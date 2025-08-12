15:07 heures

Israël nie le fait qu'il y ait de la «malnutrition généralisée» à Gaza

Un organisme dépendant du ministère de la Défense israélien a publié mardi un nouveau rapport affirmant qu'il «n'y a aucun signe de phénomène de malnutrition généralisée» dans la bande de Gaza, où l'ONU met en garde depuis des semaines contre un risque de «famine généralisée».

Edhem Mohammed Abu Urmana, un enfant palestinien de trois ans, souffre de malnutrition grave. Camp de réfugiés de Nuseirat, à Gaza, le 8 août 2025. (Photo de Hassan Jedi/Anadolu via Getty Images) Photo: Anadolu via Getty Images

Le Cogat, en charge de l'administration civile des territoires palestiniens, indique dans ce rapport avoir procédé à un «examen approfondi» des données et chiffres du Hamas sur les décès dus à la malnutrition dans le territoire palestinien. Le ministère de la Santé à Gaza, sous contrôle du mouvement islamiste, estime à ce jour le nombre total de victimes de la faim à 227 morts, dont 103 enfants.

Le Cogat relève toutefois «un écart significatif» entre ces chiffres et «les cas documentés, avec des détails d'identification complets» dans les médias et sur les réseaux sociaux», ce qui «soulève des doutes sur leur crédibilité».

Source: AFP