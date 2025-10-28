DE
FR

Les Israéliens ripostent
Le Hamas attaque des soldats israéliens dans la bande de Gaza

Le président américain Donald Trump a proposé le 29 septembre 2025 un large plan de paix pour Gaza. Une première phase de l'accord a été signée par le Hamas et Israël. Les otages, morts ou vivants, doivent être rendus, mais le Hamas traine. Suivez notre live.
Publié: il y a 8 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 7 minutes
il y a 9 minutes

Le Hamas attaque des soldats israéliens dans la bande de Gaza

Des combattants du Hamas ont ouvert le feu sur les forces israéliennes dans la région de Rafah, dans la bande de Gaza, avec des armes antichars et des fusils de précision, ont rapporté les médias israéliens. Les soldats israéliens ont riposté et procéderaient à des perquisitions. 

Des soldats israéliens patrouillent à la frontière, dans le sud d'Israël, le 11 novembre 2024. (Image d'illustration)
Photo: KEYSTONE

il y a 42 minutes

Le Hamas dit qu'il va restituer à 18h00 GMT une nouvelle dépouille d'otage

La branche armée du mouvement islamiste palestinien Hamas a annoncé mardi qu'elle remettrait à 18h00 GMT une nouvelle dépouille d'otage retenue dans la bande de Gaza, selon un communiqué diffusé sur sa chaîne Telegram.

Des membres des Brigades al-Qassam, l'aile militaire du Hamas, cherchent les corps d'otages dans un tunnel, le 28 octobre 2025.
Photo: keystone-sda.ch

Les Brigades Ezzedine al-Qassam ont précisé que la dépouille «a été récemment trouvée dans un tunnel de la bande de Gaza» et qu'elle serait remise «aujourd'hui dans la bande de Gaza à 20H00», soit 18H00 GMT.

Source: AFP

11:45 heures

Israël dit que des restes humains remis par le Hamas appartiennent à un otage déja récupéré

Le bureau du Premier ministre israélien a affirmé mardi que les restes humains remis la veille par le Hamas à Gaza sont ceux d'un otage dont une partie de la dépouille avait déjà été récupérée par l'armée, selon un communiqué.

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, à Jérusalem, le 22 octobre 2025. (Image d'illustration)
Photo: keystone-sda.ch

«Il a été établi que les restes humains retrouvés hier soir appartenaient à l'otage Ofir Tzarfati» enlevé le 7 octobre 2023 au festival de musique Nova lors de l'attaque du Hamas, et dont une partie des reste avait été ramenés de la bande de Gaza «lors d'une opération militaire il y a environ deux ans», indique le communiqué.

Le Forum des familles, principale association israélienne militant pour le retour des otages de Gaza, a appelé mardi à agir contre le Hamas après cette annonce. «Du fait des violations par le Hamas» de l'accord de cessez-le-feu, «le gouvernement israélien (...) doit agir de manière décisive», a affirmé le Forum.

Source: AFP

08:09 heures

La police israélienne dit avoir tué trois Palestiniens en Cisjordanie

La police israélienne a annoncé mardi avoir tué trois Palestiniens, présentés comme membres d'une «cellule terroriste», lors d'un raid mené avec l'armée dans le village de Kfar Kud, à l'ouest de Jénine, en Cisjordanie occupée.

«Au cours d'une opération offensive menée par les forces du Yamam», commando d'élite du contre-terrorisme policier, à Kfar Kud, «les combattants [...] ont agi pour neutraliser une cellule terroriste qui prévoyait de commettre un attentat et qui faisait partie d'une organisation terroriste active dans le camp de Jénine», indique un communiqué de la police israélienne.

Photo: keystone-sda.ch

«Les forces ont repéré les membres de la cellule sortant d'une grotte. Les tireurs d'élite de l'unité ont alors ouvert le feu avec précision, éliminant les trois terroristes», ajoute le communiqué. L'armée israélienne dit avoir ensuite «attaqué les terroristes depuis les airs» pour détruire la cachette souterraine d'où ils étaient sortis.

«Peu après, un raid aérien a été mené par l'armée de l'air israélienne sur la grotte d'où ils étaient sortis, afin de détruire l'infrastructure terroriste qui s'y trouvait», précise la police.

Source: AFP

27.10.2025, 21:57 heures

Israël annonce que la Croix-Rouge lui a remis le corps d'un otage à Gaza

Israël a annoncé lundi soir que la Croix-Rouge avait remis à ses forces dans la bande de Gaza le corps d'un otage, restitué dans le cadre de l'accord de cessez-le-feu avec le Hamas.

«Israël a reçu, par l'intermédiaire de la Croix-Rouge, le cercueil d'un otage mort qui a été remis à l'armée et au Shin Bet (le service de sécurité intérieure, NDLR) à l'intérieur de la bande de Gaza», a déclaré le bureau du Premier ministre dans un communiqué, ajoutant que le corps allait être transféré en Israël pour y être identifié.

