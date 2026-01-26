Tsahal affirme avoir identifié le corps de Ran Gvili, dernier otage à Gaza
L'armée israélienne a annoncé lundi avoir identifié le corps de Ran Gvili, le dernier otage à Gaza, selon un communiqué.
«A l'issue de la procédure d'identification menée par le Centre national de médecine légale, en coopération avec la police israélienne et le rabbinat militaire, des représentants de Tsahal ont informé la famille de l'otage Ran Gvili, (...) que leur proche avait été formellement identifié et rapatrié pour être inhumé», affirme l'armée.
«Ainsi, tous les otages qui étaient dans la bande de Gaza ont été ramenés», ajoute le communiqué.
Source: AFP
Israël annonce une «réouverture limitée» du poste-frontière de Rafah
Israël a annoncé lundi une «réouverture limitée» du poste frontière de Rafah, entre la bande de Gaza et l'Egypte, prévue par l'accord de cessez-le-feu en vigueur depuis le 10 octobre.
«Dans le cadre du plan en 20 points du président Trump, Israël a accepté une réouverture limitée du passage frontalier de Rafah, réservée aux piétons et soumise à un mécanisme d'inspection israélien complet», a écrit le bureau du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu sur le réseau social X.
Le poste-frontière de Rafah est un point d'entrée essentiel de l'aide humanitaire dans la bande de Gaza. Sa réouverture est réclamée de longue date par les Nations Unies et la communauté humanitaire.
Mais depuis l'entrée en vigueur du cessez-le-feu à Gaza le 10 octobre, les autorités israéliennes ne l'ont pas autorisée, invoquant le fait que le Hamas n'a pas encore restitué le corps du dernier otage israélien retenu à Gaza, le policier Ran Gvili, et la nécessité d'une coordination avec l'Egypte.
Source: AFP
L'UNRWA affirme que son siège à Jérusalem, démoli, a été incendié
L'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens (UNRWA) a fait savoir dimanche que son siège partiellement démoli à Jérusalem-Est a été incendié. L'organisation a été interdite d'opérer dans le pays par les autorités israéliennes il y a un an.
Ses locaux ont été saisis par les autorités israéliennes, qui ont commencé à les détruire mardi. «Après avoir été pris d'assaut et démoli par les autorités israéliennes, le siège de l'UNRWA à Jérusalem-Est occupée a maintenant été incendié», a déclaré l'organisation dans un communiqué. Elle a décrit l'incendie comme faisant partie d'une «tentative continue de démanteler le statut des réfugiés palestiniens».
Les services d'incendie et de secours ont indiqué tôt dimanche avoir répondu à un appel concernant le site, où ils s'efforçaient «d'éteindre l'incendie et d'empêcher sa propagation», sans en préciser non plus la cause. L'ONU avait condamné la saisie et les démolitions de la semaine dernière et l'UNRWA a insisté sur le fait que ses biens restaient protégés par les privilèges et immunités des Nations unies, une position qu'elle a réaffirmée dimanche.
Immunité
«Comme tout Etat membre de l'ONU, partout dans le monde et sans exception, Israël est légalement tenu de protéger et de respecter les installations des Nations unies», a déclaré dimanche à l'AFP Jonathan Fowler, porte-parole de l'UNRWA.
L'UNRWA a été créée spécifiquement pour les centaines de milliers de Palestiniens déplacés lors de la création d'Israël en 1948. Elle assure l'enregistrement du statut de réfugié ainsi que des services de santé et d'éducation dans les territoires palestiniens, au Liban, en Syrie et en Jordanie.
Son complexe situé à Jérusalem-Est, dans une partie de la ville occupée puis annexée par Israël, n'accueille plus de personnel depuis janvier 2025, date à laquelle la loi interdisant ses activités est entrée en vigueur. L'UNRWA est cependant toujours active en Cisjordanie occupée et dans la bande de Gaza.
Source: ATS
Grosse opération israélienne pour retrouver le corps du dernier otage
Une opération de l'armée israélienne est en cours dans un cimetière du nord de Gaza pour retrouver le corps du dernier otage, a annoncé dimanche le bureau du Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu.
«Les forces de l'armée mènent une opération de grande envergure pour localiser le corps de (...) Ran Gvili dans un cimetière du nord de Gaza», dit ce communiqué. «Les efforts se poursuivront autant que nécessaire», ajoute le texte.
La branche armée du Hamas palestinien avait peu avant affirmé avoir donné aux médiateurs dans le conflit «tous les détails et informations en (sa) possession concernant l'emplacement du corps du captif».
Le mouvement islamiste affirmait jusqu'ici peiner à retrouver la dépouille en raison des destructions massives à Gaza et faute de matériel, tandis qu'Israël accusait le Hamas de retarder sa remise.
Source: AFP
Les émissaires américains Kushner et Witkoff arrivent en Israël pour discuter de Gaza
Les émissaires du président américain Donald Trump, Jared Kushner et Steve Witkoff, sont arrivés en Israël pour des discussions sur l'avenir de la bande de Gaza, a indiqué samedi à des journalistes un responsable américain. Shosh Bedrosian, la porte-parole du bureau du Premier ministre israélien a confirmé à l'AFP «qu'une réunion a(ura) lieu» samedi entre Benjamin Netanyhau et les deux émissaires.
Selon le responsable américain, ces derniers s'emploient à «déterminer quelles sont les prochaines étapes appropriées, afin de préserver le cessez-le-feu et de le transformer en une paix longue et durable à Gaza». Selon les médias israéliens, les discussions doivent également porter sur le retour de la dernière dépouille d'otage israélien encore retenue à Gaza, dont l'accord de cessez-le-feu en vigueur depuis le 10 octobre prévoit la restitution à Israël.
