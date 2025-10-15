Israël menace de reprendre les combats contre le Hamas

Israël menace de reprendre les combats si le Hamas ne respecte pas l'accord
Le ministre de la Défense israélien, Israël Katz, a affirmé mercredi soir que Israël reprendrait les combats dans la bande de Gaza si le Hamas ne respectait pas l'accord de cessez-le-feu, selon un communiqué de son bureau. «Si le Hamas refuse de respecter l'accord, Israël, en coordination avec les Etats-Unis, reprendra les combats et agira pour une défaite totale du Hamas», dit le communiqué.
Israël Katz réagissait à l'annonce du groupe islamiste palestinien qui a dit plus tôt avoir remis toutes les dépouilles d'otages retenus à Gaza auxquelles il avait pu accéder, ce qui selon le ministre israélien est une violation de l'accord qui stipule, écrit-il, que «le Hamas est tenu de restituer tous les otages décédés qu'il détient».
Source: AFP
Le Hamas dit avoir rendu deux dépouilles d'otages et ne pas avoir accès aux autres
Le Hamas a dit mercredi soir avoir remis toutes les dépouilles d'otages retenus à Gaza auxquelles il avait pu accéder, alors que deux nouveaux cercueils été remis dans la soirée à la Croix Rouge selon l'armée israélienne.
La branche armée du Hamas, les Brigades Ezzedine al-Qassam, a annoncé avoir «rempli son engagement au titre de l'accord (de cessez-le-feu, ndlr) en remettant tous les prisonniers israéliens vivants dont elle avait la garde, ainsi que les corps auxquels elle a pu avoir accès».
«Quant aux dépouilles restantes, leur récupération et leur extraction nécessitent des efforts considérables et un équipement spécial», dit encore le communiqué.
Source: AFP
Israël dit que les cercueils de deux otages ont été remis par la Croix-Rouge à l'armée
De son côté, le bureau du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a annoncé mercredi soir que les cercueils de deux otages avaient été remis par la Croix-Rouge aux forces israéliennes dans la bande de Gaza.
«Israël a reçu, par l'intermédiaire de la Croix-Rouge, deux cercueils contenant les dépouilles d'otages, remis aux forces de Tsahal et du Shin Bet (service de sécurité intérieure, ndlr) à l'intérieur de la bande de Gaza», a-t-il précisé, dans un communiqué.
L'armée israélienne a ajouté que les cercueils étaient en territoire israélien et "sont en route vers l'Institut national de médecine légale pour identification", selon un communiqué militaire.
Source: AFP
Le Hamas dit avoir remis toutes les dépouilles d'otages auxquelles il a pu accéder
La branche armée du mouvement palestinien Hamas a dit mercredi soir avoir remis toutes les dépouilles d'otages retenus à Gaza auxquelles il avait pu accéder, selon un communiqué.
Les Brigades Ezzedine al-Qassam, branche armée du Hamas, a annoncé avoir «rempli son engagement au titre de l'accord en remettant tous les prisonniers israéliens vivants dont elle avait la garde, ainsi que les corps auxquels elle a pu avoir accès». Plus tôt, le mouvement islamiste avait annoncé qu'il comptait remettre à la Croix-Rouge deux dépouilles supplémentaires d'otages dans la bande de Gaza.
Source: AFP
L'armée israélienne dit que la Croix-Rouge est en route pour récupérer «plusieurs» dépouilles d'otages à Gaza
L'armée israélienne a indiqué mercredi soir que la Croix-Rouge était en route vers la bande de Gaza pour récupérer plusieurs dépouilles d'otages encore retenues par le mouvement islamiste palestinien Hamas.
«La Croix-Rouge se rend actuellement au point de rendez-vous dans le nord de la bande de Gaza, où plusieurs cercueils d'otages décédés lui seront remis», indique un communiqué de l'armée.
Les Brigades Ezzedine al-Qassam, branche armée du Hamas, ont annoncé mercredi soir qu'elles comptaient remettre à 19h00 GMT à la Croix-Rouge deux dépouilles supplémentaires d'otages
Source: AFP
Le Hamas va rendre deux corps d'otages ce mercredi soir
Les Brigades Ezzedine al-Qassam, branche armée du Hamas, ont annoncé mercredi soir qu'elles comptaient remettre à la Croix-Rouge deux dépouilles supplémentaires d'otages israéliens dans la bande de Gaza à 19h00 GMT.
