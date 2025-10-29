Après les frappes, Israël dit reprendre le cessez-le-feu à Gaza
L'armée israélienne a annoncé mercredi un retour au cessez-le-feu dans la bande de Gaza après avoir mené depuis la veille une série de frappes contre «des dizaines» de cibles.
«Après une série de frappes au cours desquelles des dizaines de cibles terroristes et de terroristes ont été frappés», l'armée «a repris l'application du cessez-le-feu suite à sa violation par le Hamas», a annoncé un communiqué. L'armée a ajouté avoir visé «dans le cadre de ces frappes» 30 chefs de mouvements armés opérant dans le territoire palestinien.
Source: AFP
Des frappes israéliennes dans la nuit ont fait au moins 50 morts
La défense civile dans la bande de Gaza a indiqué mercredi qu'au moins 50 personnes, dont 22 enfants, avaient été tuées dans des frappes israéliennes sur le territoire palestinien, au cours de la nuit de mardi à mercredi. Un soldat israélien a également péri.
Quelque 200 autres personnes ont été blessées dans ce qui constitue «une violation claire et flagrante de l'accord de cessez-le-feu», a ajouté un porte-parole de la défense civile, déplorant une situation «catastrophique et terrifiante» dans l'enclave palestinienne.
L'armée israélienne a pour sa part annoncé qu'un de ses soldats avait été tué mardi dans la bande de Gaza. Il «est tombé au combat dans le sud de la bande de Gaza». Elle a accusé le Hamas d'avoir violé la trêve.
Source: AFP
Donald Trump affirme que le cessez-le-feu tiendra à Gaza malgré des frappes israéliennes
Donald Trump a assuré mercredi que les dernières frappes israéliennes dans la bande de Gaza ne compromettaient pas le cessez-le-feu et qu'Israël se devait de riposter à l'attaque d'un de ses soldats.
Au moins 38 personnes sont mortes dans de nouvelles frappes israéliennes sur Gaza, ravagé par deux ans de guerre avant l'entrée en vigueur d'un cessez-le-feu fragile le 10 octobre, selon un porte-parole de la Défense civile, opérant sous l'autorité du Hamas.
Dans le détail, 14 personnes sont décédées dans la ville de Gaza, 17 dans le centre de la bande de Gaza et 7 dans le sud du fait de ces frappes israéliennes, a détaillé mercredi la Défense civile à l'AFP.
«Ils ont tué un soldat israélien. Donc les Israéliens ripostent. Et ils ont raison de riposter», a déclaré le président américain à bord de son avion Air Force One, assurant aux journalistes que «rien» ne compromettra selon lui le cessez-le-feu entre Israël et le Hamas.
Source AFP
Cinq nouveaux morts à Gaza, dans une frappe israélienne
La Défense civile dans la bande de Gaza a indiqué que cinq personnes avaient été tuées mardi dans une frappe israélienne dans le sud du territoire palestinien, portant à sept le bilan des morts dans les bombardements de la journée.
Une frappe israélienne a touché un «véhicule civil (...) à Khan Younès, dans le sud de la bande de Gaza» et a tué «au moins cinq civils», a indiqué à l'AFP Mahmoud Bassal, le porte-parole de cette organisation de secours opérant sous l'autorité du mouvement islamiste palestinien Hamas.
Il avait fait état plus tôt de la mort de deux personnes lors d'une frappe aérienne israélienne dans la ville de Gaza, dans le nord du territoire.
Source: AFP
Israël dit que le Hamas a attaqué ses troupes à Gaza et va le «payer cher», le Hamas dément
Le ministre de la Défense israélien, Israel Katz, a affirmé mardi soir que le groupe islamiste palestinien Hamas avait attaqué ses troupes dans la bande de Gaza et le paierait cher, selon un communiqué. «L'organisation terroriste Hamas le paiera cher après avoir attaqué les soldats de Tsahal (l'armée israélienne, nldr) à Gaza et avoir violé l'accord concernant le retour des corps des otages» a indiqué le ministre dans un communiqué.