Sur les 251 personnes enlevées lors de l'attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre 2023, qui a déclenché la guerre à Gaza, seul le corps de Ran Gvili se trouve encore dans le territoire palestinien.
«Nous demandons au Premier ministre d'indiquer clairement aux éminents envoyés américains que quiconque souhaite véritablement faire avancer la réhabilitation de Gaza et la paix au Moyen-Orient doit avant tout ramener Rani chez lui», a déclaré samedi sa famille dans un communiqué. Selon les médias israéliens, l'amiral Brad Cooper, chef du Commandement militaire américain pour le Moyen-Orient (Centcom) est également en visite en Israël samedi.
«Nouveau Gaza»
Après l'annonce par les Etats-Unis du passage à la deuxième étape du plan de Donald Trump pour mettre durablement fin à la guerre à Gaza, le président américain a révélé jeudi à Davos son projet pour un «Nouveau Gaza», censé transformer le territoire palestinien dévasté en un complexe luxueux de gratte-ciels en bord de mer.
La deuxième phase du plan Trump prévoit le désarmement du Hamas, le retrait progressif de l'armée israélienne qui contrôle encore environ la moitié de la bande de Gaza et le déploiement d'une force internationale.
Source: AFP
La Défense civile fait état de deux adolescents tués par une frappe israélienne
La Défense civile de Gaza a indiqué que deux adolescents palestiniens avaient été tués samedi par une frappe de drone de l'armée israélienne, qui a elle affirmé avoir tué deux «terroristes» ayant placé un engin explosif près de troupes.
La Défense civile, organisme de premiers secours qui fonctionne sous l'autorité du Hamas, a précisé que la frappe était intervenue près de l'hôpital Kamal Adwan à Beit Lahia, dans le nord du territoire. L'hôpital gazaoui Al-Chifa a indiqué avoir reçu les deux corps, précisant qu'il s'agissait de garçons âgés de 13 et 15 ans.
«Des terroristes et non des enfants»
«Plus tôt dans la journée (...) les troupes opérant dans le nord de la bande de Gaza ont identifié plusieurs terroristes qui ont franchi la ligne jaune» délimitant la zone restée sous contrôle d'Israël en vertu de l'accord de cessez-le-feu, a de son côté affirmé l'armée dans un communiqué.
Ils ont «placé un engin explosif dans la zone et approché les troupes, représentant une menace immédiate pour elles», et «après les avoir identifiés, l'armée de l'air israélienne a frappé et éliminé les terroristes afin d'écarter la menace», ajoute le communiqué militaire. Un officier du bureau de presse de l'armée a insisté auprès de l'AFP sur le fait que les troupes avaient «tué deux terroristes et non des enfants», sans toutefois préciser leur âge.
Source: AFP
A Davos, Trump officialise la création de son «Conseil de paix», notamment pour Gaza
Le président américain Donald Trump a signé jeudi à Davos la charte fondatrice du «Conseil de paix», une instance qu’il a lui-même créée. Quelques instants plus tôt, il avait assuré que cette nouvelle organisation travaillerait «en coordination» avec les Nations unies.
Le passage de Rafah ouvrira «dans les deux sens» la semaine prochaine
Le point de passage de Rafah entre l'Egypte et la bande de Gaza rouvrira «dans les deux sens» la semaine prochaine, a déclaré jeudi l'administrateur du territoire palestinien nouvellement nommé par le «Conseil pour la paix» du président américain Donald Trump à Davos (Suisse).
«L'ouverture de Rafah signifie que Gaza n'est plus fermée à l'avenir et au monde», a dit Ali Shaath, ancien vice-ministre de l'Autorité palestinienne. Composé de 15 personnalités, le comité palestinien de gouvernance est un organe technocratique qui vise à «superviser le rétablissement des services publics essentiels, la reconstruction des institutions civiles et la stabilisation de la vie quotidienne à Gaza», selon la Maison Blanche.
Source: AFP
La Défense civile annonce la mort de trois journalistes dans une frappe israélienne
La Défense civile de la bande de Gaza a annoncé mercredi la mort de trois journalistes, dont un pigiste ayant travaillé pour l'AFP, dans une frappe israélienne menée dans le centre du territoire palestinien en dépit du cessez-le-feu.
La frappe a eu lieu dans le secteur d'al-Zahra et les corps des trois journalistes ont été «transférés à l'hôpital des Martyrs d'al-Aqsa, à Deir el-Balah», indique un communiqué de la Défense civile, organisation de premiers secours opérant sous le contrôle du Hamas.
La Défense civile a identifié les trois journalistes tués, Anas Ghneim, Mohammed Salah Qashta, Abdoul Raouf Shaath. Ce dernier, journaliste reporter d'images indépendant, a collaboré régulièrement avec l'AFP ces derniers mois.
Source: AFP
Les membres internationaux et invités au Conseil de la paix pour Gaza
L’executive board comprend notamment: Steve Witkoff, Jared Kushner, Tony Blair, Marc Rowan, Nickolay Mladenov, Sigrid Kaag, Hakan Fidan, Ali Al-Thawadi, Hassan Rashad, Yakir Gabay et Reem Al-Hashimy.
Plusieurs dirigeants étrangers ont aussi reçu une invitation: Edi Rama, Javier Milei, Luiz Inacio Lula da Silva, Mark Carney, Nikos Christodoulides, Abdel Fattah al-Sissi, Recep Tayyip Erdogan, Abdallah II, Giorgia Meloni, Viktor Orban et Nicusor Dan.