«Dans le cadre de l'accord [de cessez-le-feu en vigueur depuis le 10 octobre] pour l'échange de prisonniers, les Brigades al-Qassam ont décidé de remettre les corps de deux prisonniers d'occupation dans la bande de Gaza à 22h00» (19h00 GMT), indique un communiqué de la branche militaire du mouvement islamiste palestinien.
Source: AFP
Israël doit ouvrir «immédiatement» tous les accès de Gaza à l'aide humanitaire
Israël doit ouvrir «immédiatement» les accès de la bande de Gaza à l'aide humanitaire, a déclaré mercredi le chef des opérations humanitaires de l'ONU, Tom Fletcher, dans un entretien à l'AFP.
«Nous voulons que cela se fasse maintenant, dans le cadre de l'accord» de cessez-le-feu entre Israël et le Hamas palestinien, a-t-il dit. Tom Fletcher doit se rendre jeudi au poste de Rafah, du côté égyptien de la frontière avec la bande de Gaza, fermé depuis plusieurs mois.
Source: AFP
Israël a rendu à Gaza les restes de 45 dépouilles supplémentaires
Israël a rendu mercredi les restes de 45 personnes aux autorités de la bande de Gaza, a indiqué le ministère de la Santé du territoire palestinien, confirmant la poursuite du processus d'échange de dépouilles dans le cadre du cessez-le-feu en vigueur entre Isrël et le Hamas.
«Le ministère de la Santé annonce la réception de 45 corps de martyrs restitués aujourd'hui par l'occupation israélienne et la Croix-Rouge, portant le nombre total de corps reçus à 90», indique un communiqué de ce ministère placé sous l'autorité du mouvement islamiste palestinien.
Les corps sont arrivés à l'hôpital Nasser de Khan Younès (sud de la bande de Gaza), a indiqué l'établissement. Ils ont été rendus en échange de la remise par le Hamas la veille de trois nouvelles dépouilles d'otages israéliens dont les autorités ont confirmé l'identité dans la matinée.
Source: AFP
Un haut responsable de l'armée américaine appelle le Hamas à «cesser de tirer sur les civils palestiniens»
Un haut responsable américain pour le Moyen-Orient (Centcom) a appelé mercredi le Hamas «à cesser de tirer sur les civils palestiniens» après la publication par le mouvement islamiste palestiniens d'une vidéo montrant des exécutions sommaires de «collaborateurs» présumés.
«Nous demandons instamment au Hamas de cesser de tirer sur les civils palestiniens innocents à Gaza», a déclaré sur X Brad Cooper, le chef du Commandement militaire américain pour le Moyen-Orient (Centcom).
Source: AFP
Les familles confirment l'identification de trois otages israéliens
Trois des quatre dépouilles d'otages israéliens à Gaza rendues mardi soir par le Hamas ont été identifiées, ont indiqué mercredi matin les familles après avoir eu confirmation de l'identification de leur proche par l'Institut médico-légal national.
«C'est avec une immense tristesse et une immense douleur que nous annonçons le retour du corps de notre bien-aimé Ouriel Baruch de la bande de Gaza, après deux longues années de prières, d'espoir et de foi», a indiqué la famille de cet habitant de Jérusalem enlevé le 7 octobre 2023 à la fête techno Nova à l'âge de 35 ans.
Les proches de Tamir Nimrodi et Eitan Levy ont également annoncé leur retour en Israël. Chauffeur de taxi âgé de 53 ans, Eitan Levy avait été tué après avoir déposé une amie au kibboutz Beeri le matin de l'attaque du Hamas. Soldat âgé de 18 ans, Tamir Nimrodi avait lui été capturé dans une base militaire à la frontière de Gaza.
Source: AFP
Israël va rouvrir mercredi le point de passage de Rafah
Israël va autoriser mercredi la réouverture du point de passage de Rafah entre l'Egypte et Gaza pour permettre le transit d'aide humanitaire, rapporte la radio-télévision publique israélienne KAN.
Avec cette réouverture, «600 camions d'aide humanitaire vont être acheminés (mercredi) dans la bande de Gaza par l'ONU, des organisations internationales agréées, le secteur privé et les pays donateurs», indique le média sur son site internet sans citer de sources.
KAN précise que cette réouverture de Rafah au passage de l'aide, décidée par «l'échelon politique», fait suite à la remise par le Hamas de quatre nouvelles dépouilles d'otages mardi soir dans le cadre de l'accord de cessez-le-feu avec Israël parrainé par le président américain Donald Trump.
Source: AFP