Le Hamas a démenti mardi soir être impliqué. «Le Hamas affirme n'avoir aucun lien avec la fusillade de Rafah», dans le sud de la bande de Gaza, «et réaffirme son engagement envers l'accord de cessez-le-feu» avec Israël, entré en vigueur le 10 octobre, selon un communiqué.
Pendant ce temps, Israël frappait. La Défense civile dans la bande de Gaza a indiqué que cinq personnes avaient été tuées dans une frappe dans le sud du territoire palestinien, portant à sept le bilan des morts dans les bombardements de la journée.
Source: AFP
Le Hamas dit reporter la remise d'une dépouille d'otage en raison de «violations» de la trêve par Israël
La branche armée du mouvement islamiste palestinien Hamas a annoncé mardi reporter la remise d'une dépouille qui était prévue selon elle à 19h.
«Aujourd'hui, les Brigades Al-Qassam ont trouvé le corps de l'un des prisonniers de l'occupation lors d'opérations de recherche dans l'un des tunnels situés dans le sud de la bande de Gaza», dit le groupe armé dans un communiqué.
«Nous reporterons la remise prévue aujourd'hui en raison des violations de l'occupation (Israël, ndlr)», ajoute le groupe, qui dit encore que «toute escalade sioniste entravera les recherches, les fouilles et la récupération des corps».
Source: AFP
Netanyahu ordonne des frappes immédiates sur la bande de Gaza
Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a ordonné mardi des frappes «immédiates» sur la bande de Gaza, accusant le mouvement islamiste palestinien Hamas de violer le cessez-le-feu en vigueur depuis le 10 octobre.
A la suite d'une réunion sur la sécurité, «le Premier ministre Netanyahu a ordonné à l'armée de mener immédiatement des frappes puissantes dans la bande de Gaza», selon un communiqué du bureau du Premier ministre.
Source: AFP
Le Hamas aurait attaqué des soldats israéliens dans la bande de Gaza
Des combattants du Hamas auraient ouvert le feu sur les forces israéliennes dans la région de Rafah, dans la bande de Gaza, avec des armes antichars et des fusils de précision, ont rapporté les médias israéliens. Les soldats israéliens ont riposté et procéderaient à des perquisitions.
Le Hamas dit qu'il va restituer à 18h00 GMT une nouvelle dépouille d'otage
La branche armée du mouvement islamiste palestinien Hamas a annoncé mardi qu'elle remettrait à 18h00 GMT une nouvelle dépouille d'otage retenue dans la bande de Gaza, selon un communiqué diffusé sur sa chaîne Telegram.
Les Brigades Ezzedine al-Qassam ont précisé que la dépouille «a été récemment trouvée dans un tunnel de la bande de Gaza» et qu'elle serait remise «aujourd'hui dans la bande de Gaza à 20H00», soit 18H00 GMT.
Source: AFP
Israël dit que des restes humains remis par le Hamas appartiennent à un otage déja récupéré
Le bureau du Premier ministre israélien a affirmé mardi que les restes humains remis la veille par le Hamas à Gaza sont ceux d'un otage dont une partie de la dépouille avait déjà été récupérée par l'armée, selon un communiqué.
«Il a été établi que les restes humains retrouvés hier soir appartenaient à l'otage Ofir Tzarfati» enlevé le 7 octobre 2023 au festival de musique Nova lors de l'attaque du Hamas, et dont une partie des reste avait été ramenés de la bande de Gaza «lors d'une opération militaire il y a environ deux ans», indique le communiqué.
Le Forum des familles, principale association israélienne militant pour le retour des otages de Gaza, a appelé mardi à agir contre le Hamas après cette annonce. «Du fait des violations par le Hamas» de l'accord de cessez-le-feu, «le gouvernement israélien (...) doit agir de manière décisive», a affirmé le Forum.
Source: AFP