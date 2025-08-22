Israël menace de détruire la ville de Gaza si le Hamas n'accepte pas la paix à ses conditions
La ville de Gaza sera détruite si le Hamas n'accepte pas la paix aux conditions dictées par Israël, a menacé vendredi le ministre israélien de la Défense Israël Katz.
«Bientôt, les portes de l'enfer s'ouvriront sur les meurtriers et les violeurs du Hamas à Gaza, jusqu'à ce qu'ils acceptent les conditions posées par Israël pour mettre fin à la guerre, principalement la libération de tous les otages et le désarmement» du mouvement islamiste palestinien, écrit le ministre sur son compte X.
«S'ils n'acceptent pas, Gaza, la capitale du Hamas, deviendra Rafah ou Beit Hanoun», a-t-il ajouté, faisant référence à deux villes de la bande de Gaza largement rasées par Israël dans la guerre qui l'oppose au Hamas depuis bientôt deux ans.
Source: AFP
L’armée israélienne avoue qu’au moins 83% des morts à Gaza étaient des civils
Selon une enquête conjointe du «Guardian,» de «972 Magazine» et de «Local Call», les services de renseignement israéliens avaient recensé en mai 8900 combattants du Hamas et du Jihad islamique palestinien tués ou «probablement morts» depuis le début de la guerre, soit 17% des 53'000 morts comptabilisés par les autorités sanitaires de Gaza.
Cela signifie qu’environ 83% des victimes étaient des civils, un ratio jugé exceptionnellement élevé dans les conflits modernes. Les médias soulignent que ces chiffres contredisent les déclarations officielles israéliennes, qui affirmaient un bilan plus équilibré entre civils et combattants. Contactée, l’armée israélienne n’a pas contesté l’existence de cette base de données mais a déclaré que les chiffres rapportés étaient «incorrects», sans fournir d’alternative précise.
Source: Le Monde
Netanyahu ordonne «des négociations immédiates» pour libérer «tous les otages»
Le Premier ministre israélien a annoncé jeudi soir avoir donné des «instructions pour entamer immédiatement des négociations visant à libérer tous» les otages israéliens à Gaza, en réponse à une nouvelle proposition de trêve présentée par les médiateurs.
«J'ai donné des instructions pour lancer immédiatement des négociations pour la libération de tous nos otages et pour mettre fin à la guerre dans des conditions acceptables pour Israël», a déclaré Benjamin Netanyahu, dans une vidéo diffusée par ses services. Il a dit par ailleurs se préparer «à approuver» les plans de l'armée pour la prise de la ville de Gaza.
Source: AFP
Aide immédiate réclamée pour les enfants en malnutrition sévère
Les enfants de Gaza qui souffrent déjà de malnutrition sévère «sont certainement condamnés à mort» si aucune mesure n'est prise immédiatement, a dénoncé jeudi le chef de l'agence de l'ONU en charge des réfugiés palestiniens (UNRWA).
Le Suisse Philippe Lazzarini a souligné que les centres de santé de l'UNRWA dans la bande de Gaza ont observé une multiplication par six du nombre d'enfants sévèrement mal nourris depuis le mois de mars. «Sévèrement mal nourris cela signifie que si aucune mesure n'est prise immédiatement, ils sont certainement condamnés à mourir», a-t-il déclaré lors d'une manifestation organisée par le Club suisse de la presse à Genève.
Selon lui, un enfant sur trois à Gaza est sévèrement mal nourri dans cet étroit territoire où sont encore massées deux millions de personnes. Il a précisé qu'une nouvelle évaluation de la famine dans le territoire devrait être publiée sous peu.
Plus de 21 pays condamnent le plan israélien de colonisation en Cisjordanie, qu'ils jugent «inacceptable»
Le plan majeur de colonisation en Cisjordanie occupée approuvé mercredi par Israël est «inacceptable» et représente «une violation de la loi internationale», ont condamné jeudi 21 pays, dont le Royaume-Uni et la France, dans un communiqué commun.
Le projet clé de construction de 3400 logements en Cisjordanie occupée devrait couper ce territoire palestinien en deux, compromettant toute continuité territoriale d'un éventuel Etat palestinien.
Source: AFP
Le désarmement des camps palestiniens au Liban commence jeudi
Les groupes armés palestiniens présents dans les camps de réfugiés au Liban commenceront à remettre leurs armes aux autorités dans la journée de jeudi. C'est ce qu'a annoncé un comité libano-palestinien.
