Israël menace de reprendre les combats contre le Hamas

Israël menace de reprendre les combats si le Hamas ne respecte pas l'accord

Le ministre de la Défense israélien, Israël Katz, a affirmé mercredi soir que Israël reprendrait les combats dans la bande de Gaza si le Hamas ne respectait pas l'accord de cessez-le-feu, selon un communiqué de son bureau. «Si le Hamas refuse de respecter l'accord, Israël, en coordination avec les Etats-Unis, reprendra les combats et agira pour une défaite totale du Hamas», dit le communiqué.

Israël Katz réagissait à l'annonce du groupe islamiste palestinien qui a dit plus tôt avoir remis toutes les dépouilles d'otages retenus à Gaza auxquelles il avait pu accéder, ce qui selon le ministre israélien est une violation de l'accord qui stipule, écrit-il, que «le Hamas est tenu de restituer tous les otages décédés qu'il détient».