Photo: IMAGO/APAimages

Source: AFP

27.10.2025, 18:39 heures

Le Hamas annonce qu'il va restituer à Israël la dépouille d'un 16e otage

La branche armée du mouvement islamiste Hamas a annoncé lundi que la dépouille d'un 16e otage retenu depuis l'attaque du 7 octobre 2023 dans la bande de Gaza, serait restituée à Israël dans la soirée. Dans un message sur leur chaîne Telegram, les Brigades Ezzedine al-Qassam ont précisé que la dépouille serait remise «aujourd'hui dans la bande de Gaza à 21h (20h en Suisse)».

Le Hamas a libéré le 13 octobre les 20 derniers otages vivants. Il devait aussi rendre à cette date les 28 corps des captifs qu'il retient, mais il n'en a restitué à ce jour que 15, arguant de difficultés pour trouver les dépouilles dans le territoire ravagé par la guerre.

Source: AFP

27.10.2025, 15:59 heures

Israël annonce que la Croix-Rouge, le Hamas et une équipe égyptienne cherchent des corps d'otages à Gaza

La Croix-Rouge, une personne du Hamas et une équipe égyptienne sont en train de chercher des dépouilles d'otages retenus depuis l'attaque du 7 octobre 2023 dans la bande de Gaza, a annoncé lundi le gouvernement israélien.

Les équipes de recherches munies d'engins de chantier ont obtenu l'autorisation des autorités israéliennes d'entrer «au-delà de la ligne jaune (...) sous la supervision étroite de l'armée israélienne pour identifier l'emplacement de nos otages», a déclaré la porte-parole du gouvernement, Shosh Bedrosian.

Une source à la Croix-Rouge a confirmé que l'organisation participait à ces recherches.

Source: AFP

27.10.2025, 14:00 heures

Israël lève l'état d'urgence pour les localités proches de Gaza

Le ministre israélien de la Défense, Israël Katz, a levé lundi l'état d'urgence pour la population civile des localités proches de Gaza, qui avait été instauré pendant l'attaque sans précédent du Hamas sur Israël le 7 octobre 2023.

Photo: keystone-sda.ch

«J'ai décidé d'adopter la recommandation de l'armée et de lever, pour la première fois depuis le 7 octobre, le régime spécial sur le front intérieur», a affirmé Israël Katz, cité par un communiqué de son bureau.

Source: AFP

27.10.2025, 12:19 heures

Les proches des otages demandent l'interruption de la deuxième phrase trêve

La principale association israélienne militant pour la libération des otages à Gaza a appelé lundi à suspendre les prochaines étapes de l'accord de cessez-le-feu tant que le Hamas n'aurait pas rendu les 13 dernières dépouilles encore retenues dans le territoire palestinien.

Rappelant qu'aux termes de l'accord, tous les otages morts et vivants auraient dû être rendus il y a deux semaines, le Forum des familles appelle dans un communiqué «le gouvernement israélien, l'administration américaine et les médiateurs à ne pas passer à la phase suivante de l'accord tant que le Hamas n'aura pas rempli toutes ses obligations». 

Cette deuxième phase comprend notamment le désarmement du Hamas et l'amnistie ou l'exil de ses combattants et la poursuite des retraits israéliens dans Gaza, des points qui restent sujet à discussion.

Source: AFP

26.10.2025, 13:43 heures

Netanyahu affirme n'avoir besoin d'aucun feu vert pour frapper les ennemis

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a déclaré dimanche n'avoir besoin d'aucun feu vert pour frapper les ennemis d'Israël, qui est un «Etat indépendant», a-t-il affirmé.

«Notre politique de sécurité est entre nos mains», a-t-il assuré lors d'une réunion du cabinet, avant d'ajouter: «Nous répondons à notre discrétion aux attaques, comme nous l'avons vu au Liban et tout récemment à Gaza.»

Photo: IMAGO/Newscom World

Benjamin Netanyahu s'exprimait après une semaine au cours de laquelle il a reçu la visite d'une série de hauts responsables américains cherchant à consolider le cessez-le-feu en vigueur à Gaza depuis le 10 octobre.

Source: AFP

26.10.2025, 13:41 heures

Netanyahu affirme qu'Israël aura un droit de veto sur les membres de la force de sécurité à Gaza

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a déclaré dimanche n'avoir besoin d'aucun feu vert pour frapper les ennemis d'Israël, qui est un «Etat indépendant», a-t-il affirmé.

«Notre politique de sécurité est entre nos mains», a-t-il assuré lors d'une réunion du cabinet, avant d'ajouter: «Nous répondons à notre discrétion aux attaques, comme nous l'avons vu au Liban et tout récemment à Gaza.»

Photo: keystone-sda.ch

Benjamin Netanyahu s'exprimait après une semaine au cours de laquelle il a reçu la visite d'une série de hauts responsables américains cherchant à consolider le cessez-le-feu en vigueur à Gaza depuis le 10 octobre.

Source: AFP