«Aujourd'hui marque le début de la première phase du processus de remise des armes à l'intérieur des camps palestiniens», a déclaré dans un communiqué le président du Comité de dialogue libano-palestinien, Ramez Damaschkieh.
Le processus doit débuter dans le camp de Burj al-Barajneh à Beyrouth, où un premier lot d'armes sera remis et placé sous la garde de l'armée libanaise, a-t-il ajouté.
Source: ATS
Tsahal appelle hôpitaux et ONG à se préparer à évacuer vers le sud de la bande de Gaza
L'armée israélienne a commencé à appeler les hôpitaux et organisations internationales opérant dans le nord de la bande de Gaza à se préparer à évacuer vers le sud, avant une offensive prévue pour prendre le contrôle de la ville de Gaza et ses alentours, indique un communiqué.
«Dans le cadre des préparatifs (...) pour la sécurité des populations, des officiers (...) ont effectué des appels d'avertissement initiaux il y a deux jours (mardi) auprès des responsables médicaux et des organisations internationales dans le nord de la bande de Gaza afin de préparer l'évacuation de la population vers le sud de la bande de Gaza», explique ce communiqué de l'armée.
Source: AFP
Une attaque d'ampleur inédite contre les troupes israéliennes a eu lieu à Gaza
L'armé israélienne a affirmé mercredi avoir tué une dizaine de combattants du Hamas dans la bande de Gaza en repoussant une attaque de la branche armée du mouvement islamiste palestinien, qui assure elle avoir tué un nombre indéterminé de soldats israéliens.
Selon les médias israéliens, il s'agit une attaque d'une ampleur inédite contre les troupes israéliennes à l'intérieur de la bande de Gaza depuis le début de la guerre déclenchée par l'attaque sanglante du Hamas sur Israël le 7 octobre 2023.
«Aujourd'hui, vers 9h00 (06h00 GMT), plus de 15 terroristes sont sortis de plusieurs bouches d'un tunnel voisin d'un poste avancé du 90e bataillon dans le sud de Khan Younès» (sud de la bande de Gaza), indique un communiqué de l'armée.
Du jamais vu depuis le début de la guerre
Les assaillants «ont mené une attaque combinée par des tirs d'arme à feu et des missiles antichars en direction du poste. Plusieurs d'entre eux qui tentaient de s'infiltrer dans le poste ont été éliminés dans des combats au corps à corps et des frappes aériennes de soutien».
«Un soldat de Tsahal a été grièvement blessé et deux autres ont été légèrement blessés» dans l'incident, selon l'armée, qui affirme avoir tué «10 terroristes» au total, et a diffusé des images de ses frappes aériennes.
Huit autres assaillants ont pu se replier dans le tunnel. «L'incident est toujours en cours, et les troupes poursuivent leurs opérations pour les localiser et les éliminer», a ajouté l'armée. Selon Doron Kadoch, journaliste de la radio militaire israélienne, il s'agit d'une attaque «exceptionnelle» depuis le début de la guerre.
Source: AFP
Israël a approuvé un plan majeur de colonisation en Cisjordanie occupée
Israël a approuvé mercredi un projet clé de construction de 3.400 logements en Cisjordanie occupée, qui, selon ses détracteurs, couperait ce territoire palestinien en deux et empêcherait la création d'un éventuel Etat palestinien avec une continuité territoriale.
«Je suis heureux d'annoncer qu'il y a une heure à peine, l'administration civile a approuvé la planification pour la construction du quartier E1!», a annoncé dans un communiqué Guy Yifrah, maire de la colonie israélienne voisine de Maalé Adoumim.
Source: AFP
La France n'a «pas de leçons à recevoir» de Netanyahu
La France n'a «pas de leçons à recevoir dans la lutte contre l'antisémitisme», a rétorqué mardi le ministre français des Affaires européennes Benjamin Haddad après que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a accusé le président français Emmanuel Macron «d'alimenter le feu antisémite».
«Je voudrais dire de façon très claire et très ferme que ce sujet de l'antisémitisme qui empoisonne nos sociétés européennes, et on a vu une accélération des actes antisémites violents depuis les attaques du Hamas du 7-Octobre, on ne peut pas l'instrumentaliser», a affirmé sur la chaîne française BFMTV le ministre, selon qui les autorités françaises ont «toujours été extrêmement mobilisées contre l'antisémitisme».
Source: AFP
