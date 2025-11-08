La dépouille rendue vendredi à Israël identifiée comme celle d'un otage israélo-argentin
La dépouille d'otage rendue vendredi soir à Gaza par les mouvements islamistes palestiniens Hamas et Jihad islamique a été identifiée comme celle de l'Israélo-Argentin Lior Rudaeff, a annoncé samedi l'armée israélienne.
«A l'issue du processus d'identification par l'Institut national médico-légal [...] l'armée isrélienne a informé la famille de Lior Rudaeff que celui-ci avait été rapatrié pour être enterré», indique un communiqué militaire.
Israélo-Argentin, Lior Rudaeff a été tué le 7 octobre 2023 à Nir Yitzhak alors qu'il tentait de protéger le kibboutz avec quatre autres habitants le jour de l'attaque du Hamas ayant déclenché la guerre à Gaza. Il avait 61 ans et son corps avait été emmené ce jour-là dans Gaza pour servir d'otage.
Source: AFP
L'armée israélienne annonce que la Croix-Rouge a réceptionné la dépouille d'un otage
L'armée israélienne a annoncé vendredi soir que le Hamas avait remis à la Croix-Rouge dans la bande de Gaza un cercueil contenant le corps d'un otage, dans le cadre de l'accord de cessez-le-feu entre Israël et le mouvement islamiste palestinien.
«Selon les informations fournies par la Croix-Rouge, le cercueil d'un otage décédé a été remis à ses soins, et est en route vers des soldats (israéliens) dans la bande de Gaza», indique un bref communiqué militaire.
Le bureau du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a confirmé l'information. Le cercueil, remis dans la bande de Gaza à l'armée israélienne et au Shin Bet, l'agence de la sécurité intérieure israélienne, va être transféré en Israël et acheminé jusqu'à l'Institut national de médecine légale pour que la dépouille soit identifiée, précise le communiqué.
Source: AFP
Les Etats-Unis veulent un mandat du «Comité de la paix»
Les Etats-Unis veulent que le Conseil de sécurité de l'ONU donne mandat jusqu'à fin 2027 au «comité de la paix» destiné à superviser la gouvernance à Gaza et à la «force de stabilisation internationale» prévus par le plan de paix de Donald Trump, selon le projet de résolution vu vendredi par l'AFP.
Après de multiples discussions séparées, les Etats-Unis ont réuni jeudi pour la première fois jeudi l'ensemble des membres du Conseil de sécurité pour présenter ce texte, selon des sources diplomatiques.
Le projet de résolution, qui a toutes les chances d'être modifié avant un vote à une date non déterminée, «endosse» le plan de paix du président américain. Il salue la mise en place d'un «comité de la paix» censé être présidé par Donald Trump, organe de «gouvernance de transition» jusqu'à ce que l'Autorité palestinienne «ait terminé de façon satisfaisante son programme de réforme».
Source: ATS
L'entrée de l'aide humanitaire toujours trop lente, dit l'ONU
Plus de 37'000 tonnes d'aide de l'ONU ont pu entrer à Gaza depuis le début du cessez-le-feu le 10 octobre, a indiqué vendredi un porte-parole onusien, déplorant, malgré des progrès, la lenteur de la levée des obstacles.
Le Bureau des affaires humanitaires de l'ONU (Ocha) «indique que malgré d'importants progrès sur la montée en puissance humanitaire, les besoins urgents de la population sont toujours immenses, avec des obstacles pas levés de manière suffisamment rapide depuis le cessez-le-feu», a déclaré Farhan Haq, porte-parole adjoint du secrétaire général de l'ONU.
«Les entrées continuent à être limitées à seulement deux points de passage, sans accès direct entre Israël et le nord de Gaza, ou entre l'Egypte et le sud de Gaza. Et certains produits et personnels d'ONG ne peuvent toujours pas entrer», a-t-il ajouté.
Ces 37'000 tonnes sont encore loin des 190'000 tonnes d'aide humanitaire (nourriture, médicaments...) que l'ONU avait prépositionnées en dehors de Gaza pour exécuter un plan de 60 jours à partir du début du cessez-le-feu, pour venir en aide à la population de Gaza.
Source: ATS
Mandats d'arrêt turcs pour «génocide» contre Netanyahu et consorts
Un total de 37 suspects sont visés par des mandats d'arrêt, a précisé le parquet général d'Istanbul dans un communiqué, sans toutefois fournir de liste complète.
Parmi eux figurent également le chef d'état-major israélien, Eyal Zamir, indique le parquet d'Istanbul qui dénonce le «génocide et les crimes contre l'humanité perpétrés de manière systématique par l'Etat israélien à Gaza».
La justice turque cite également le cas de l'«Hôpital de l'amitié turco-palestinienne» de la bande de Gaza, construit par la Turquie, frappé en mars par l'armée israélienne qui affirme qu'il servait de base à des combattants du mouvement islamiste palestinien Hamas.
Source: ATS
Deux adolescents palestiniens tués, accusés par l'armée israélienne de tirs de cocktails Molotov
Deux adolescents palestiniens ont été tués par des tirs israéliens en Cisjordanie occupée, a annoncé vendredi l'Autorité palestinienne, l'armée israélienne confirmant avoir «éliminé» deux personnes qui lançaient selon elle des cocktails Molotov. Les faits se sont déroulés jeudi soir au nord de Jérusalem, près de la barrière de séparation érigée par Israël.
