Un Palestinien de Gaza arrêté aux Etats-Unis pour soupçons d'implication dans l'attaque du 7 octobre

Un Palestinien de Gaza a été arrêté et inculpé aux Etats-Unis pour soupçons de participation à l'attaque sans précédent du Hamas en Israël le 7 octobre 2023 et déclarations mensongères lors de sa demande de visa, ont annoncé vendredi les autorités américaines.

Le palais de justice Albert V. Bryan, le 25 septembre 2025 à Alexandria, en Virginie. (Image d'illustration) Photo: KEYSTONE

Mahmoud Al-Muhtadi, 33 ans, résidant à Lafayette, en Louisiane, dans le sud du pays, a été arrêté jeudi, selon un communiqué du ministère de la Justice. Il a comparu vendredi devant un juge fédéral pour se voir notifier son inculpation pour «soutien à une organisation terroriste étrangère», en l'occurrence le mouvement islamiste palestinien Hamas, et fraude au visa, selon des documents judiciaires. Dans une déclaration à l'appui de ces poursuites, une agente du FBI, la police fédérale américaine, précise que les Etats-Unis ont été avisés par Israël en mai 2025 de sa possible participation à l'attaque du 7 octobre.

Soupçonné de terrorisme

Dans les heures qui ont suivi le début de l'attaque, Mahmoud Al-Muhtadi, membre présumé de la branche armé du Front démocratique de libération de la Palestine (FDLP, gauche), a contacté des membres de son groupe afin d'y participer aux côtés des combattants du Hamas, affirme-t-elle, sur la base de transcriptions de ses conversations téléphoniques.

Il est lui-même entré en Israël, selon la même source, faisant état de la localisation de son téléphone près d'une antenne relais à proximité du kibboutz israélien de Kfar Aza, l'un des lieux des pires violences du 7 octobre. L'accusé, entré aux Etats-Unis en septembre 2024, a menti lors de sa demande de visa en niant toute expérience des armes, appartenance à un groupe armé ou encore participation à des actions violentes ou de «terrorisme», selon les autorités judiciaires.

Source: AFP