07.10.2025, 12:36 heures

L'ex-maire Rémy Pagani atterrira à Genève ce mercredi après-midi

Demain, Rémy Pagani (Union populaire) sera de retour à Genève, dans la ville dont il a été maire. L'avion qui ramène les dix derniers Suisses de la flottille pour Gaza expulsés par Israël devrait arriver à l'aéroport de Cointrin ce mercredi 8 octobre à 14h35, depuis Amman (Jordanie).

A 71 ans, Rémy Pagani était enfermé dans la prison de Ktzi’ot, au sud d'Israël avec d'autres militants de la flottille pour Gaza.

Sacha Comparini, l'avocat de l'ancien maire de Genève, a été informé mardi de son expulsion par le Département fédéral des Affaires étrangères (DFAE). «Je suis heureux de voir que Pagani et ses camarades sont sortis des geôles israéliennes», dit celui qui n'a pas encore eu de nouvelles directes de son client depuis cette annonce.

Mais le soulagement laisse rapidement sa place à des revendications. «Je veux surtout souligner que le DFAE n’a pas été à la hauteur de ce qu’on attendait d’eux, assène l'homme de loi. Et que les membres de la flottille ont eu le courage physique de leurs convictions. Ils ont mis leur vie en danger, en se jetant dans la gueule du loup.»

L'avocat jette des fleurs à son client: «Comme dit Rémy Pagani, il faut faire de la politique avec ses pieds. C’est ce qu’ils ont fait.» Une fois arraisonné dans les eaux internationales par l'armée israélienne, l'ex-maire de Genève a été emmené avec d'autres dans la prison de Ktzi’ot, au sud d'Israël, dans le désert du Néguev.

Rémy Pagani n'a pas fait de grève de la faim. Mais lundi, son avocat a dénoncé ses conditions de détentions. Le DFAE a informé Sacha Comparini que le politicien genevois n'avait pas accès à ses médicaments et mangeait une fois par jour.

«L’important, c’est qu’il puisse revenir, être ausculté par des médecins et voir ses proches», répond l'avocat lorsqu'on lui demande si Rémy Pagani pourra parler à la presse.