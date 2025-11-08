La dépouille rendue vendredi à Israël identifiée comme celle d'un otage israélo-argentin

La dépouille d'otage rendue vendredi soir à Gaza par les mouvements islamistes palestiniens Hamas et Jihad islamique a été identifiée comme celle de l'Israélo-Argentin Lior Rudaeff, a annoncé samedi l'armée israélienne.

«A l'issue du processus d'identification par l'Institut national médico-légal [...] l'armée isrélienne a informé la famille de Lior Rudaeff que celui-ci avait été rapatrié pour être enterré», indique un communiqué militaire.

Israélo-Argentin, Lior Rudaeff a été tué le 7 octobre 2023 à Nir Yitzhak alors qu'il tentait de protéger le kibboutz avec quatre autres habitants le jour de l'attaque du Hamas ayant déclenché la guerre à Gaza. Il avait 61 ans et son corps avait été emmené ce jour-là dans Gaza pour servir d'otage.

Source: AFP