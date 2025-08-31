il y a 48 minutes

Les navires de la misssion «Global Sumud Flotilla» ont quitté Barcelone

Brandissant des drapeaux palestiniens, une vingtaine d'embarcations avec à leur bord des centaines de personnes ont quitté le port catalan peu après 15h30 pour tenter de rejoindre Gaza.

«Cette mobilisation est historique», a affirmé Greta Thunbger. «Ce sera la plus grande mission de solidarité de l'Histoire» avec «plus de gens et plus de bateaux que tous les essais faits jusqu'à présent pour tenter d'atteindre Gaza», avait assuré la semaine dernière à Barcelone l'activiste brésilien Thiago Ávila.

A cette flottille devraient se joindre «des dizaines» de bateaux supplémentaires, qui partiront de Tunisie et d'autres ports méditerranéens le 4 septembre, et des actions simultanées «en solidarité avec le peuple palestinien» seront organisées dans 44 pays, avait annoncé début août Greta Thunberg, membre du comité directeur.

À cette mission impliquant des centaines de personnes à bord, participeront également des militants de dizaines de pays, des artistes tels que l'acteur irlandais Liam Cunningham et l'espagnol Eduard Fernández, ainsi que des parlementaires européens et des personnalités comme l'ancienne maire de Barcelone Ada Colau.

Photo: Anadolu via Getty Images

Source: ATS