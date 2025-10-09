Israël dit que «la version finale de la première phase» du plan Trump est signée
Israël confirme que «la version finale de la première phase» du plan Trump est signée.
La «version finale de la première phase» du plan du président américain Donald Trump pour mettre fin à la guerre à Gaza a été signée jeudi matin par toutes les parties concernées, a déclaré Shosh Bedrosian, porte-parole du Bureau du Premier ministre israélien
«La version finale de la première phase a été signée ce matin en Egypte par toutes les parties en vue de la libération tous les otages» détenus à Gaza par le Hamas ou d'autres groupes palestiniens, a déclaré Mme Bedrosian dans un point de presse en ligne.
L'accord doit encore être validé par le cabinet de sécurité israélien, lors d'une réunion prévue à 16h00 (heure suisse) a ajouté Mme Bedrosian, ajoutant qu'un cessez-le-feu entrerait en vigueur dans les 24 heures suivant cette approbation.
Source: AFP
Israël précise que l'accord sur Gaza n'entrera en vigueur qu'après l'approbation du gouvernement
Le bureau du Premier ministre israélien a déclaré jeudi que l'accord visant à libérer les otages à Gaza n'entrerait en vigueur qu'après l'approbation du gouvernement, «attendue dans la soirée».
«Contrairement aux informations diffusées par des médias arabes, le décompte des 72 heures ne commencera qu'après l'approbation de l'accord par le gouvernement. Cette approbation est attendue dans la soirée», détaille un communiqué du bureau de Benjamin Netanyahu.
Le président américain Donald Trump a annoncé plus tôt qu'Israël et le Hamas étaient parvenus à accord sur Gaza, prévoyant un cessez-le-feu et la libération d'otages détenus à Gaza contre celle de prisonniers palestiniens, échange qui doit avoir lieu dans les 72 heures suivant l'entrée en vigueur de l'accord.
Avec l'AFP
Netanayhu a remercié Trump pour «ses efforts de leadership»
Une porte-parole du gouvernement israélien a déclaré que le Premier ministre Benjamin Netanyahu et le président américain Donald Trump avaient échangé jeudi au cours d'un appel téléphonique «chargé d'émotion» à la suite de l'annonce d'un accord sur Gaza entre Israël et le Hamas.
«Lors d'un appel téléphonique plus tôt dans la matinée, le Premier ministre Netanyahu a remercié le président Trump pour ses efforts de leadership mondial ayant permis de rendre tout cela possible», a indiqué Shosh Bedrosian aux journalistes.
Source: AFP
Le dirigeant palestinien détenu Marwan Barghouthi ne sera pas échangé contre des otages
Le dirigeant palestinien Marwan Barghouthi, détenu en Israël, ne sera pas échangé contre des otages dans le cadre de l'accord sur la fin de la guerre à Gaza, a dit jeudi une porte-parole du gouvernement israélien.
Répondant à une question d'un journaliste durant un point-presse, Shosh Bedrosian a affirmé «qu'à ce stade, il ne fera pas partie de cet échange».
Source: AFP
La Suisse salue l'accord de paix sur Gaza
La Suisse salue les derniers développements réalisés dans le cadre du plan de paix pour la bande de Gaza, a annoncé jeudi le ministre des Affaires étrangères Ignazio Cassis sur le réseau X. Le conseiller fédéral a également loué les efforts diplomatiques des Etats participant aux négociations.
La Suisse invite toutes les parties à mettre pleinement en œuvre l'accord, écrit le chef de la diplomatie suisse dans son message. Cela implique de libérer tous les otages, de respecter le cessez-le-feu et de garantir un accès sans entrave à l'aide humanitaire à Gaza.
Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et le mouvement islamiste Hamas ont accepté cette nuit la première phase du plan de paix du président américain Donald Trump, visant à établir une paix «durable» dans la région. Outre les Etats-Unis, le Qatar, l'Egypte et la Turquie ont participé aux négociations.
Source: AFP
La Russie espère que l'accord sur Gaza sera suivi «d'actions» pour être satisfaisant
L'annonce d'un accord de cessez-le-feu entre Israël et le Hamas à Gaza, sous l'égide de Donald Trump, ne peut que susciter une «satisfaction générale», mais il doit être suivi d'«actions», a réagi jeudi le porte-parole du Kremlin Dmitri Peskov.
