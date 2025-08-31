La Belgique annonce à son tour son intention de reconnaître la Palestine
La Belgique va reconnaître l'Etat de Palestine à l'Assemblée générale des Nations Unies en septembre, a annoncé mardi le ministre des Affaires étrangères belge Maxime Prévot.
«La Palestine sera reconnue par la Belgique lors de la session de l'ONU! Et des sanctions fermes sont prises à l'égard du gouvernement israélien», a écrit le chef de la diplomatie belge sur X.
Fin juillet, le président Emmanuel Macron a annoncé que la France allait reconnaître l'Etat de Palestine à l'Assemblée générale de l'ONU, qui se tiendra du 9 au 23 septembre à New York. Dans la foulée, plus d'une dizaine de pays occidentaux ont appelé d'autres pays du monde à faire de même.
Reconnaître un Etat palestinien «n'est pas symbolique» (MAE palestinienne)
Reconnaître un Etat palestinien «n'est pas symbolique» car cela offre «une perspective d'avenir», a estimé lundi à Rome la ministre déléguée aux Affaires étrangères de l'Autorité palestinienne, Varsen Aghabekian Shahin.
«Nous avons discuté de la reconnaissance de l'Etat palestinien, et j'ai clairement indiqué que cette reconnaissance n'était pas symbolique. La reconnaissance de l'État palestinien nous donne une perspective d'avenir», a-t-elle déclaré à la presse après une rencontre avec le ministre italien des Affaires étrangères, Antonio Tajani.
«Elle nous montre que l'on préserve la solution à deux États, qui s'est érodée depuis longtemps. Elle envoie également un message clair: la seule solution consiste à reconnaître un État palestinien vivant en paix et en sécurité aux côtés de l'État d'Israël», a-t-elle insisté.
«Tant qu'il n'y a pas un Etat, il est difficile de le reconnaître officiellement, nous reconnaissons l'Autorité nationale palestinienne que nous avons accueillie avec un sentiment de vraie amitié», a déclaré Antonio Tajani. «Avant de le reconnaître officiellement, il faut créer l'Etat palestinien sinon cela devient velléitaire et ne produit aucun effet, nous travaillons pour obtenir des résultats concrets», a-t-il assuré.
Source: AFP
Le plan américain pour l'après-guerre prévoit de déplacer toute la population
Selon des informations du Washington Post, les États-Unis auraient élaboré un plan de 38 pages pour l'après-guerre à Gaza. Celui-ci prévoit le déplacement «volontaire» des deux millions d’habitants du territoire, en échange d’incitations financières comme 5000 dollars en cash, plusieurs années de loyer pris en charge et des aides alimentaires. Les propriétaires terriens, eux, recevraient des jetons numériques permettant de financer une nouvelle vie ailleurs ou d’obtenir un logement dans des «villes intelligentes» censées être construites sur place.
Durant la phase de reconstruction, Gaza serait placée sous l’administration d’une structure appelée GREAT Trust (Gaza Reconstitution, Economic Acceleration and Transformation Trust), qui aurait pour mission de gérer le territoire pendant dix ans avant de céder la place à une entité palestinienne «réformée et déradicalisée». Dans cette vision, Gaza deviendrait un pôle touristique et technologique, accueillant des usines de voitures électriques, des centres de données et des hôtels financés par des investissements publics et privés.
Ce projet, appuyé par des cercles proches d’Israël et inspiré d’une idée déjà évoquée par Donald Trump, a été salué par l’extrême droite israélienne. Mais il suscite un rejet quasi unanime de la part des pays arabes, de la majorité des États occidentaux et de l’ONU, qui met en garde contre le risque d’un «nettoyage ethnique». Le département d’État américain n’a pas souhaité commenter ces révélations.
Les navires de la misssion «Global Sumud Flotilla» ont quitté Barcelone
Brandissant des drapeaux palestiniens, une vingtaine d'embarcations avec à leur bord des centaines de personnes ont quitté le port catalan peu après 15h30 pour tenter de rejoindre Gaza.