Le ministère de la Santé palestinien a annoncé dans communiqué «la mort des adolescents Mohammad Abdoullah Mohammad Atim (16 ans) et Mohamad Rachad Fadl Qassem (16 ans), tués par des tirs de l'occupation dans la ville de Joudeira, au nord de Jérusalem» et la «rétention de leurs corps» par l'armée israélienne.
Jeudi soir, dans la zone de Joudeira, «deux terroristes ont été identifiés en train d'allumer et de lancer des cocktails Molotov sur une route importante», a affirmé l'armée israélienne sur son compte X, publiant une vidéo infrarouge montrant deux personnes lançant ce qui semble être des projectiles enflammés par-dessus un mur avant d'être pris sous des tirs croisés.
«Hier, nous avons entendu des coups de feu: l'armée était entrée dans la ville», a déclaré à l'AFP Mohammed Atim, le père d'un des deux adolescents tués lors d'une cérémonie de condoléances à Joudeira.
«Environ une ou deux heures plus tard, les garçons ont disparu. Nous ne savions pas ce qui leur était arrivé [et ce n'est que] ce matin [que] nous avons appris la nouvelle qu'ils avaient été tués», a-t-il ajouté. Mercredi soir, l'armée israélienne avait abattu un adolescent en Cisjordanie occupée, que l'armée a qualifié de «terroriste», affirmant qu'il avait lancé un engin explosif sur des soldats.
Source: AFP
Trump dit qu'une force internationale sera déployée «très bientôt» à Gaza
Donald Trump a affirmé jeudi qu'une force internationale serait déployée «très bientôt» à Gaza, au lendemain de l'annonce par les Etats-Unis d'un projet de résolution du Conseil de sécurité de l'ONU destinée à soutenir le plan de paix du président américain.
«Très bientôt. Ça va arriver très bientôt. Et ça se passe bien à Gaza», a répondu Donald Trump à une question d'un journaliste sur le déploiement annoncé d'une telle force dans le territoire palestinien, qui fait face à une situation humanitaire toujours très précaire près d'un mois après l'entrée en vigueur d'une trêve entre Israël et le Hamas.
«On a plusieurs pays qui se sont portés volontaires pour intervenir en cas de problème avec le Hamas, par exemple, ou pour tout autre problème», a-t-il ajouté lors d'un échange avec la presse en marge d'une rencontre diplomatique à la Maison Blanche avec des dirigeants d'Asie centrale.
Les Etats-Unis ont présenté mercredi à des pays partenaires un projet de résolution du Conseil de sécurité de l'ONU destinée à soutenir le plan de paix de Donald Trump à Gaza, incluant le déploiement d'une force internationale.
Source: AFP
Israël affirme que les restes rapatriés de Gaza sont ceux d'un étudiant tanzanien
Israël a annoncé jeudi que les restes de l'otage restitués par le Hamas la veille étaient ceux d'un étudiant tanzanien, dont le corps avait été emmené dans la bande de Gaza après son assassinat pendant l'attaque du 7 octobre 2023.
«Après la fin du processus d'identification mené par l'Institut national de médecine légale», l'armée israélienne et le ministère des Affaires étrangères «ont informé la famille de l'otage tué, Joshua Loitu Mollel (...) que son corps a été restitué à Israël», indique un communiqué du bureau du Premier ministre Benjamin Netanyahu.
Joshua Mollel, un étudiant tanzanien, se trouvait en Israël dans le cadre d'un programme de stages agricoles. Le gouvernement tanzanien avait annoncé en décembre 2023 qu'il était mort dans l'attaque du Hamas et que son corps avait été emmené à Gaza. Il s'agit de la 22e dépouille remise par le mouvement islamiste palestinien aux autorités israéliennes depuis l'entrée en vigueur du cessez-le-feu le 10 octobre.
Source: AFP
Les Etats-Unis soumettent à l'ONU un texte pour appuyer leur plan de paix
Les Etats-Unis ont présenté mercredi à des pays partenaires un projet de résolution du Conseil de sécurité de l'ONU destinée à soutenir le plan de paix de Donald Trump à Gaza, dont le déploiement d'une force internationale, a indiqué la mission américaine à l'ONU.
L'ambassadeur américain Mike Waltz a réuni mercredi les dix membres élus du Conseil ainsi que plusieurs partenaires régionaux (Egypte, Qatar, Emirats arabes unis, Arabie saoudite, Turquie), a précisé un porte-parole de la mission dans un communiqué, notant que cela témoignait du «soutien régional» à ce texte.
Le projet de texte, dont aucune date n'a pour l'instant été évoquée pour être soumis à un vote, «salue le Comité de la paix» qui devrait être présidé par Donald Trump pour superviser le gouvernement de transition à Gaza et «autorise la force de stabilisation internationale esquissée dans le plan de paix en 20 points du président Trump», a ajouté le porte-parole.
Selon des sources diplomatiques, plusieurs pays ont déjà évoqué être prêts à participer à cette force de stabilisation (ISF), notamment l'Indonésie, mais tiennent à un mandat du Conseil de sécurité pour effectivement déployer des troupes dans le territoire palestinien.
Source: AFP
L'armée israélienne annonce la remise de la dépouille d'un otage à la Croix-Rouge
L'armée israélienne a annoncé mercredi que le Hamas avait remis à la Croix-Rouge dans la bande de Gaza un cercueil contenant le corps d'un otage, dans le cadre de l'accord de cessez-le-feu entre Israël et le Hamas, qui prévoit des échanges de dépouilles.
«Selon les informations fournies par la Croix-Rouge, le cercueil d'un otage a été transféré sous leur garde et est en route vers les troupes de l'armée dans la bande de Gaza», indique un communiqué militaire.
Source: AFP