«Le fait qu'un cessez-le-feu soit constaté actuellement à Gaza ne peut que susciter une satisfaction générale. On peut saluer tous ces efforts. Nous espérons néanmoins que les signatures seront apposées aujourd'hui et qu'ensuite des actions suivront pour l'application des accords», a déclaré Peskov, cité par l'agence de presse russe Ria Novosti.
Source: AFP
Avant la réunion avec ses partenaires cet après-midi, Macron salue l'accord sur Gaza
Le président français Emmanuel Macron a salué jeudi «l'espoir immense» soulevé par l'accord entre Israël et le Hamas et émis l'espoir qu'il permette «l'ouverture d'une solution politique fondée sur la solution à deux Etats».
«La France se tient prête à contribuer à cet objectif. Nous en discuterons dès cet après-midi à Paris avec nos partenaires internationaux», a-t-il écrit sur le réseau social X.
Le chef de l'Etat prendra la parole à 17h devant les ministres des Affaires étrangères européens et arabes réunis pour discuter des modalités d'un engagement collectif pour l'après-guerre dans la bande de Gaza, a précisé l'Elysée.
Source: AFP
Le gouvernement israélien se réunira ce jeudi à 17h
Le gouvernement israélien doit se réunir jeudi à 17h (heure suisse) pour discuter du «plan de libération de tous les otages israéliens», indique un communiqué officiel après l'annonce par le président américain Donald Trump d'un accord de cessez-le-feu et de libération des otages à Gaza.
Selon l'ordre du jour de la réunion publié par le gouvernement sur son site internet, le plan sera présenté aux membres du gouvernement par le Premier ministre Benjamin Netanyahu.
Source: AFP
L'OMS se prépare à monter en puissance à Gaza
Le directeur général de l'OMS a «salué» jeudi l'annonce d'un accord de cessez-le-feu entre Israël et le Hamas, le qualifiant de «grand pas vers une paix durable», affirmant que son agence était prête à intensifier sa réponse aux besoins de santé à Gaza.
«L'OMS est prête à monter en puissance dans ses efforts pour répondre aux besoins sanitaires urgents des patients à Gaza et à soutenir la réhabilitation du système de santé détruit», a déclaré Tedros Adhanom Ghebreyesus sur X.
Source: AFP
Le ministre d'extrême droite israélien Bezalel Smotrich annonce qu'il s'opposera à l'accord de paix
Le ministre israélien des Finances, Bezalel Smotrich, partenaire clef de la majorité du Premier ministre Benjamin Netanyahu, a déclaré qu'il voterait contre un accord de cessez-le-feu avec le Hamas prévoyant la libération des otages retenus à Gaza et celle de prisoniers palestiniens.
«Il y a une peur immense des conséquences [impliquées par le fait de] vider les prisons et de la remise en liberté de la prochaine génération de dirigeants terroristes (...)», a écrit le ministre d'extrême droite sur X. «Ne serait-ce que pour cette raison, nous ne pouvons pas participer à des célébrations à court terme ni voter en faveur de cet accord.»
Le président palestinien salue l'accord sur Gaza
Le président palestinien Mahmoud Abbas a salué jeudi l'accord conclu entre Israël et le Hamas pour la bande de Gaza, disant espérer qu'il puisse mener à la création d'un Etat palestinien.
Dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux, M. Abbas a «accueilli favorablement l'annonce par le président américain Donald Trump d'un accord visant à mettre fin à la guerre dans la bande de Gaza», et a «exprimé l'espoir que ces efforts soient le prélude à une solution politique permanente (...) conduisant à la fin de l'occupation israélienne de l'Etat de Palestine et à l'établissement d'un Etat palestinien indépendant».
Source: AFP
L'armée israélienne dit se préparer à repositionner ses troupes à Gaza
L'armée israélienne a déclaré jeudi qu'elle se préparait à redéployer les troupes présentes dans la bande de Gaza après qu'Israël et le Hamas ont conclu un accord de cessez-le-feu visant à libérer les otages.
«L'armée a commencé les préparatifs opérationnels avant la mise en oeuvre de l'accord. Dans le cadre de ce processus (...) les lignes de déploiement (dans la bande de Gaza) seront rapidement ajustées», selon un communiqué militaire.
Les troupes israéliennes contrôlent 75% du territoire palestinien et un responsable du Hamas a affirmé qu'une libération d'otages aurait lieu «simultanément à des retraits israéliens spécifiques» de secteurs de la bande de Gaza.
Source: AFP