«Cette mobilisation est historique», a affirmé Greta Thunbger. «Ce sera la plus grande mission de solidarité de l'Histoire» avec «plus de gens et plus de bateaux que tous les essais faits jusqu'à présent pour tenter d'atteindre Gaza», avait assuré la semaine dernière à Barcelone l'activiste brésilien Thiago Ávila.
A cette flottille devraient se joindre «des dizaines» de bateaux supplémentaires, qui partiront de Tunisie et d'autres ports méditerranéens le 4 septembre, et des actions simultanées «en solidarité avec le peuple palestinien» seront organisées dans 44 pays, avait annoncé début août Greta Thunberg, membre du comité directeur.
À cette mission impliquant des centaines de personnes à bord, participeront également des militants de dizaines de pays, des artistes tels que l'acteur irlandais Liam Cunningham et l'espagnol Eduard Fernández, ainsi que des parlementaires européens et des personnalités comme l'ancienne maire de Barcelone Ada Colau.
Source: ATS
Israël confirme que le porte-parole de la branche armée du Hamas a été éliminé
Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, a confirmé dimanche une frappe de l'armée contre le porte-parole de la branche armée du Hamas, connu sous le nom d'Abou Obeida. Il ne pouvait pas dire dans l'immédiat s'il était mort ou vivant. Depuis, le ministre de la Défense a confirmé qu'il a été «éliminé».
La veille, l'armée israélienne a déclaré avoir «frappé un terroriste clé du Hamas dans la ville de Gaza», sans dire son identité, mais des médias israéliens ont indiqué qu'il s'agissait d'Abou Obeida.
Source: AFP
Le Hamas confirme la mort d'un de ses chefs tué par Israël
Le Hamas a confirmé dimanche la mort de l'un de ses chefs, Mohammed Sinouar, trois mois après que l'armée israélienne a annoncé l'avoir tué dans une frappe à Khan Younès dans le sud de la bande de Gaza.
Mohammed Sinouar était le chef du Hamas pour la bande de Gaza et le frère de Yahya Sinouar, l'ex-chef suprême du mouvement islamiste palestinien dépeint comme le principal architecte de l'attaque sans précédent menée le 7 octobre 2023 en Israël, qui a déclenché la guerre à Gaza.
Source: AFP
Israël dit avoir identifié les restes du corps d'un otage
Les restes du corps d'un otage retenu dans la bande de Gaza et ramenés récemment en Israël, ont été identifiés, ont annoncé samedi les services du Premier ministre Benjamin Netanyahu.
«Une opération spéciale (...) dans la bande de Gaza a permis le rapatriement du corps du défunt Idan Shtivi», a déclaré le bureau du Premier ministre. L'armée avait annoncé vendredi avoir ramené les restes des corps de deux otages, dont un seul avait été identifié.
Source: AFP
D'anciens diplomates demandent à la Suisse d'agir
D'anciens diplomates suisses réitèrent leurs critiques sur le positionnement de la Suisse concernant la guerre dans la bande de Gaza et la situation en Cisjordanie. Dans une lettre ouverte, ils demandent au Conseil fédéral de prendre des mesures concrètes.
Ils s'étaient déjà adressés début juin au chef du département fédéral des affaires étrangères (DFAE) Ignazio Cassis pour dénoncer «le silence et la passivité» de la Suisse face aux «crimes de guerre» commis par Israël à Gaza. L'analyse du DFAE a évolué dans le bon sens, mais «la Suisse en reste à des déclarations», notent les auteurs.
Vu la détérioration dramatique de la situation sur le terrain, les anciens diplomates interpellent cette fois directement le Conseil fédéral. En l'absence de réaction du gouvernement israélien et du mouvement palestinien Hamas, «nous proposons que la Suisse prenne des mesures concrètes comme le font de plus en plus d'Etats amis», indique la lettre.
