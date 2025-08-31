03:17 heures

La Belgique annonce à son tour son intention de reconnaître la Palestine

La Belgique va reconnaître l'Etat de Palestine à l'Assemblée générale des Nations Unies en septembre, a annoncé mardi le ministre des Affaires étrangères belge Maxime Prévot.

«La Palestine sera reconnue par la Belgique lors de la session de l'ONU! Et des sanctions fermes sont prises à l'égard du gouvernement israélien», a écrit le chef de la diplomatie belge sur X.

Fin juillet, le président Emmanuel Macron a annoncé que la France allait reconnaître l'Etat de Palestine à l'Assemblée générale de l'ONU, qui se tiendra du 9 au 23 septembre à New York. Dans la foulée, plus d'une dizaine de pays occidentaux ont appelé d'autres pays du monde à faire de même.