d'une réunion de ministres de la zone méditerranéenne.
Source: AFP