Source: ATS
Une nouvelle flottille part dimanche vers Gaza pour «prévenir le génocide»
Une flottille avec de l'aide humanitaire et des activistes dont Greta Thunberg partira dimanche de Barcelone pour tenter de «rompre le siège illégal de Gaza», selon ses organisateurs.
Les bateaux de cette nouvelle flottille en direction du territoire palestinien chercheront «à arriver à Gaza, livrer l'aide humanitaire, annoncer l'ouverture d'un corridor humanitaire et ensuite apporter plus d'aide, et ainsi également briser définitivement le blocus illégal et inhumain d'Israël sur Gaza», a annoncé samedi dans une interview à l'AFPTV la Suédoise Greta Thunberg.
Cette mission, baptisée «Global Sumud Flotilla», est différente des précédentes car «maintenant, nous avons beaucoup plus de bateaux, nous sommes beaucoup plus nombreux, et cette mobilisation est historique», a affirmé l'activiste de 22 ans à Barcelone.
À la flottille s'ajouteront «des dizaines» de bateaux supplémentaires qui partiront de Tunisie et d'autres ports méditerranéens le 4 septembre, tandis que l'organisation prévoit des manifestations et «des actions simultanées» dans 44 pays, toujours selon Greta Thunberg.
Source: AFP
l'UE presse Washington de «reconsidérer» sa décision pour le refus d'octroi des visas
L'Union européenne a appelé samedi les Etats-Unis à «reconsidérer» leur refus d'octroyer des visas aux responsables palestiniens qui prévoient d'assister en septembre à l'Assemblée générale des Nations unies à New York.
«Nous demandons tous instamment que cette décision soit reconsidérée, compte tenu du droit international», a déclaré la cheffe de la diplomatie de l'UE Kaja Kallas, qui s'exprimait à Copenhague après une réunion des ministres des Affaires étrangères des 27.
Le geste des Etats-Unis a été dénoncé aussi, à Copenhague, par le chef de la diplomatie française Jean-Noël Barrot, selon qui «le siège des Nations Unies est un lieu de neutralité (...) un sanctuaire, au service de la paix». «Une assemblée générale des Nations Unies ne saurait souffrir d'aucune restriction d'accès», a-t-il insisté.
«On doit pouvoir discuter ensemble. On ne peut pas nous prendre en otage», a lancé de son côté son homologue luxembourgeois Xavier Bettel, suggérant d'organiser à Genève une session spéciale de l'AG de l'ONU pour s'assurer de la présence des Palestiniens.
Source: AFP
L'évacuation de la ville de Gaza est «impossible», dit la Croix-Rouge
La présidente du Comité international de la Croix-Rouge a dénoncé samedi les plans israéliens pour une évacuation en masse de la ville de Gaza. Mirjana Spoljaric a souligné qu'elle était «impossible» à mettre en oeuvre de manière «sûre et digne».
«Une telle évacuation déclencherait un mouvement de population massif qu'aucune zone de la bande de Gaza n'est en mesure d'absorber, compte-tenu de la destruction généralisée des infrastructures civiles et des pénuries extrêmes de nourriture, d'eau, d'abris et de soins médicaux», a-t-elle ajouté. «Beaucoup de civils ne seront pas en état d'obéir à un ordre d'évacuation parce qu'ils sont affamés, malades, blessés.»
«Si un ordre d'évacuation est donné, selon le droit humanitaire international, Israël doit faire tout ce qui est en son pouvoir pour s'assurer que les civils bénéficient de conditions satisfaisantes en termes d'abris, d'hygiène, de santé, de sécurité et d'accès à la nourriture (...). Ces conditions ne peuvent pas actuellement être remplies à Gaza.»
«Cela rend toute évacuation non seulement infaisable, mais incompréhensible dans les circonstances présentes», a-t-elle insisté.
Source: ATS
