il y a 44 minutes

Négociations de paix: Trump promet «quelque chose de spécial»

Le président américain Donald Trump a annoncé dimanche «quelque chose de spécial, une première» dans les négociations pour la paix au Moyen-Orient, à la veille d'une visite du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu à la Maison Blanche. «Nous avons une réelle chance d'atteindre quelque chose de grand au Moyen-Orient. Tout le monde est prêt pour quelque chose de spécial, une première. Nous allons y arriver», a-t-il écrit sur sa plateforme Truth Social.

Pendant un échange avec des journalistes vendredi, Donald Trump avait déjà dit penser avoir «un accord» sur Gaza, après avoir présenté dans la semaine un nouveau plan de paix à plusieurs pays arabes et musulmans ainsi qu'à Benjamin Netanyahu. «Ce sera un accord qui ramènera les otages. Ce sera un accord qui mettra fin à la guerre», avait promis le président américain.

Selon une source diplomatique, le plan américain en 21 points prévoit notamment un cessez-le-feu permanent à Gaza, la libération des otages israéliens détenus dans le territoire palestinien, un retrait israélien ainsi qu'une future gouvernance de Gaza sans le Hamas, dont les attaques sans précédent du 7 octobre 2023 ont déclenché la guerre. Selon des médias britanniques, l'ancien Premier ministre Tony Blair pourrait jouer un rôle de premier plan au sein d'une future autorité de transition à Gaza.





Source: AFP