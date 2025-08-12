Israël nie le fait qu'il y ait de la «malnutrition généralisée» à Gaza
Un organisme dépendant du ministère de la Défense israélien a publié mardi un nouveau rapport affirmant qu'il «n'y a aucun signe de phénomène de malnutrition généralisée» dans la bande de Gaza, où l'ONU met en garde depuis des semaines contre un risque de «famine généralisée».
Le Cogat, en charge de l'administration civile des territoires palestiniens, indique dans ce rapport avoir procédé à un «examen approfondi» des données et chiffres du Hamas sur les décès dus à la malnutrition dans le territoire palestinien. Le ministère de la Santé à Gaza, sous contrôle du mouvement islamiste, estime à ce jour le nombre total de victimes de la faim à 227 morts, dont 103 enfants.
Le Cogat relève toutefois «un écart significatif» entre ces chiffres et «les cas documentés, avec des détails d'identification complets» dans les médias et sur les réseaux sociaux», ce qui «soulève des doutes sur leur crédibilité».
Source: AFP
Plusieurs pays, dont l'UE, dénoncent une situation de famine à Gaza
L'Union européenne, le Royaume-Uni et le Japon ont dénoncé mardi une situation de «famine» à Gaza, appelant à agir de manière «urgente» pour y mettre fin.
«La détresse humanitaire à Gaza a atteint un niveau inimaginable. Une famine se déroule sous nos yeux», écrivent l'UE et 24 pays dans un communiqué commun, également signé par le Canada et l'Australie.
Source: AFP
Une délégation du Hamas attendue au Caire pour un nouveau cycle de négociations
Une délégation du mouvement islamiste Hamas doit se rendre au Caire pour rencontrer les médiateurs égyptiens, dans un nouvel effort visant à trouver les moyens de parvenir à un cessez-le-feu à Gaza, ont indiqué mardi deux sources palestiniennes proches du dossier.
«Une délégation de haut rang du Hamas dirigée par le leader Khalil al-Hayya arrivera au Caire aujourd'hui mardi) ou demain (mercredi) matin, à l'invitation de l'Egypte, et tiendra une réunion avec les responsables égyptiens», a déclaré l'une de ces sources à l'AFP.
La seconde source palestinienne a indiqué que «les médiateurs sont en train de formuler une nouvelle proposition d'accord global de cessez-le-feu». Ils discutent de «certaines idées, dont l'une porte sur une trêve de 60 jours, suivie de négociations pour un cessez-le-feu à long terme et un accord pour libérer tous les prisonniers (otages, NDLR) israéliens, vivants et morts, en une seule fois», a-t-elle ajouté.
Source: AFP
La Défense civile fait état d'une intensification des raids sur la ville de Gaza
La Défense civile à Gaza a fait état d'une intensification des bombardements israéliens sur la ville de Gaza ces derniers jours et annoncé la mort de 24 Palestiniens mardi à travers le territoire palestinien ravagé par plus de 22 mois de guerre.
«Pour le troisième jour consécutif, l'occupation israélienne intensifie ses bombardements» sur la ville de Gaza, située dans le nord du territoire affamé et assiégé, a déclaré à l'AFP le porte-parole de la Défense civile, Mahmoud Bassal.
Les quartiers de Zeitoun et Sabra ont été touchés «par des frappes aériennes très intenses ciblant des habitations civiles», a précisé Mahmoud Bassal. «L'occupation utilise tous types d'armes dans cette zone – bombes, drones, ainsi que des munitions explosives provoquant une destruction massive des habitations civiles», a-t-il affirmé.
Source: AFP
L'OMS plaide auprès d'Israël d'alléger les procédures d'entrée de l'aide
Israël doit alléger les procédures de contrôle de l'aide humanitaire destinée à Gaza où la situation humanitaire «reste catastrophique», a plaidé mardi l'OMS, qui veut reconstituer des stocks en vue de l'offensive sur Gaza City, annoncée par Benjamin Netanyahu.
Le responsable de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) pour les territoires palestiniens occupés, le docteur Rik Peeperkorn, a dénoncé «des procédures lourdes» et des produits de santé «toujours refusés» à l'entrée dans la bande de Gaza, un sujet de négociation constante avec les autorités israéliennes, a-t-il expliqué lors d'un point de presse.
«Nous voulons approvisionner rapidement les hôpitaux», a détaillé le responsable en visioconférence de Jérusalem lors du briefing régulier de l'ONU à Genève. «Nous devons pouvoir acheminer tous les médicaments essentiels et le matériel médical», a ajouté le médecin.
Source: AFP
En Israël, l'opposition appelle à la grève dimanche en soutien aux otages à Gaza
Le chef de l'opposition israélienne, Yair Lapid, a appelé mardi à une grève de solidarité avec les otages israéliens à Gaza, pour dimanche prochain, rejoignant de premiers appels en ce sens des familles des captifs.
«Faites grève dimanche», a lancé Yair Lapid sur son compte X, précisant s'adresser «même à ceux qui soutiennent le gouvernement» de Benjamin Netanyahu. «Ce n'est pas une question de querelle ou de politique. Faites le par solidarité», avec les otages du 7 Octobre encore aux mains du Hamas et de son allié du Jihad islamique dans la bande de Gaza et leurs proches. «Ce sont les familles qui l'ont demandé et (...) c'est une raison suffisante», a-t-il ajouté.
Le 10 août, une vingtaine de parents d'otages avaient appelé à une grève générale pour dimanche prochain, et lundi, le Forum des familles d'otages, principale organisation représentant les proches des captifs, a appelé à «mettre le pays» à l'arrêt à cette date, dans un communiqué.
Source: AFP
Le fonds souverain norvégien annonce vendre ses parts dans 11 entreprises israéliennes
Le fonds souverain de Norvège, le plus important au monde, a annoncé lundi se séparer de ses parts dans 11 entreprises israéliennes après des révélations sur sa participation dans un fabricant israélien de moteurs équipant des avions de chasse, en pleine guerre à Gaza.
«Ces mesures ont été prises en réponse à des circonstances extraordinaires. La situation à Gaza constitue une grave crise humanitaire. Nous sommes investis dans des entreprises qui exercent leurs activités dans un pays en guerre, et les conditions en Cisjordanie et à Gaza se sont récemment détériorées», a annoncé son chef Nicolai Tangen, cité dans un communiqué.
Source: AFP
Un graffiti contre la guerre à Gaza sur le mur des Lamentations à Jérusalem
Un graffiti en hébreu proclamant «Il y a une Shoah à Gaza» a été découvert lundi matin sur une partie isolée du mur des Lamentations à Jérusalem, ainsi que sur la façade de la Grande Synagogue de la ville. La police a arrêté un suspect de 27 ans, résident de Jérusalem, qui doit comparaître pour prolongation de détention. Le rabbin du mur, Shmuel Rabinovitch, a dénoncé une «profanation» et rappelé qu’«un lieu saint n’est pas un endroit pour exprimer des protestations». Les inscriptions ont été effacées dans la matinée.
L’acte a suscité une condamnation unanime en Israël, de l’extrême droite à l’opposition. Le ministre de la Sécurité nationale Itamar Ben Gvir s’est dit «choqué», tandis que Bezalel Smotrich a jugé que les auteurs «ont oublié ce que signifie être juif». L’ancien ministre de la Défense Benny Gantz a parlé d’un «crime contre tout le peuple juif», et le député travailliste Gilad Kariv a dénoncé «la pire manière» de sensibiliser à la fin de la guerre, bien qu’il partage cet objectif.
Source: AFP
Macron donne «la priorité» à «une mission de stabilisation sous mandat de l'ONU»
Emmanuel Macron a dénoncé lundi «un désastre annoncé» après l’annonce par Israël d’un plan de conquête de la ville de Gaza et de réoccupation de certaines zones, estimant que cette stratégie condamnerait otages et civils à rester les premières victimes du conflit. Il a critiqué «une fuite en avant dans la guerre permanente» et réagi pour la première fois au projet du gouvernement de Benjamin Netanyahu, qui affirme vouloir ainsi mettre fin à la guerre contre le Hamas.
Le président français a réitéré sa proposition d’une «mission de stabilisation sous mandat de l’ONU» pour lutter contre le terrorisme, protéger les populations civiles et préparer une gouvernance de paix à Gaza. Inspirée d’un accord préalable avec l’Arabie saoudite et soutenue par 17 pays, cette mission viserait aussi à transférer les responsabilités sécuritaires à l’Autorité palestinienne et à encadrer un futur cessez-le-feu.
Source: AFP
Les journalistes ne doivent «jamais être ciblés en temps de guerre» (CPJ)
Les journalistes «ne doivent jamais être ciblés en temps de guerre», a déclaré lundi le Comité pour la protection des journalistes (CPJ), au lendemain de la mort de cinq employés de la chaîne qatarie Al Jazeera et d'un pigiste palestinien dans une frappe israélienne à Gaza.
«Les journalistes sont des civils» et les cibler en temps de guerre «est un crime de guerre», a déclaré Jodie Ginsberg, la directrice de cette ONG. L'une des victimes, Anas al-Sharif, reporter d'Al Jazeera, qu'Israël a dit avoir ciblé en le qualifiant de «terroriste», était une figure des correspondants couvrant au quotidien le conflit à Gaza.
Source: AFP
RSF dénonce «l'assassinat» d'un journaliste d'Al Jazeera
L'organisation de défense de la presse Reporters sans frontières (RSF) a dénoncé lundi «avec force et colère l'assassinat revendiqué» par l'armée israélienne d'un journaliste de la chaîne Al Jazeera dans la bande de Gaza.
«Anas al-Sharif, l'un des journalistes les plus célèbres de la bande de Gaza, était la voix de la souffrance imposée par Israël aux Palestiniens de Gaza», a estimé l'ONG dans un communiqué transmis à l'AFP, en demandant une «action forte de la communauté internationale pour stopper l'armée israélienne».
Al Jazeera, chaîne basée au Qatar, a annoncé dimanche la mort de cinq de ses journalistes lors d'une frappe israélienne dans la bande de Gaza. Parmi eux, Anas al-Sharif, 28 ans, reporter bien connu de ses téléspectateurs, que l'armée israélienne a reconnu avoir ciblé en le qualifiant de «terroriste». Les autres morts sont le correspondant Mohammed Qreiqeh, ainsi que des cameramen, Ibrahim Zaher, Mohammed Noufal et Moamen Aliwa.
Selon RSF, près de 200 journalistes ont été tués dans la guerre lancée en représailles à la sanglante attaque du mouvement palestinien Hamas du 7 octobre 2023.
Source: AFP
